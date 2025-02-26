«Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 1 марта 2025 года

«Санкт-Паули»

Команда снова начала проигрывать несколько матчей подряд после небольшого подъема и продолжает бороться за выживание в Бундеслиге. В предстоящей встрече любые набранные баллы станут отличным достижением для новичка Бундеслиги, а побед и вовсе может стать главной сенсацией тура.

22 февраля «Бохум» смог выстоять ничью на выезде с «Бохумом» (1:1), а 15 числа обыграл на своем поле «Боруссию» Дортмунд (2:0).

«Боруссия» Дортмунд

«Хоффенхайм» проводит очень нестабильный сезон, но на вылет из Бундеслиги не заслуживает. Коллектив располагается на 14 месте с 22 баллами и на семь пунктов опережает зону вылета. Для гостей очень важно набрать очки в поединке с прямым конкурентом и как можно больше отдаляться вот опасной черты.

22 февраля «Боруссия» Дортмунд разгромила на своем поле «Унион» (6:0), а 19 числа сыграла вничью в Лиге чемпионов со «Спортингом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Санкт-Паули» – 4.05

Ничья – 3.8

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

«Санкт-Паули» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» Дортмунд выиграла только четыре встречи на выезде из десяти последних

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Шмели» начали набирать ход и достигают хороших результатов, поэтому в предстоящей встрече у них не должно возникнуть проблем.