«Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 1 марта 2025 года
«Санкт-Паули»
Команда снова начала проигрывать несколько матчей подряд после небольшого подъема и продолжает бороться за выживание в Бундеслиге. В предстоящей встрече любые набранные баллы станут отличным достижением для новичка Бундеслиги, а побед и вовсе может стать главной сенсацией тура.
22 февраля «Бохум» смог выстоять ничью на выезде с «Бохумом» (1:1), а 15 числа обыграл на своем поле «Боруссию» Дортмунд (2:0).
«Боруссия» Дортмунд
«Хоффенхайм» проводит очень нестабильный сезон, но на вылет из Бундеслиги не заслуживает. Коллектив располагается на 14 месте с 22 баллами и на семь пунктов опережает зону вылета. Для гостей очень важно набрать очки в поединке с прямым конкурентом и как можно больше отдаляться вот опасной черты.
22 февраля «Боруссия» Дортмунд разгромила на своем поле «Унион» (6:0), а 19 числа сыграла вничью в Лиге чемпионов со «Спортингом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Санкт-Паули» – 4.05
- Ничья – 3.8
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.85
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03
Статистика
- «Санкт-Паули» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Боруссия» Дортмунд выиграла только четыре встречи на выезде из десяти последних
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Шмели» начали набирать ход и достигают хороших результатов, поэтому в предстоящей встрече у них не должно возникнуть проблем.