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«Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:07
«Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 1 марта 2025 года

«Санкт-Паули»

Команда снова начала проигрывать несколько матчей подряд после небольшого подъема и продолжает бороться за выживание в Бундеслиге. В предстоящей встрече любые набранные баллы станут отличным достижением для новичка Бундеслиги, а побед и вовсе может стать главной сенсацией тура.

22 февраля «Бохум» смог выстоять ничью на выезде с «Бохумом» (1:1), а 15 числа обыграл на своем поле «Боруссию» Дортмунд (2:0).

«Боруссия» Дортмунд

«Хоффенхайм» проводит очень нестабильный сезон, но на вылет из Бундеслиги не заслуживает. Коллектив располагается на 14 месте с 22 баллами и на семь пунктов опережает зону вылета. Для гостей очень важно набрать очки в поединке с прямым конкурентом и как можно больше отдаляться вот опасной черты.

22 февраля «Боруссия» Дортмунд разгромила на своем поле «Унион» (6:0), а 19 числа сыграла вничью в Лиге чемпионов со «Спортингом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Санкт-Паули» – 4.05
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.85
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

  • «Санкт-Паули» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Боруссия» Дортмунд выиграла только четыре встречи на выезде из десяти последних
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Шмели» начали набирать ход и достигают хороших результатов, поэтому в предстоящей встрече у них не должно возникнуть проблем.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:30
думаю что Боруссия как минимум не проиграет этот матч... итого 2Х + Тб 1,5
Гость
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