Преемник Конте превосходит учителя. «Интер» возглавил Серию А и сыграет свой главный матч

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вчера, 18:56

Огненная чемпионская гонка.

«Наполи» был командой Конте до февраля

Вряд ли кто-то ждал, что при Конте неаполитанцы сразу преобразятся – хотя, учитывая имидж менеджера, это можно было предположить. Команда возглавила таблицу Серии А уже на стартовом отрезке и вплоть до ноября удерживала лидерство. Как «Наполи» отреагировал на неудачные матчи с конкурентами и поражение от «Лацио» – тоже показатель, что игроки приняли философию Конте. Коллектив, несмотря на неудачи, продолжил собирать победы и ждал осечки. Когда «Аталанта» захандрила, неаполитанцы снова вырвались вперёд.

Но в феврале команда просто поплыла. Уже в четырёх турах к ряду они теряют очки, причём с «Ромой» и «Удинезе» первыми забивали как раз неаполитанцы, но упускали преимущество. Против «Лацио» концентрации не хватило на концовку – превратили 0:1 в 2:1, но пропустили на 87-й минуте. На команду Конте совсем непохоже.

Тренер может взорваться в любой момент

Эта серия для «Наполи» взрывоопасна. Все помнят, как Антонио Конте покидал «Тоттенхэм». Итальянец требовал от руководства трансферов и не получил того, что хотел, в полной мере. При этом как раз в феврале-марте у «шпор» тоже начался спад. Специалист разразился с критикой – прошёлся по игрокам, клубу, менеджменту. И после этого покинул коллектив, оставив выжженную землю.

В отношении «Наполи» риторика пока более мягкая – Конте говорит о психологическом надломе, но отмечает, что футболистам необходимо время:

Нужно задаться вопросом о втором тайме (матча против «Комо» –1:2 ), так как цель провести его как первый осталась в раздевалке. Во втором тайме вышла другая команда, мы упустили его с самого начала. Эта неудача причиняет боль из-за того, как она произошла, потому что на психологическом уровне мы показали надлом, как и в последних трех играх, в которых мы позволяли себе уступать. Ребята отдают все силы, но нужно проложить путь и дать им время для роста с точки зрения менталитета.

В то же время это дело времени – если далее тренер не увидит динамики, наверняка станет жёстче. И никому от этого лучше не будет. Напряжение вокруг «Наполи» продолжает расти.

«Интер» нашёл более спокойную версию Атнонио – с ним «нерадзурри» становятся династией

Как раз эпизод с уходом из «Тоттенхэма» – иллюстрация того, почему «Интер» решился на тренерскую рокировку. Конте живёт работой и выкладывается на полную – того же требует от остальных. Говорят о деспотичных методах работы, изнурительных тренировках – на мотивации это даёт быстрый результат, но потом энергия иссякает. От такого сотрудничества быстро устаёшь.

«Интер» в вопросе селекции абсолютно не соответствовал требованиям Антонио. Специалист хочет качественное усиление, сколько бы вложений оно ни требовало. Философия же «нерадзурри» – максимальная эффективность при минимальных вложениях. Рано или поздно это привело бы к громкому конфликту. Поэтому миланцы и выбрали Индзаги – специалиста примерно такого же профиля, но менее требовательного. Сформированного в среде дефицита денег («Лацио» тоже не позволял себе крупные траты).

И «Интер» угадал. Финал ЛЧ -22/23, чемпионство на следующий год, неплохие шансы на оба трофея в текущей кампании – Индзаги отлично подошёл клубу.

Ошибки отсрочили необратимое – но козыри «Интера» сильнее

Вплоть до февраля «нерадзурри» оставались в тени. Вроде и могли обойти «Наполи» в ноябре – только неудачи с «Монцей» (1:1) и «Миланом» (1:2) лишили такой возможности. В новом году успели поделить очки с «Болоньей» и «Миланом», уступить «Фиорентине» и «Юве» – миланцы сделали всё, чтобы «Наполи» задержался на вершине подольше.

Такие осечки необязательны – и потому бьют по авторитету команды. С другой стороны, достоинства «Интера» перекрывают недостатки. Пусть такие ошибки и случаются, на длинной дистанции «нерадзуррри» – образец стабильности. Пока «Наполи» продолжал терять высоту, а «Аталанта» угодила в какую-то яму, «Интер» спокойно дожимал «Дженоа», «Лечче» и остальных. Отсюда и результат.

Индзаги выигрывает тренерскую дуэль

Понятно, что глобально с Антонио Конте тяжело тягаться – это глыба тренерского цеха. Но на дистанции последних нескольких сезонов Индзаги гораздо более успешен. Он пришёл на место Конте, удержал «Интер» и сделал команду сильнее. Уже дважды взял Кубок и трижды – Суперкубок Италии, доходил до финала ЛЧ и в прошлом сезоне оформил чемпионский титул.

Прямо сейчас у «Интера» неплохие шансы снова побороться за «ушастый кубок», плюс в Серии А «нерадзурри» – фаворит. Симоне бросил своему «учителю» вызов.

Одна победа за пять лет

Показательно для матчей этих команд, что с 2020 года «Наполи» только раз обыграл «Интер» – во втором круге в свой чемпионский сезон.

у неаполитанцев сложился настоящий комплекс, та победа – единственная на отрезке в вот уже 12 матчей. Пять раз их поединки на этом отрезки завершались вничью, но это миланцам всегда было на руку.