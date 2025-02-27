«Зенит» встретит ЦСКА, а «Ростов» сразится с «Динамо». Предвкушаем долгожданный 19-й тур РПЛ

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вчера, 22:25

Сразу важнейшие поединки.

«Зенит» – ЦСКА

Тур откроет пятничный матч «Динамо» из Махачкалы против «Локомотива». А в субботу игра, которая повлияет на чемпионскую гонку. В Санкт-Петербурге у «армейцев» будет шанс отомстить за осечку против команды Семака в первом круге. Тогда проиграли после гола Гонду и слишком часто промахивались, когда били в сторону ворот Лыташонка. Но ЦСКА частенько огорчал «Зенит». В РПЛ у них две победы, ничья и единственное прошлогоднее поражение. Интересно посмотреть на фаворита против неудобного соперника. Также любопытно оценить новичков команд. Правофланговые Мимович и Энрике могут выйти в основе «Зенита». Центральный нападающий Алеррандро со временем займет место в атаке ЦСКА . А вот хавбек Зделар, который променял москвичей на «Зенит», скорее выйдет на замену.

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»

У дагестанцев одна из самых неудобных команд РПЛ . Поэтому держатся в четырех очках от зоны прямого вылета. Нельзя зевать, соперники попробуют вернуть «Динамо» в низшую лигу. В конце прошлого года у «Динамо» одна победа в шести последних турах. Обыграли дома «Оренбург». «Локомотив» намного сильнее и опаснее. Однако после длительной паузы фаворитам бывает сложно вкатиться в сезон. Соперник долго изучал именно первого оппонента, чтобы грамотно стартовать, пытаясь вырвать ничью. В первом круге Галактионов увидел отличную реализацию моментов против «Динамо». Но клуб из Махачкалы чаще владел мячом и создавал моменты. Надо снова надавить на оборону Лантратова. Ещё интересно посмотреть на правки в тактике «Локомотива» без мяча. Им нужно прибавить в защите.

«Пари НН» – «Акрон»

Пока давние знакомые пробуют заманить Дзюбу в клуб из Казахстана, его «Акрон» готовился зимой снова побеждать в РПЛ . Команда хорошо завершила год, три победы в последних пяти турах. На прощание с публикой обыграли «Зенит». Тот матч должен помочь коллективу психологически. Но «Пари НН» Ганчаренко после плохой серии – одна победа в восьми турах РПЛ , серьезно настроен изменить расклад в свою пользу. Тренеру Ганчаренко больше нельзя проигрывать, ведь можно через несколько туров застрять в зоне вылета. «Акрон» благодаря хавбеку Лончару набрал много пунктов, однако им тоже рано радоваться. Заур Тедеев рассчитывает на грамотный старт в Нижнем Новгороде. Хотя зима всегда перечеркивает осенние результаты. «Пари НН» постарается прибавить и сыграть грамотнее.

«Ахмат» – «Рубин»

Ещё один матч, где одна из команд рискует вылететь. «Ахмат» сыграет дома против «Рубина». Тренеру казанцев Рахимову важно найти мотивацию для Даку и других лидеров на поле. Ведь очевидно, что «Рубин» вряд ли вылетит. Задача обойти ЦСКА в таблице не актуальная – слишком много очков разницы. И тоже нет смысла. «Рубин» в таблице наравне с «Ростовом». Одним поражением больше, одним меньше – этим командам без особой разницы. Трудная задача для тренеров, ведь приходится убеждать игроков оставаться в Казани, но при этом не играть спустя рукава. Тренеру «Ахмата» намного проще. Если не проснутся в первых турах весны, набрав очки, то могут покинуть РПЛ . И тогда судьба клуба будет под угрозой. Трансферы делать уже намного сложнее, как заявили представители «Ахмата».

«Краснодар» – «Крылья Советов»

Важный субботний матч. «Краснодар» будет знать результат поединка «Зенита» и ЦСКА . Если Семак потеряет очки, то «горожанам» хватит домашней победы для гарантированного чистого первого места. Поскольку «Зенит» и «Спартак» зимой подписывали новых игроков, а команда Мусаева не усиливала состав, то надо против «Крыльев Советов» поставить на сыгранность. Лучших ждут на поле. Важные нюансы отработали на Зимнем кубке РПЛ , где выступили не очень удачно. «Краснодар» занял третье место, не получилось выиграть товарищеский турнир. Зато в последнем поединке обыграли ЦСКА . Самарцы скромнее. Первая часть сезона команде Осинькина не удалась. Зимой они взяли в аренду несколько приличных игроков и отпустили Гарре. Аргентинский плеймейкер потерял форму и мотивацию.

«Химки» – «Факел»

К игре не будет приковано внимание публики, но поединок любопытный. Тренеру и футболистам «Химок» важно доказать, что даже после задержек зарплаты они готовы провести концовку сезона как профессионалы. Конечно, если внутри клуба сообщили, что проект закрывают, пока спонсор под следствием, то это неизбежно скажется на поле. Зима была тревожной для «Химок». У местного бюджета не будет денег на команды, без инвестора не протянут. Так что «Химки» могут сбавить и проигрывать. Шанс для «Факела», ведь клуб из Воронежа мечтает остаться в РПЛ . Вот только сейчас эта команда не так хороша, как была раньше. Опять вопрос мотивации. Крайне сложно сохранять форму в РПЛ , где большинство позиций в таблице не имеют значения. Возможно, в этом поединке команды скатают ничью.

«Спартак» – «Оренбург»

Аутсайдер в первом матче сезона обыграл «красно-белых» и Станковича 2:0. Тогда «Оренбург» тренировал Деограсия. Испанец не думал, что сезон сложится неудачно и приведет к отставке. Сейчас «Оренбург» возглавляет экс-тренер «Спартака» Слишкович. Босниец хотел работать главным. Вот только у «Оренбурга» неубедительные результаты. «Спартаку» важно взять реванш и завоевать три очка. Поскольку у «Зенита» и «Краснодара» более сложные соперники, москвичам нельзя терять очки. Принципиально сразу показать силу обновленной атаки. Посмотрим, какой состав выберут. Зимой подписали двух форвардов Солари и Гарсию. Барко и Угальде остались, в обороне есть Бабич, которому подберут напарника. «Спартак» точно фаворит против «Оренбурга», но соперник не самый удобный.

«Ростов» – «Динамо»

После свежайшего ухода Карпина – устал совмещать должности в сборной и клубе, «Ростов» поработает под руководством бывшего ассистента тренера Джонатана Альбы. А капитан Глебов теперь в «Динамо», должен сыграть. Для москвичей поединок в Ростове-на-Дону важнейший, ведь нельзя терять очки, если задачей для Лички остается борьба за чемпионство. Теоретически «Ростов» может быть в подавленном настроении, ведь Карпин ушел после сборов. Для многих решение именно сейчас стало неожиданностью. Не перешел в «Динамо», куда Карпина звали. Ещё один повод для Лички показать себя против «Ростова». У москвичей изменения в составе, помимо Глебова. Привезли жесткого парагвайца Касереса на правый фланг обороны. Оценим оборону «Динамо» против живой атаки «Ростова».