Преобразившийся «Зенит» возобновит сезон топ-матчем. Соперник оставлял чемпиона без побед

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вчера, 16:26

Федотов знал, как остановить гегемона, но теперь эта задача на Николиче.

Смотрины для новичков чемпиона

На «Газпром Арену» в субботу не выйдут Уэсли и Саласар, как бы этого ни хотел «Зенит» – но несмотря на аномально частые осечки в переговорах, «сине-бело-голубые» привезли новичков. Наиболее пристально следить будут за Луисом Энрике – в его лице петербуржцы надеются найди нового Малкома. Уже была попытка с Артуром, она оказалась провальной. На Энрике «Зенит», по последним данным, потратил крупную сумму – 33 миллиона евро. И по первым впечатлениям бразилец оправдывает затраты. Вингер успел сыграть за команду в товарищеских матчах – в частности, против «Спартака» в финале Зимнего Кубка РПЛ . Тогда исполнитель уже поймал химию с другими легионерами и смело брал игру на себя, часто шёл в обводку. В целом, есть ощущение, что Луис сделает игру «Зенита» ярче.

Вопросы есть скорее по Мимовичу и Зделару. Что тот, что другой изначально не рассматривались как приоритетные варианты для «сине-бело-голубых». Петербуржцы рассчитывали заманить куда более сильных легионеров. Если в центр поля с Саласаром дело почти дошло до трансфера (сорвалось в последний момент), то на фланг обороны перебрали кучу кандидатов. Уэсли – самый яркий из них. Сейчас кажется, что оба – укрепление скорее ротации, чем стартового состава.

Выбор основного нападающего

Прежде всего Семаку будет важно определиться с распределением ролей в группе атаки – тут разбег в выборе феноменальный, особенно на острие. Выпускать на поле одновременно Гонду, Кассьерру и Соболева крайне неэффективно, кто-то должен стать основным. Показательно, что пока Сергей Богданович не мог выбрать, а Глушенков лечился в лазарете, петербуржцы ощутимо просели как раз в атаке, в скорости продвижения мяча.

Александр начал забивать во время сборов, ему могут дать шанс на пару игр – при этом ставка наверняка будет делаться на Матео как давнего лидера «Зенита». Что касается Гонду, он неплохо смотрелся на фланге. И даже так аргентинец, скорее всего, начнёт на скамейке.

На флангах напрашивается выбор Энрике и Глушенкова – Луис быстро вписался в команду и уже в товарищеских матчах выглядел уверенно, а Максим выдал очень яркий старт сезона. Травмы не заставят забыть тот перформанс. Педро и Мостовому с такой конкуренцией придётся крайне тяжело.

Эффективность селекционеров ЦСКА – 50 %, готовят ещё трансфер

Почти всё трансферное окно вели двух игроков: Алеррандро на острие и Лоррана в центр поля. Покупка обоих была крайне важна. Относительно первого потому, что с форвардами у «армейцев» проблемы: с Гуарирапой не угадали, Мусаев пока не вырос в топ-нападающего, а Койта деградировал по сравнению с периодом в «Зальцбурге».

Что касается Лоррана, «красно-синим» был нужен футболист в центр поля. Николич едва ли не со старта сезона анонсировал переход на схему с двумя центральными защитниками и ромбом в центре – для этого нужен соответствующий подбор игроков. Поскольку с приходом Пьянича баланс нарушился, подписание Лоррана могло хоть немного это компенсировать. Вроде и хорошо, что привезли хотя бы одного (с полузащитником не срослось). С другой стороны, ЦСКА сейчас разбалансирован в новой расстановке – и без нового центрхава этот эффект не убрать. К тому же недавно отпустили Зделара в «Зенит».

Недавно появилась неожиданная альтернатива – Вильягра из «Ривер Плейта». Трансфер возможен, поскольку аргентинский опорник расторгнул контракт с клубом до закрытия трансферного окна в России. Так что «армейцы» смогли бы заявить футболиста на остаток сезона свободным агентом. К матчу против «Зенита» его, конечно, не привезти, но на длительной дистанции приобретение может помочь.

В Николиче большие сомнения

Марко в тупике. Его назначали после Федотова, с которым у ЦСКА был мэтч – и после медалей РПЛ , Кубка России-22/23 и полуфинала турнира годом позже от сменщика ждали чего-то подобного. При этом ожидалось, что судить о работе серба лучше, начиная с весны – летом не было времени на перестройку, поэтому первую половину сезона он собирался провести на системе прошлого тренера.

Только вот «красно-синим» не хватает ресурсов, чтобы переключиться на ромб без потери качества и реализовать все задумки наставника. Есть вопросы к Пьяничу. Хавбек двигается слишком медленно и это сказывается на динамике атак. При этом ставить Миралема приходится из-за его статуса и опыта – и это негативно сказывается на игре партнёров (видимо поэтому в клубе не торопятся принимать решение по его будущему). Сейчас Николичу придётся особенно тяжело – прошло больше полугода с его назначения, пора бы показывать результат работы.

Федотов знал, как остановить Семака

При Федотове ЦСКА стал одним из сильнейших раздражителей «Зенита». В первом же матче под руководством Владимира Валентиновича – едва не случившиеся 2:1 в Санкт-Петербурге (гол Ермакова отменили, а позднее победный мяч забил Мантуан). Это была единственная победа «сине-бело-голубых» над ЦСКА Федотова в основное время. Дважды победу одерживали «армейцы», ещё два матча завершились вничью, а в Суперкубке и Кубке России петербуржцы обыгрывали «красно-синих» – правда, только по пенальти.