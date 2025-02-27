Будущий соперник «Ливерпуля» забил 14 голов в двух матчах. Команде ван Дейка важно испугаться

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вчера, 14:37

Обновлённый ПСЖ набрал форму.

Хитрые англичане окажутся свежее

Тренеры не любят победы в стиле 7:0. Особенно две подряд. Луис Энрике, как любой суеверный футбольный человек, вряд ли рад, что накидали 14 голов за семь дней в ворота «Бреста» и скромного соперника в Кубке Франции. Сафонов сыграл во втором случае и получил странный опыт. Соперник не прессинговал, не бил по его воротам. Голкипер просто посмотрел футбол. ПСЖ снова дождался гола от Дембеле, но солировали португальцы. У Гонсалу Рамуша хет-трик, а первый гол матча на счету хавбека Жоау Невеша.

Хотя Луис Энрике применил ротацию и снизил нагрузки на некоторых игроков заменами, ПСЖ не получил преимущество по свежести над «Ливерпулем». Хитрые англичане провели тур АПЛ посреди недели, а матчи Кубка Англии сыграют позже. В результате «Ливерпуль», который вчера получил подарок от «Арсенала», а сам обыграл «Ньюкасл», будет отдыхать. «Красные» вылетели от «Плимута» в прошлом раунде Кубка. Теперь у «Ливерпуля» семь дней отдыха, пока ПСЖ будет играть дома против сильного соперника.

«Лилль» четвертый в таблице и отправится на следующей неделе в Дортмунд на игру плей-офф Лиги чемпионов. Запас по очкам в Лиге 1 позволяет Луису Энрике ещё раз поберечь футболистов. Однако речь о тонком менеджменте. ПСЖ и «Ливерпулю» одновременно нужно сохранить свежесть и не потерять темп. «Красные» понимают, что в Париже нельзя допускать осечек. А ПСЖ попробует дома огорчить лидера АПЛ , чтобы матч на «Энфилд Роуд» стал решающем в паре. Крайне любопытный момент для двух крутых команд.

Игры ПСЖ и «Ливерпуля» могут стать украшением стадии. А могут оказаться не такими зрелищными, как ожидается. У команд, которые много забивают – подопечные Слота вчера дошли до сотого гола во всех турнирах первыми из английских клубов, в решающий момент иногда включается страх потерять всё. А поскольку Салах знает, что ему нужны трофеи, чтобы поднять «Золотой мяч», то могут устроить шахматную партию вместо дворовой драки. В таком случае Луис Энрике и Арне Слот выберут рациональную тактику.

Парижанам пока не хватает опыта

Вынос «Бреста» не такой легкий, как ошибочно показывает счет 7:0. В двух матчах у знакомого соперника были моменты у ворот ПСЖ . Оба раза «пираты» позволяли столичной команде себя ограбить. Хотя у ПСЖ нет ни одного поражения в Лиге 1, в Лиге чемпионов команда Луиса Энрике испугалась парочки именитых соперников. Парижане ужасно сыграли против «Арсенала», когда уступили в Лондоне 0:2. Тренер ПСЖ сильно разозлился. С «Атлетико» пытались отработать агрессивнее, но попались в ловушку Симеоне.

Проиграли в Париже 1:2. Можно говорить о незаслуженности, но счет на табло. Также на табло ошибка Сафонова в матче с «Баварией». Немцы забили единственный гол в Мюнхене. После того матча ПСЖ терял очки против «Нанта» и «Осера» во Франции. Зато начал серию без поражений, которая длится с 30 ноября и включает теперь двадцать один поединок. У ПСЖ впечатляющие результаты, так как 18 раз побеждали. Сейчас у них девять викторий подряд. «Ливерпулю» полезно сейчас немножко испугаться.

Важно уважать ПСЖ , а не думать, что подопечные Луиса Энрике обязательно повторят ошибки из матчей с «Арсеналом», «Атлетико» и «Баварией». ПСЖ ведь ошарашил «Манчестер Сити», невзирая на счет 0:2 в пользу Гвардиолы на старте второго тайма. Французы накидали четыре мяча кризисному чемпиону АПЛ . А вот Слот сыграл с Хосепом в кошки-мышки на прошлых выходных, деловито забрали три очка. Как бы уверенность «Ливерпуля» не переросла в заносчивость. «Красные» уже недооценили «Плимут».

Бывают матчи, как против «Астон Виллы», когда лидер АПЛ позволяет себе вольности без мяча. Пришлось отыгрываться, не получилось победить, сыграли 2:2. «Ливерпуль» не всегда бьет метко. У ПСЖ тоже нет идеальной «девятки». Последние успехи Рамуша не перечеркивают слабые матчи до этого. А у «Ливерпуля» самый известный центральный форвард – Дарвин Нуньес. Неугомонный Салах старается компенсировать кадровый дефицит, но напарники Жота, Диас и Гакпо не всегда такие результативные как лидер.

Оба соперника заслужили успех

Пары такого уровня в плей-офф Лиги чемпионов неизбежны. Но хотелось бы увидеть матчи ПСЖ и «Ливерпуля» чуть позже. Рядом ведь есть дуэт «Брюгге» и «Астон Виллы». Ещё одна причина для Энрике и Слота постараться выжить в схватке. Дальше ждёт менее именитый, хотя точно опасный соперник. А чтобы пройти в финал, победителю в паре нужно сыграть против «Реала», «Атлетико», «Арсенала» или ПСВ . Голландцы вряд ли станут лучшими в списке. А вот «Реал» будет неприятным соперником для Слота или Энрике, если пройдет дальше.

На подобном уровне не стоит рассказывать сказки о «легкости пути». «Барселона» может пройти «Бенфику», а затем вылететь от победителя пары «Боруссии» и «Лилля». «Бавария» может покинуть Лигу чемпионов сразу после матча с «Байером» Алонсо. Впрочем, одна сторона сетки – там, где Слот и Энрике, чуть представительнее другой. У Анчелотти, Симеоне и Эмери много еврокубкового опыта. У Луиса Энрике есть победа в Лиге чемпионов, а вот Слот впервые тренирует фаворита. Важный нюанс, Арне надо впечатлить с первой попытки.

«Ливерпуль» и ПСЖ слишком хороши, чтобы покидать Лигу чемпионов так рано. Безжалостный жребий создал пару, к которой будет приковано внимание. «Ливерпуль» получает преимущество ответного матча дома. А ПСЖ надо ковать железо, пока пошли горячие моменты. Приход Кварацхелии, а также голевые рывки Дембеле и Рамуша позволяют надеяться на успех. Впрочем, на таком уровне надо уметь быть рациональными. С этим у парижан бывали проблемы. Но отказ от Неймара, Месси и Мбаппе, как ни странно, пошел на пользу.