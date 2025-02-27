Будущий соперник «Ливерпуля» забил 14 голов в двух матчах. Команде ван Дейка важно испугаться

Обновлённый ПСЖ набрал форму.
Хитрые англичане окажутся свежее
Тренеры не любят победы в стиле 7:0. Особенно две подряд. Луис Энрике, как любой суеверный футбольный человек, вряд ли рад, что накидали 14 голов за семь дней в ворота «Бреста» и скромного соперника в Кубке Франции. Сафонов сыграл во втором случае и получил странный опыт. Соперник не прессинговал, не бил по его воротам. Голкипер просто посмотрел футбол. ПСЖ снова дождался гола от Дембеле, но солировали португальцы. У Гонсалу Рамуша хет-трик, а первый гол матча на счету хавбека Жоау Невеша.
Хотя Луис Энрике применил ротацию и снизил нагрузки на некоторых игроков заменами, ПСЖ не получил преимущество по свежести над «Ливерпулем». Хитрые англичане провели тур АПЛ посреди недели, а матчи Кубка Англии сыграют позже. В результате «Ливерпуль», который вчера получил подарок от «Арсенала», а сам обыграл «Ньюкасл», будет отдыхать. «Красные» вылетели от «Плимута» в прошлом раунде Кубка. Теперь у «Ливерпуля» семь дней отдыха, пока ПСЖ будет играть дома против сильного соперника.
«Лилль» четвертый в таблице и отправится на следующей неделе в Дортмунд на игру плей-офф Лиги чемпионов. Запас по очкам в Лиге 1 позволяет Луису Энрике ещё раз поберечь футболистов. Однако речь о тонком менеджменте. ПСЖ и «Ливерпулю» одновременно нужно сохранить свежесть и не потерять темп. «Красные» понимают, что в Париже нельзя допускать осечек. А ПСЖ попробует дома огорчить лидера АПЛ, чтобы матч на «Энфилд Роуд» стал решающем в паре. Крайне любопытный момент для двух крутых команд.
Игры ПСЖ и «Ливерпуля» могут стать украшением стадии. А могут оказаться не такими зрелищными, как ожидается. У команд, которые много забивают – подопечные Слота вчера дошли до сотого гола во всех турнирах первыми из английских клубов, в решающий момент иногда включается страх потерять всё. А поскольку Салах знает, что ему нужны трофеи, чтобы поднять «Золотой мяч», то могут устроить шахматную партию вместо дворовой драки. В таком случае Луис Энрике и Арне Слот выберут рациональную тактику.
Парижанам пока не хватает опыта
Вынос «Бреста» не такой легкий, как ошибочно показывает счет 7:0. В двух матчах у знакомого соперника были моменты у ворот ПСЖ. Оба раза «пираты» позволяли столичной команде себя ограбить. Хотя у ПСЖ нет ни одного поражения в Лиге 1, в Лиге чемпионов команда Луиса Энрике испугалась парочки именитых соперников. Парижане ужасно сыграли против «Арсенала», когда уступили в Лондоне 0:2. Тренер ПСЖ сильно разозлился. С «Атлетико» пытались отработать агрессивнее, но попались в ловушку Симеоне.
Проиграли в Париже 1:2. Можно говорить о незаслуженности, но счет на табло. Также на табло ошибка Сафонова в матче с «Баварией». Немцы забили единственный гол в Мюнхене. После того матча ПСЖ терял очки против «Нанта» и «Осера» во Франции. Зато начал серию без поражений, которая длится с 30 ноября и включает теперь двадцать один поединок. У ПСЖ впечатляющие результаты, так как 18 раз побеждали. Сейчас у них девять викторий подряд. «Ливерпулю» полезно сейчас немножко испугаться.
Важно уважать ПСЖ, а не думать, что подопечные Луиса Энрике обязательно повторят ошибки из матчей с «Арсеналом», «Атлетико» и «Баварией». ПСЖ ведь ошарашил «Манчестер Сити», невзирая на счет 0:2 в пользу Гвардиолы на старте второго тайма. Французы накидали четыре мяча кризисному чемпиону АПЛ. А вот Слот сыграл с Хосепом в кошки-мышки на прошлых выходных, деловито забрали три очка. Как бы уверенность «Ливерпуля» не переросла в заносчивость. «Красные» уже недооценили «Плимут».
Бывают матчи, как против «Астон Виллы», когда лидер АПЛ позволяет себе вольности без мяча. Пришлось отыгрываться, не получилось победить, сыграли 2:2. «Ливерпуль» не всегда бьет метко. У ПСЖ тоже нет идеальной «девятки». Последние успехи Рамуша не перечеркивают слабые матчи до этого. А у «Ливерпуля» самый известный центральный форвард – Дарвин Нуньес. Неугомонный Салах старается компенсировать кадровый дефицит, но напарники Жота, Диас и Гакпо не всегда такие результативные как лидер.
Оба соперника заслужили успех
Пары такого уровня в плей-офф Лиги чемпионов неизбежны. Но хотелось бы увидеть матчи ПСЖ и «Ливерпуля» чуть позже. Рядом ведь есть дуэт «Брюгге» и «Астон Виллы». Ещё одна причина для Энрике и Слота постараться выжить в схватке. Дальше ждёт менее именитый, хотя точно опасный соперник. А чтобы пройти в финал, победителю в паре нужно сыграть против «Реала», «Атлетико», «Арсенала» или ПСВ. Голландцы вряд ли станут лучшими в списке. А вот «Реал» будет неприятным соперником для Слота или Энрике, если пройдет дальше.
На подобном уровне не стоит рассказывать сказки о «легкости пути». «Барселона» может пройти «Бенфику», а затем вылететь от победителя пары «Боруссии» и «Лилля». «Бавария» может покинуть Лигу чемпионов сразу после матча с «Байером» Алонсо. Впрочем, одна сторона сетки – там, где Слот и Энрике, чуть представительнее другой. У Анчелотти, Симеоне и Эмери много еврокубкового опыта. У Луиса Энрике есть победа в Лиге чемпионов, а вот Слот впервые тренирует фаворита. Важный нюанс, Арне надо впечатлить с первой попытки.
«Ливерпуль» и ПСЖ слишком хороши, чтобы покидать Лигу чемпионов так рано. Безжалостный жребий создал пару, к которой будет приковано внимание. «Ливерпуль» получает преимущество ответного матча дома. А ПСЖ надо ковать железо, пока пошли горячие моменты. Приход Кварацхелии, а также голевые рывки Дембеле и Рамуша позволяют надеяться на успех. Впрочем, на таком уровне надо уметь быть рациональными. С этим у парижан бывали проблемы. Но отказ от Неймара, Месси и Мбаппе, как ни странно, пошел на пользу.
Медленная в решающий момент команда превратилась в банду молодых и дерзких. А вот стабильности мало. У Руиса и Дембеле случались разные отрезки, а это футболисты сборных Испании и Франции. Кварацхелия адаптируется. В центре есть Витинья и Невеш, молодые португальцы. В обороне у Маркиньоса новый напарник, молодой эквадорец Пачо. И в воротах нет монолитного голкипера. Без парочки ошибок Доннаруммы не было бы столько минут в основе у Сафонова. Зато у ПСЖ появляется душа. Посмотрим, как отреагируют Салах с ван Дейком.
Конечно, они могут ограничить пространство Салаха, чтобы он не мог быстро перемещаться по полю, но он все равно будет отдавать голевые передачи. Единственный способ остановить Салаха — сделать то, что сделал Рамос в финале. Но я бы не хотел увидеть это снова.
ПСЖ чувствует себя уверенно против слабых команд и может забить 7 голов, в то время как у Ливерпуля более плотный и сложный график. Конечно, обороне «Ливерпуля» придется много работать в этой игре. Такого Дембеле будет трудно остановить.
Конечно, они могут ограничить пространство Салаха, чтобы он не мог быстро перемещаться по полю, но он все равно будет отдавать голевые передачи. Единственный способ остановить Салаха — сделать то, что сделал Рамос в финале. Но я бы не хотел увидеть это снова.
ПСЖ чувствует себя уверенно против слабых команд и может забить 7 голов, в то время как у Ливерпуля более плотный и сложный график. Конечно, обороне «Ливерпуля» придется много работать в этой игре. Такого Дембеле будет трудно остановить.