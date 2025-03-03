Создатели победной серии «Спартака» и герой «Краснодара». Символическая сборная 19-го тура РПЛ

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сегодня, 09:04

Вернулись после зимней паузы.

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар») – спаситель тура

В конце поединка против «Крыльев Советов» голкипер «горожан» совершил два сейва подряд. Отразил непростой удар низом, а затем шикарно высочил и перекрыл путь к воротам после выстрела Галдамеса низом. «Краснодар» рисковал проиграть дома. Агкацев сделал всё, чтобы этого не случилось. Благодаря голкиперу один из лидеров РПЛ не начал год с полного провала.

Защитники

Густаво Мантуан («Зенит») – недооцененный герой

Вингер Мантуан подумывал об уходе из «Зенита», а затем согласился закрыть проблемную позицию правого защитника. Вот только Семак не доверяет бразильцу, поэтому зимой искали дорогого новичка. Когда трансфер сорвался, взяли в аренду серба Мимовича. Но кто удачно сыграл против ЦСКА ? Мантуан. Густаво был активен в день нулевой ничьей с «армейцами».

Надер Гандри («Ахмат») – неожиданный снайпер

У Гандри случались перепады формы в центре обороны. А теперь оказалось, что у опытного защитника из Туниса есть таланты снайпера. Гандри сделал дубль в матче против «Рубина». «Ахмат» ведет отчаянную борьбу за выживание. Сначала Надер четко реализовал пенальти, а затем выпрыгнул намного выше Даку и другого опекуна. Защитник принес «Ахмату» победу.

Джемал Табидзе («Динамо» Махачкала) – король воздуха

Хотя «Локомотив» в Махачкале предсказуемо владел мячом, «Динамо» контролировало соперника. После матча сожалели, что не вырвали победу, пропустили в концовке. Лучшим игроком матча назвали Табидзе, ведь выиграл 5 верховых дуэлей, 6 раз удачно выносил мяч от собственных ворот. Помог голкиперу Волку и напарникам достойно встретить «Локомотив».

Мойзес Барбоза ( ЦСКА ) – аккуратность недели

Бразилец играл в центре защиты, помогая Дивееву и Роше, но также поработал по левому краю. Хотя Мантуан создал парочку моментов, поэтому тоже в составе, Мойзес лучше встречал Глушенкова и других футболистов «Зенита». Также создал парочку моментов, выиграл все единоборства и провел поединок, где отметился удивительной точностью передач – 97 %.

Полузащитники

Илья Самошников («Локомотив») – настырность тура

Как показали последующие матчи тура, в первой игре года в РПЛ было много конкретики – 10 ударов в створ ворот. Голкиперы не справились только с двумя выстрелами. До 84-й минуте футболисты «Динамо» из Махачкалы претендовали на победу. Но затем Самошников, который часто обострял в атаке, отдал голевую передачу на форварда Воробьева.

Роберт Мехиа («Химки») – боец выходных

Хотя единственный и победный гол «Химок» забил защитник Фаринья, удачно сыгравший головой у чужих ворот, победу против «Факела» надо было защитить. Молодой колумбиец Мехиа классно сыграл в опорной зоне. Роберт совершил невероятно много оборонительных действий. Конечно, чаще замечают нападающих. Но полузащитник оказался полезен.

Наиль Умяров («Спартак») – вовлеченность тура

Полузащитник «Спартака» совершил несколько мелких ошибок, и это не важно. Ведь у него 3 созданных голевых момента, 4 удачных отбора мяча, 2 перехвата. Умяров действовал от своей штрафной площади до чужой. Очень точно работал с передачами, старался грамотно связывать линии. Против «Оренбурга» у Наиля один из лучших матчей за «Спартак».

Маркиньос («Спартак») – ассистент недели

Закончил год двумя ассистами, начал год двумя ассистами. Неплохая реакция на приезд двух крайних форвардов. Впрочем, Солари и Гарсия могут играть на других позициях справа и в центре атаки. А Маркиньос остается на левом фланге. Именно его классная подача привела к очередному голу Угальде. А в концовке матча у Маркиньоса хватило сил на проход и пас на Солари.

Нападающие

Манфред Угальде («Спартак») – серия сезона

Создать 12 голов в пяти турах сложно в любой лиге. Особенно молодому футболисту, который долго не мог забить первый гол в РПЛ . Зато теперь у Манфреда 10 голов и 2 ассиста в пяти последних матчах чемпионата. Всего у лучшего снайпера сезона 16 мячей и 2 ассиста. Прекрасная работа на передовой, даже если соперник неплохо сопротивляется, как делал «Оренбург».

Александр Кокшаров («Пари НН») – дебютант недели

Впервые в клубной карьере сыграл не в футболке «Краснодара». Кокшаров ушел в аренду в клуб из Нижнего Новгорода. Нужно спасать команды от вылета из РПЛ . Кокшаров сначала удачно скинул мяча на Грулева, а затем правильно занял позицию и после крутого прострела Боселли отправил мяч в ворота мимо защитников. С такой игрой атаки «Пари НН» намного проще.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

К «Спартаку» есть вопросы после матча против аутсайдера «Оренбурга». Но команда забила два мяча, не пропустила. Тренер неплохо подготовил многих футболистов. Даже когда сыграли эпизодами, были полезными для команды. Яркий футбол не показали, успех был заслужен в борьбе. Зато «Спартак» активно атаковал, вовремя получил подарок от соперника – заслуженную красную карточку. Станкович сделал замены, один из свежих игроков забил. Угадал со стартовым составом, сравнялся с «Краснодаром» и «Зенитом» по очкам. Деян продолжает побеждать.

Фишка тура. Голы игроков, вышедших на замену

За «Спартак» забил новичок Солари. У него было два прохода правым флангом, а затем забил после передачи Маркиньоса. У «Динамо» голевую атаку в сложнейшем матче против «Ростова» разыграли Бителло, Гладышев и Фомин, все трое появились на поле после перерыва. Артур Галоян отдал голевой пас на Дзюбу в игре против «Пари НН». А Дмитрий Воробьев, выйдя на замену за «Локомотив», спас москвичей от поражения в Махачкале. Немало головы атак от свежих игроков для тура, где в восьми матчах всего 15 голов, менее двумя мячей за матч.

Победная серия. «Спартак» и семь успехов подряд

У «Краснодара» было 11 побед подряд в чемпионате, а теперь «Спартак» представил свою лучшую серию в 21 веке. Станкович почтительно встречал Романцева, когда легендарного тренера чествовали в этом сезоне. А теперь попробует превзойти любимца «спартаковской» публики. Команда серба уже в лидерах, но впереди матчи против «Рубина» и «Зенита» до паузы на поединки сборных. Москвичи включились в трофейную борьбу.