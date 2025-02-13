Объявлена команда недели Лиги чемпионов

УЕФА сформировал команду недели в Лиге чемпионов.
В неё вошли Джанлуиджи Доннаруммма, Витинья (оба — ПСЖ), Федерико Гатти («Ювентус»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»), Даниэль Свенссон, Сехру Гирасси (оба — «Боруссия», Дортмунд), Живайро Рид, Игор Пайшао (оба — «Фейеноорд»), Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба — «Реал») и Эвангелос Павлидис («Бенфика»).
Ранее также был объявлен лучший футболист недели.
Мне нравится наблюдать как он старается
Серёгу Рамоса чем то напоминает
Мне нравится наблюдать как он старается
Серёгу Рамоса чем то напоминает
🟢 5/5 выигранных дуэлей против «Атлетико»
🟢 4/4 выигранных дуэлей против «Манчестер Сити»
🇪🇸📊 Асенсио также чисто выполнил все 4 отбора, выполнил 95/100 передач и не совершил ни одного фола в обеих играх.
🟢 5/5 выигранных дуэлей против «Атлетико»
🟢 4/4 выигранных дуэлей против «Манчестер Сити»
🇪🇸📊 Асенсио также чисто выполнил все 4 отбора, выполнил 95/100 передач и не совершил ни одного фола в обеих играх.