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Объявлена команда недели Лиги чемпионов

сегодня, 19:41

УЕФА сформировал команду недели в Лиге чемпионов.

В неё вошли Джанлуиджи Доннаруммма, Витинья (оба — ПСЖ), Федерико Гатти («Ювентус»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»), Даниэль Свенссон, Сехру Гирасси (оба — «Боруссия», Дортмунд), Живайро Рид, Игор Пайшао (оба — «Фейеноорд»), Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба — «Реал») и Эвангелос Павлидис («Бенфика»).

Ранее также был объявлен лучший футболист недели.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 21:24
Какой же классный защитник у Реала появился, свой воспитанник
Мне нравится наблюдать как он старается
Серёгу Рамоса чем то напоминает
Incredullous
Incredullous ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 21:11
Эту статистику скорее всего составляет компьютерная программа на основе сухой статистики игроков, не учитывая ни уровня соперника, ни сложности матча. Особенно повеселили Доннарумма и Витинья, которые играли против никакущего Бреста, уровень которого - это максимум ЛЕ, и то с большой натяжкой.
Вещий
Вещий
сегодня в 19:55
Хорошая сборная получилась... вроде все на месте...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:47, ред.
А как же Рауль Асенсио? Отличный матч провёл.

🟢 5/5 выигранных дуэлей против «Атлетико»
🟢 4/4 выигранных дуэлей против «Манчестер Сити»

🇪🇸📊 Асенсио также чисто выполнил все 4 отбора, выполнил 95/100 передач и не совершил ни одного фола в обеих играх.
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