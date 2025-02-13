Объявлена команда недели Лиги чемпионов

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сегодня, 19:41

УЕФА сформировал команду недели в Лиге чемпионов.

В неё вошли , (оба — ПСЖ ), («Ювентус»), («Бавария»), , (оба — «Боруссия», Дортмунд), , (оба — «Фейеноорд»), , (оба — «Реал») и («Бенфика»).

Ранее также был объявлен лучший футболист недели.