Сборная самых классных футболистов с матчами в РПЛ. Нашлось место не только Кварацхелии

Отвечаем на провокацию Сёмина.
Бывший наставник «Локомотива» считает Кварацхелию сильнейшим футболистом, когда-либо игравшим в высшей лиге России. Спорное заявление, хотя Хвича крут. Зато выбор Сёмина натолкнул на идею. Представьте, что вы спортивный директор команд уровня «Ливерпуля», «Реала», «Баварии» и «Барселоны». И вам надо собрать команду самых классных игроков из РПЛ. Успешность именно в России значения не имеет, ведь Сёмин говорит о данных, потенциале и таланте Кварацхелии. В ответ предлагаем целую команду неординарных футболистов.
Вратарь
Игорь Акинфеев
Одаренный голкипер. Играл с пеленок, интересовал серьезные клубы. Беда лишь в том, что в европейском футболе знали Гинера. Вести переговоры было сложно, многие даже не начинали. Конкретики не хватило. Старые скауты не доверяли Акинфееву из-за невысокого роста, травм и явных ошибок? Зато в РПЛ и сборной раскрылся. Играл на Евро и ЧМ, брал с ЦСКА кубок УЕФА. Без Акинфеева точно нельзя представить историю РПЛ и «армейцев».
Защитники
Бранислав Иванович
Подходит для состава, так как играл за «Челси». С лондонцами Иванович выигрывал Лиги Европы и чемпионов, а также трижды был первым в АПЛ. Достаточно трофеев, чтобы не считать Ивановича сиротой казанской. В РПЛ бегал за «Локомотив» и «Зенит». Серб провел 105 матчей за сборную Сербии. Команда с плохими результатами, зато с крепкими защитниками. Иванович играл справа и в центре обороны. Прекрасный футболист мирового уровня.
Неманья Видич
Видич в мире защитников котируется не ниже Кварацхелии. Хвиче ещё надо пройти большой путь в Лиге чемпионов, где светят после «Бреста» матчи против «Ливерпуля» или «Барселоны». А позже, если проскочат одного из фаворитов, другие испытания. Видич все чемпионские дороги давно стоптал. Неманья выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и много раз покорял АПЛ. Провел за «Спартак» немного матчей, но для специальной сборной это неважно.
Роберто Карлос
В истории РПЛ хватало классных левых защитников, вроде Жиркова и Сантоса. Но если называть самого мощного латераля, чья нога ступала на поле в матчах РПЛ, то выбор крайне прост. Побеждает чемпион мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом». Один из главных левых защитников в истории футбола. Великий Роберто Карлос бегал за «Анжи» на старости футбольных лет, зарабатывая на жизнь девятерым наследникам. Легенда из легенд.
Полузащитники
Живанилду Халк
Канчельскис, Карпин и Мостовой – футболисты высокого уровня. Но они не Халк. Бразилец совершил ошибку, что после ухода из «Порту» выбрал РПЛ. И не стоило уезжать в Китай. Надо было рваться в элитную лигу. Халк не реализовал потенциал, но это один из самых одаренных футболистов в РПЛ. Такие природные данные стоило применять в Англии или Испании. Фалькао в РПЛ не приехал, а Халк отдавал голевые передачи на Артёма Дзюбу.
Дмитрий Аленичев
Моуриньо называет Аленичева одним из самых умных игроков, с которыми работал. Тимощук, Денисов и Витсель, наверное, поставят себя рядом. Семак и Барриос, если Вильмар знает, кто такой Аленичев, тоже скажут: «Я не хуже». Но только Аленичев забивал в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов в составе «Порту» молодого Моуриньо. Признак класса? В сборной Аленичеву хвастаться нечем, но это не всегда показатель мастерства.
Фёдор Черенков
Черенков подходит, раз подходит Роберто Карлос. Фёдор был чемпионом со «Спартаком» в 1993-м. Зря уехал во Францию, не помог в полуфиналах Кубка европейских чемпионов против «Марселя». Черенкова тяжело назвать везунчиком. Тренеры не брали его на чемпионаты мира. Не сыграл на Евро-1988, где советская сборная была в финале. Но плеймейкер «Спартака» — футболист, который в других условиях наигрался бы за европейских грандов.
Мигель Данни
Не хочется выбрасывать Данни. По везению как Черенков. Не фартило со сборной Португалии, не было твердого места в основе из-за конкуренции. Повезло, что забил МЮ в финале Суперкубка УЕФА, пришел в «Зенит» после победы клуба в Кубке УЕФА. Мигель легенда РПЛ, выступал за «Динамо» и «Зенит». Наверное, зря на пике формы не уехал в АПЛ. Впрочем, Данни переживал сложнейшие травмы. Один из самых тонких игроков в истории лиги.
Хвича Кварацхелия
Кварацхелия прекрасный футболист. И профессиональнее, чем Промес. Квинси важен для «Спартака», но не хватило класса даже для успеха в «Севилье». А Хвича помогал «Наполи», перешел в ПСЖ. Летает полем. Без шуток один из лучших дриблеров планеты, что доказал голом в ворота «Монако». Со скромной сборной Грузии Хвича показал класс на Евро-2024. Энрике украдет идею тренера Саньоля, новичок начал в ПСЖ смещаться в центр атаки.
Нападающие
Самуэль Это’О
Лучше Дзюбы. Это’О дважды выигрывал Лигу чемпионов с двумя великими клубами. «Барселона» Райкарда зависела от Самуэля. «Интер» Моуриньо строился на желании камерунца поддаваться Милито и помогать Снейдеру в первой линии прессинга. Это’О один из первых учителей Месси, но не нравился Гвардиоле. Поэтому ушел в «Интер». Зато обмен на Ибрагимовича позволил миланцам создать команду для победы в Лиге чемпионов.
Андрей Аршавин
Интересно услышать мнение Андрея. Аршавин считает себя выше классом, чем Лав и Промес? Думаем, считает. Из тройки хулиганов только один был в полуфинале Евро. Аршавин взял Кубок УЕФА с «Зенитом». Играл за «Арсенал», забивал «Ливерпулю» 4 гола. Андрей вместе с Акинфеевым претендует на звание лучшего российского футболиста в новейшей истории. Аршавин не Яшин и Стрельцов по таланту, но эти легенды в РПЛ не выступали.
Непросто собрать такую команду, хотя понятен метод Сёмина. В РПЛ редко играли представители футбольной аристократии по таланту и классу, что делает эту сборную ещё интереснее. Любого из списка на пике формы можно было посоветовать клубу уровня главных финалов сезона. Другое дело, что не все бы игроки воспользовались шансом. Здесь футбол и есть жизнь. Не всегда получаешь, что хочешь. А вот Кварацхелия может поучить старших легенд. Хвича за свои шансы хватается, быстро забил за ПСЖ и готовится к Лиге чемпионов.
Но даже за то, что проходили Марадону с Наполи, уже плюс. Хотя, это скорее показатель, что один в поле не воин.
Но даже за то, что проходили Марадону с Наполи, уже плюс. Хотя, это скорее показатель, что один в поле не воин.