Сборная самых классных футболистов с матчами в РПЛ. Нашлось место не только Кварацхелии

1739167967

сегодня, 09:12

Отвечаем на провокацию Сёмина.

Бывший наставник «Локомотива» считает Кварацхелию сильнейшим футболистом, когда-либо игравшим в высшей лиге России. Спорное заявление, хотя Хвича крут. Зато выбор Сёмина натолкнул на идею. Представьте, что вы спортивный директор команд уровня «Ливерпуля», «Реала», «Баварии» и «Барселоны». И вам надо собрать команду самых классных игроков из РПЛ . Успешность именно в России значения не имеет, ведь Сёмин говорит о данных, потенциале и таланте Кварацхелии. В ответ предлагаем целую команду неординарных футболистов.

Вратарь

Игорь Акинфеев

Одаренный голкипер. Играл с пеленок, интересовал серьезные клубы. Беда лишь в том, что в европейском футболе знали Гинера. Вести переговоры было сложно, многие даже не начинали. Конкретики не хватило. Старые скауты не доверяли Акинфееву из-за невысокого роста, травм и явных ошибок? Зато в РПЛ и сборной раскрылся. Играл на Евро и ЧМ , брал с ЦСКА кубок УЕФА . Без Акинфеева точно нельзя представить историю РПЛ и «армейцев».

Защитники

Бранислав Иванович

Подходит для состава, так как играл за «Челси». С лондонцами Иванович выигрывал Лиги Европы и чемпионов, а также трижды был первым в АПЛ . Достаточно трофеев, чтобы не считать Ивановича сиротой казанской. В РПЛ бегал за «Локомотив» и «Зенит». Серб провел 105 матчей за сборную Сербии. Команда с плохими результатами, зато с крепкими защитниками. Иванович играл справа и в центре обороны. Прекрасный футболист мирового уровня.

Неманья Видич

Видич в мире защитников котируется не ниже Кварацхелии. Хвиче ещё надо пройти большой путь в Лиге чемпионов, где светят после «Бреста» матчи против «Ливерпуля» или «Барселоны». А позже, если проскочат одного из фаворитов, другие испытания. Видич все чемпионские дороги давно стоптал. Неманья выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и много раз покорял АПЛ . Провел за «Спартак» немного матчей, но для специальной сборной это неважно.

Роберто Карлос

В истории РПЛ хватало классных левых защитников, вроде Жиркова и Сантоса. Но если называть самого мощного латераля, чья нога ступала на поле в матчах РПЛ , то выбор крайне прост. Побеждает чемпион мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом». Один из главных левых защитников в истории футбола. Великий Роберто Карлос бегал за «Анжи» на старости футбольных лет, зарабатывая на жизнь девятерым наследникам. Легенда из легенд.

Полузащитники

Живанилду Халк

Канчельскис, Карпин и Мостовой – футболисты высокого уровня. Но они не Халк. Бразилец совершил ошибку, что после ухода из «Порту» выбрал РПЛ . И не стоило уезжать в Китай. Надо было рваться в элитную лигу. Халк не реализовал потенциал, но это один из самых одаренных футболистов в РПЛ . Такие природные данные стоило применять в Англии или Испании. Фалькао в РПЛ не приехал, а Халк отдавал голевые передачи на Артёма Дзюбу.

Дмитрий Аленичев

Моуриньо называет Аленичева одним из самых умных игроков, с которыми работал. Тимощук, Денисов и Витсель, наверное, поставят себя рядом. Семак и Барриос, если Вильмар знает, кто такой Аленичев, тоже скажут: «Я не хуже». Но только Аленичев забивал в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов в составе «Порту» молодого Моуриньо. Признак класса? В сборной Аленичеву хвастаться нечем, но это не всегда показатель мастерства.

Фёдор Черенков

Черенков подходит, раз подходит Роберто Карлос. Фёдор был чемпионом со «Спартаком» в 1993-м. Зря уехал во Францию, не помог в полуфиналах Кубка европейских чемпионов против «Марселя». Черенкова тяжело назвать везунчиком. Тренеры не брали его на чемпионаты мира. Не сыграл на Евро-1988, где советская сборная была в финале. Но плеймейкер «Спартака» — футболист, который в других условиях наигрался бы за европейских грандов.

Мигель Данни

Не хочется выбрасывать Данни. По везению как Черенков. Не фартило со сборной Португалии, не было твердого места в основе из-за конкуренции. Повезло, что забил МЮ в финале Суперкубка УЕФА , пришел в «Зенит» после победы клуба в Кубке УЕФА . Мигель легенда РПЛ , выступал за «Динамо» и «Зенит». Наверное, зря на пике формы не уехал в АПЛ . Впрочем, Данни переживал сложнейшие травмы. Один из самых тонких игроков в истории лиги.

Хвича Кварацхелия

Кварацхелия прекрасный футболист. И профессиональнее, чем Промес. Квинси важен для «Спартака», но не хватило класса даже для успеха в «Севилье». А Хвича помогал «Наполи», перешел в ПСЖ . Летает полем. Без шуток один из лучших дриблеров планеты, что доказал голом в ворота «Монако». Со скромной сборной Грузии Хвича показал класс на Евро-2024. Энрике украдет идею тренера Саньоля, новичок начал в ПСЖ смещаться в центр атаки.

Нападающие

Самуэль Это’О

Лучше Дзюбы. Это’О дважды выигрывал Лигу чемпионов с двумя великими клубами. «Барселона» Райкарда зависела от Самуэля. «Интер» Моуриньо строился на желании камерунца поддаваться Милито и помогать Снейдеру в первой линии прессинга. Это’О один из первых учителей Месси, но не нравился Гвардиоле. Поэтому ушел в «Интер». Зато обмен на Ибрагимовича позволил миланцам создать команду для победы в Лиге чемпионов.

Андрей Аршавин

Интересно услышать мнение Андрея. Аршавин считает себя выше классом, чем Лав и Промес? Думаем, считает. Из тройки хулиганов только один был в полуфинале Евро. Аршавин взял Кубок УЕФА с «Зенитом». Играл за «Арсенал», забивал «Ливерпулю» 4 гола. Андрей вместе с Акинфеевым претендует на звание лучшего российского футболиста в новейшей истории. Аршавин не Яшин и Стрельцов по таланту, но эти легенды в РПЛ не выступали.