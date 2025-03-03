Главные разочарования футбольного сезона. У «Манчестер Юнайтед» много коллег по несчастью

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сегодня, 11:35

Есть неожиданности в списке.

«Манчестер Юнайтед»

В декабре «Тоттенхэм» выбил команду Аморима из Кубка Лиги. В их матче было семь мячей, «шпоры» победили 4:3. «Красные дьяволы» остались без шансов на один из кубковых финалов, которыми так хвастался бывший тренер тен Хаг. Без Эрика побеждать чаще не стали. Аморим теперь вылетел от «Фулхэма» в серии пенальти из Кубка Англии, где из фаворитов остался один «Манчестер Сити». Голкипер Лено – сын русских немцев Виктора и Розы, оказался проворнее в серии пенальти, чем Онана. Защитник Линделеф и форвард Зиркзее не сумели реализовать свои удары. У «Фулхэма» вся четверка пробила четко, не дали камерунскому голкиперу МЮ реабилитироваться за неудачи по ходу сезона. В АПЛ команда Аморима на четырнадцатом месте. Всего две победы в шести последних турах. Клуб превратили в посмешище для недругов до Рубена. Но португалец с такой игрой и результатами может надолго не задержаться. У МЮ странный совладелец Рэтклифф. Миллиардер подумывает уволить Аморима ещё до конца сезона. Осталась только Лига Европы, где сыграют против клуба Захаряна, проблемного «Реала Сосьедад».

«Милан»

Команда с характером и победой в Суперкубке Италии в драматичном финале против «Интера». Казалось, вот он шанс вернуться к успехам. Но затем вылетели от «Фейеноорда» из Лиги чемпионов. У голландцев даже не было главного тренера, а решающий гол соперник забил единственным ударом в створ. У «Милана» состав на 600 миллионов евро, а не могут подняться выше девятого места в Серии А. Их опережает даже проблемная «Рома». У нового тренера «Милана» Консейсау проблемы. Три поражения подряд в Серии А. В ночь на понедельник сражались против «Лацио». Римский клуб сражается за прямую путевку в Лигу чемпионов. А когда соперник помогает неудачными попытками выноса мяча и забывает Дзакканьи, то счет становится 0:1. «Милан» упрощал задачу «Лацио». Защитник Павлович грубо снёс вингера Исаксена, получив прямую красную карточку. В меньшинстве «Милан» проявил тот самый характер, сравняли счет. Вот только «Лацио» тоже волевая команда – на 96-й минуте Педро хладнокровно реализовал пенальти. Нарушение было, голкипер Меньян ногой зацепил Исексена. «Милан» мог пропустить второй мяч намного раньше.

«Боруссия» Дортмунд

Ещё одна команда, которая поменяла тренера по ходу сезона. Ставка на Шахина после Терзича изначально казалась опасной. «Боруссия» была в финале Лиги чемпионов. Они потеряли парочку опытных мастеров, но проблемы нового сезона не из-за отсутствия Ройса и Хуммельса в раздевалке. Состав у «Боруссии» по-прежнему интересный. Команда в плей-офф Лиги чемпионов, где нельзя допустить вылет от «Лилля». Но даже если Ковач пройдет французов, то впереди у него победитель пары «Бенфики» и «Барселоны». Немцы создавали сенсации в еврокубках, но в нынешнем состоянии не заслужили лишить мир наслаждения игрой результативной «Барселоны». Каталонцы среди лучших команд сезона, а вот клуб из Дортмунда на десятой строчке в Бундеслиге. Вместо попытки вернуться в чемпионскую гонку на эмоциях после финала Лиги чемпионов получили неудачную смену тренера. Причем Ковач не является новым Клоппом. Также хорват не настолько талантливый наставник как Тухель. Начинаются проблемы с тренера, а заканчиваются понимаем, что будет сложно найти талантов уровня Беллингема и Холанда в ближайшие годы.

«Тоттенхэм»

Друзья МЮ по интересам. Тонут вместе. «Тоттенхэм» на тринадцатой строчке, у команд поровну очков. Постекоглу часто напоминал, что во втором сезоне на новом месте выигрывает кубки, но вылетел из английских соревнований, где был шанс на финал. Осталась Лига Европы. Победа в еврокубке – единственный шанс сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но у «шпор» после матчей с голландским клубом АЗ Алкмаар может быть серия неприятных соперников. «Аякс» и «Айнтрахт» опасные, а победитель пары сыграет против «Тоттенхэма» в случае прохода англичан дальше. До финала Лиги Европы можно нарваться на «Лацио», а это солидный оппонент. Наконец, в потенциальном решающем поединке легко встретить не МЮ , а «Рому» или «Атлетик». «Шпоры» далеки от победы в Лиге Европы. Можно в сотый раз рассказывать о травмах, но дело не только в эпидемии повреждений. Постекоглу не поставил игру в защите. Даже в основном составе были проблемы год назад, поэтому не играли осенью в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» неприлично богатый клуб с классными футболистами, вроде Кулусевски и Сона. Впрочем, ветеран может уйти.

«Жирона»

Скромный клуб из Каталонии при поддержке шейхов, которые владеют «Манчестер Сити», сколотил состав для попадания в Лигу чемпионов. Тренер Мичел радовал в прошлом сезоне, ведь гоняли в дерби «Барселону», забивая 4 мяча за матч. С «Реалом» такие фокусы не проходили, но «Жирона» по делу занял третье место в Ла Лиге, опередив «Атлетико» на пять пунктов. А дальше допустили серию кадровых потерь, которые поломали им игру. «Жирона» часто раскрылась и атаковала, как «Тоттенхэм». Но без Видаля в центре поля и Довбика на острие потеряли умение контратаковать и много забивать. По голам в Ла Лиге «Жирона» сейчас на восьмой строчке, а были вторыми. Также продолжают пропускать, по этому параметру каталонцы лишь пятнадцатая команда Примеры. «Жирона» скатилась на тринадцатое место в чемпионате, причем до пятой строчки невероятно далеко. Последовал полный провал в Лиге чемпионов – там не повезло с жеребьевкой, но ведь проигрывали не только ПСЖ и «Арсеналу». Семь поражений в восьми матчах включают в себя неудачу против «Штурма» с Худяковым в воротах. В Примере у них 1 победа в 7 последних турах.

«Манчестер Сити»

Никто не думал в августе, что так обернется. Впечатляет скорость, с которой «горожане» развалились. Гвардиола ничего не контролировал. Одна травма Родри превратила карету в тыкву. «Манчестер Сити» допустил хет-трик Мбаппе в плей-офф Лиги чемпионов, хотя Килиан далеко не всегда хорош в матчах на выбывание в престижном турнире. «Горожане» пропустили на днях от «Плимута» в Кубке Англии. Прошли дальше и остались главным фаворитом турнира, поскольку многие гранды уже покинули древнее соревнование. Однако ещё посмотрим, как сыграет оборона «Манчестер Сити». Гвардиола в тренерском кризисе, которого не знал никогда в карьере. Зимой закупили талантливых игроков, но их ещё нужно интегрировать в схемы. Де Брюйне подумывает остаться, ведь нашел причину. Но нужно, чтобы Холанд думал не только о статистике, но также о победных голах в сложных матчах. Только безобразная игра «шпор» и «красных дьяволов» оставила Гвардиоле шансы на место в первой четверке. Но для Эдерсона, Уокера, Фодена, Грилиша, Доку, Гюндогана и многих других футболистов «Манчестер Сити» текущий сезон команды – настоящий кошмар наяву. Так плохо чемпионы Англии никогда не играли.