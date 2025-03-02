Неудержимый Угальде забил десять голов в пяти турах РПЛ. «Спартак» сравнялся с другими лидерами

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вчера, 19:11

А ещё забил новичок команды.

Станкович не изменил стартовый состав

Два дорогих новичка «Спартака» Солари и Гарсия остались на скамейке. И не только трансферные стоимости футболистов указывают на их статус в новой команде. У Солари седьмой номер, а у Гарсии одиннадцатый. Взяли себе номера для основы. Но в первом туре нового года их не рискнули сразу бросить в бой. Бонгонда вышел справа, Маркиньос слева, а Угальде сыграл на острие выше Барко. У «Спартака» не было тактических новинок. Схема «4-1-4-1», а ещё попеременные выходы крайних защитников Рябчука и Денисова вперед. Тогда команда ситуативно переходила на три центральных защитника, чтобы насыщать линию атаки. Умяров, Барко и Мартинс расположились в центре поля. Эсекьель и Кристофер играли высоко, а Наиль отпахал по всему полю.

Гости из «Оренбурга» начали активно, но после бодрого дебюта остановились. Разок напугали голкипера Максименко ударом в ближний угол. А дальше инициатива перешла к «Спартаку». Но стартовый опасный удар москвичи нанесли во второй половине первого тайма. Поскольку гостей тренирует Владимир Слишкович, бывший тренер «красно-белых», то у «Оренбурга» было маленькое преимущество. Боснийский тренер знает, какой футбол не любит московская команда. Оренбуржцы активно применяли игру один в один, прессинговали. Чем дольше «Спартаку» не удавалось контролировать мяч на скорости – тем хуже было качество футбола. Фаворит плохо атаковал позиционно. Играли стоя, пропускали центр поля. Тяжелый первый тайм.

Тогда даже без Переса – аргентинский лидер покинул «Оренбург» зимой, последняя команда в таблице спокойно справлялась с претендентом на «золото». В конце прошлого года Станкович выиграл в шести турах подряд. А команда Слишковича проиграла шесть поединков в РПЛ . Но поскольку прошли сборы, а футболисты получили заметные нагрузки, то не было существенной разницы в физической готовности до перерыва. Лишь ближе к концу первого тайма «спартаковцы» показали разницу в мастерстве. Однако в игре было слишком много пауз, чтобы представить целостную картину. «Спартак» иногда резко отбирал мяч, после чего возникали моменты. Но Бонгонда и Маркиньос не были героями до перерыва, зато оба пригодились Станковичу во втором тайме.

«Спартак» забил первым ударом в створ

По такой игре важно реализовать первый хороший момент. Бонгонда сместился с центра на левый край и передал мяч Маркиньосу. Бразилец получил время и пространство, что помогло ему зряче навесить мяч на ближнюю штангу. Многие форварды могли не прочитать такую позицию. Угальде не просто так стал новым клиентом скаутов серьезных клубов. Теперь у Манфреда 10 голов в 5 последних турах РПЛ . Впечатляющая голевая серия. Невысокий костариканец удачно подставил голову и огорчил голкипера Сысуева. Первый удар «Спартака» в створ чужих ворот стал голевым. После мяча «красно-белые» не сумели устроить массированный штурм. Зато заставили гостей допустить вторую ключевую ошибку поединка. «Оренбург» остался в меньшинстве.

Судья Павел Кукуян не размахивал карточками, не мешал командам играть. Но когда правый защитник «Оренбурга» Сидоров уступил позиционно Маркиньосу и проверил на прочность ноги вингера, то арбитр совершенно по делу показал Максиму вторую желтую карточку. Один из традиционных для РПЛ текущего сезона ненужных грубых фолов. Сидоров допустил детскую ошибку, оставив свою команду вялиться под снежком. Дожидаться новых агрессивных отрезков от «Спартака». Хотя у москвичей не получалось уничтожить соперника на скорости, в большинстве получили роскошь растягивать чужие линии медленно. «Спартак» играл в сонный футбол, который помогал сжигать драгоценное для гостей время. Команда Станковича учитывала состояние.

Добивать «Оренбург» тренер выпустил Солари и Гарсию. Аргентинец Пабло пошел на правый фланг, а Леви расположился рядом с Угальде. «Спартак» перешел на схему «4-4-2», Барко отступил глубже левее, а Умяров занял место чуть правее. Отметим игру Наиля сегодня. «Оренбург» получил соперника, который работал от своих ворот до чужих. Барко тоже много работал на разных участках поля. Полузащитники отвечали уровню игры «Спартака». Солидно и немного монотонно москвичи старались погасить любые намеки на неожиданный гол «Оренбурга». В целом удалось, хотя без второго мяча оставалась нервозность. Речь о защите «красно-белых», поэтому аутсайдер чуть не забил. Савельев убежал от Бабича, однако не сумел четко пробить мимо вратаря.

С такой заявкой нужно сражаться за титул

Понятно, что игра «Спартака» далека от оптимальной частоты, скорости и чистоты. Хватало неточных передач в простых ситуациях. Статистика ударов в створ тоже показывает, что дышалось тяжело. Даже герои голевой атаки – Бонгонда и Угальде, умеют играть лучше. А вот Маркиньос хорош, создал два гола. В том числе создал мяч для вингера Солари, который забил в дебютной игре. Все вместе были частью одного ансамбля, который вышел за тремя пунктами. В таком составе «Спартак» претендент на титул. Понятно, что Дуарте и Бабич обязательно заставят Максименко страдать в одном из будущих важных поединков. Рябчук и Денисов не являются идеальными латералями. Зато они понимают требования Станковича, что всегда приятно для нового главного тренера.

Пока не спешим оценивать Гарсию и Солари, но Пабло сделал парочку проходов и забил мяч. Вместо форварда Угальде быстро вышел хавбек Зобнин, недолго играли с двумя нападающими. Главное, что не пропустили в ответ и забили второй мяч. «Спартак» набрал 40 очков, как у «Краснодара» и «Зенита». Всего за одни футбольные выходные Станкович смог получить два ничейных подарка конкурентов, а его оборона не пропустила. «Оренбург» при этом не оставил плохого впечатления. В равных составах аутсайдер мог прижать фаворита в концовке поединка. А в меньшинстве не хватило одного человека. Команда Слишковича атаковала, давила, но не вырвала ничью. А вот «Спартак» разыграл атаку левым флангом с прострелом Маркиньоса на Солари.