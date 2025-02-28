«Милан» летит в пропасть. Второе поражение после вылета из Лиги чемпионов, намёк на новый конфликт

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вчера, 10:18

Давление на Консейсау растёт.

Лидер атаки оказался на скамейке

На потенциале «Милана» сказываются травмы – многие из линии обороны сейчас в лазарете, «россонери» приходится тяжело. При этом группа атаки пока в оптимальном составе. И всё же Консейсау своими руками лишил «Милан» одного из лидеров в матче с «Болоньей» – Кристиан Пулишич остался на скамейке.

Можно говорить о простой ротации. Американец необходим команде в лучшей форме, так что периодически ему приходится давать отдых. Так уже делали в поединке с «Эмполи» и «Вероной». В первом случае, например, американец по итогу поучаствовал в обоих голах «россонери».

Но не всё так просто. Сейчас начинаются разговоры о переговорах по новому контракту. Действующий рассчитан до лета 2027 года, продлить его лучше заранее. Сообщалось, что стороны занимаются согласованием договора до 2028 года с опцией продления ещё на один сезон, зарплата при этом повысится с четырёх до пяти млн евро в год. В то же время в команде растёт напряжение. Уже всплыла история о конфликте Консейсау с Моратой и Калабрией, о том, что лидеры недовольны жёсткими методами работы специалиста. Теперь пошли слухи, что конфликт затронул и Юссуфа Фофана с Пулишичем – он якобы обострился после вылета из ЛЧ . Сам Кристиан это отрицает, но на игру с «Болоньей» вингер остался на скамейке, вышел только на 61-й минуте. Итог видим – 1:2.

Хозяева вскрыли правый фланг «россонери»

Ещё одна важная для матча вводная – у «Милана» ослаб правый фланг обороны. В январе выбыл основной защитник Эмерсон, итальянцы договорились об аренде Кайла Уокера из «Сити». Англичанин сразу прописался в старте, но после трёх игр чемпионата сам оказался в лазарете. Против «Болоньи» на правом фланге вышел 19-летний Алекс Хименес. Испанец хорошо смотрелся в атакующей фазе – подключался в финальную треть и пару раз опасно простреливал.

Только вот без мяча Алехандро смотрелся в разы хуже и «Болонья» начала давить именно на его зону. Защитник часто выдёргивался и оставлял пространство за спиной, его легко обыгрывали. И именно из зоны Хименеса начался момент, принёсший «красно-синим» победный мяч. Камбиаги легко нашёл момент для прострела во вратарскую, а там позицию у Павловича выиграл Ндойе.

Не хватало форварда

У «россонери» были моменты – надо было просто ими воспользоваться. Леау великолепно подстроился под дальний заброс от вратаря и превратил выпад в голевой. Но такой же острый момент был у Мусы на 64-й минуте – Юнус отлично накрутил защитников, но пробил прямо во вратаря. Или эпизоды с прострелами Хименеса. Защитник дважды хорошо подобрал момент, но никто не выдвинулся на удар.

Зимой в команде появился молодой форвард Сантьяго Хименес – мексиканец был лидером «Фейеноорда» и вырос из этой команды. Он даже неплохо начал, оформив за два первых матча в «Милане» гол и ассист, позднее забивал «Вероне» и тому же «Фейеноорду». Только вчера «россонери» не хватило его на острие – форвард затерялся. За весь матч он нанёс только один удар по воротам.

Итальяно приближается к зоне ЛЧ

Для Винченцо крайне тяжело начинался этап в «Болонье», в первых восьми турах чемпионата команда одержала только одну победу (2:1 с «Монцей») и шла на 12-м месте. Но тренеру удалось переломить ход сезона: с конца октября и до 30 декабря «красно-синие» проиграли лишь один матч чемпионата из восьми.

В новом году результат даётся тяжелее, зато в ключевых поединках «Болонья» выгрызает очки (2:2 с «Интером» и «Ромой», теперь – 2:1 с «Миланом»). После вчерашней победы коллектив обошёл «Милан» с «Фиорентиной» и забрался в зону еврокубков. До «Лацио» – всего три очка, пять баллов составляет отставание от «Ювентуса», а это уже зона Лиги чемпионов. Даже потеряв нескольких своих лидеров, «красно-синие» ненамного отстают от прошлогоднего графика по набору очков – так что задача попасть в главный еврокубок для Итальяно теперь вполне реальна.

Чёрная полоса для Консейсау

Самое тяжёлое время для португальского менеджера наступает сейчас. Когда у Консейсау начались конфликты с лидерами команды, руководство встало на сторону тренера. Всё же ставку на него сделали недавно, плюс у специалиста уже Суперкубок Италии в активе. Для него даже обновили состав и отправили Морату с Калабрией по арендам.

Но с тех пор тучи только сгущаются. «Россонери» завершили общий этап Лиги чемпионов поражением от загребского «Динамо», а уже в стыковом раунде плей-офф вылетели от «Фейеноорда». Не самая сильная команда даже на уровне родной Эредивизи осталась без своего основного форварда (Хименес отправился как раз в «Милан») – и в таком состоянии добыла домашнюю победу, а в гостях спасла ничью.

Теперь в двух выездных матчах Серии А «Милан» терпит поражение (ранее – 1:2 от «Торино») – коллектив застрял на девятом месте и вряд ли сможет нагнать хотя бы «Лацио». Консейсау же после матча с «Болоньей» сконцентрирован на судействе:

В эпизоде с первым пропущенным голом была явная игра рукой, хотя нам тоже надо работать над ошибками. Все негативные моменты против нас оказываются решающими. Негативные в плане результата. Сейчас нам надо продолжать работать и проанализировать свою игру в этом матче.

Для тренера кризисного коллектива это не лучший показатель – его «Милан» оказался не способен решить исход матча, хотя времени было предостаточно, и гол Леау приближал команду к победе. Надо было просто развить преимущество. Сержиу, вероятнее всего, уже под прицелом – ещё несколько таких ошибок ему вряд ли простят.