Результаты «Ювентуса» вгоняют фанатов в депрессию. Тренер Мотта останется без трофеев

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вчера, 12:09

Сенсация в Кубке Италии.

У туринцев два провала за семь дней

В прошлую среду «Ювентус» вылетел от ПСВ из Лиги чемпионов. Расклад был хорошим, итальянцы дома победили 2:1. Поехали в Эйндховен – получили ещё один гол от ветерана Перишича. Бывший игрок «Интера» не забывает вредить «Ювентусу». Тренер туринцев Мотта дождался ответного гола Веа, но ПСВ заслужил переход в овертайм. А затем их тренер Бос увидел, как подопечный Фламинго оставляет «Ювентус» без чести и денег. Туринцы не сыграют против «Арсенала» в Лиге чемпионов.

Да, шансы попасть в полуфинал были минимальными. После «канониров» ждёт победитель мадридского дерби. «Ювентус» Мотты точно не готов сначала пройти «Арсенал», а затем выбить Анчелотти или Симеоне. Но никто не требовал повторять подвиги неожиданных финалистов Лиги чемпионов последних лет. Достаточно было пройти ПСВ , чтобы оказаться в списке шестнадцати лучших клубов главного еврокубка. Также все надеялись на успех в четвертьфинале Кубка Италии с «Эмполи».

Соперник идёт на вылет в Серии А. Никогда в истории не были в полуфинале. «Ювентус» решил, что среда – хороший день, чтобы убить надежду на последний реально возможный трофей в первом сезоне молодого тренера Мотты. Туринцы уступили «Эмполи» в серии пенальти. Нападающий Влахович пробил выше ворот первым ударом. А позже голкипер соперника Васкес справился с попыткой турецкого плеймейкера Йилдыза. У «Эмполи» все четыре удара точные, а Перин не мастер пенальти.

Голкипер «Ювентуса» отразил 7 ударов с «точек» за карьеру, пропустив 51 раз. Двенадцать процентов взятых одиннадцатиметровых – очень слабый результат. «Ювентусу» не стоило играть вничью с «Эмполи» и доводить дело до пенальти. Первый удачный момент фаворит создал на второй минуте, когда инсайд Нико Гонсалес пробил выше ворот. А вот до конца тайма счет мог стать 0:2 в пользу «Эмполи». После голевого дальнего удара Малеха был также выстрел в штангу, напугавший фаворитов.

Мотта в перерыве заставил команду собраться, но «Ювентус» слишком часто в этом сезоне оставляет пустой опорную зону. Хотя Тюрам забил красивый гол – пяткой прокинул мяч мимо соперника и расправился с голкипером, одного гола не хватило для победы. Форвард Влахович, который зимой не доехал до Лондона, опасно исполнил штрафной, а затем пробил головой прямо в руки голкиперу. Самое плохое для «Ювентуса», что даже аутсайдер «Эмполи» совсем не боялся своего соперника.

В Серии А достали болельщиков ничьими

«Ювентус» словно молодежная команда. Глупо сравнивать с их делами десятилетней давности, когда играла основа, собранная Мароттой. Сейчас Беппе является президентом «Интера». Его предали в «Ювентусе», выгнали на мороз. Списанный менеджер решил уйти к врагам. Сами туринцы два года назад забрали у «Наполи» директора Джунтоли. Кристиано собрал для Мотты заявку со средним возрастом в 25 лет. Когда Перин уступает место Ди Грегорио, то в основе нет никого старше 30 лет.

Коллектив страдает и действует отрезками, ведь плохо выступили некоторые футболисты, способные повести за собой на опыте. Дорогой новичок команды Дуглас Луис, которого подписали из «Астон Виллы» за 51.5 млн евро, получил четвертую травму за сезон. Хотя даже когда бразилец выходил, то не работал как новый лидер команды. Также плохи дела у голландца из «Аталанты» Копмейнерса. За плеймейкера заплатили на несколько миллионов больше, чем за Луиса, а новым вожаком не стал.

У атакующего Копмейнерса, которого часто располагают ниже по схеме, три ассиста в Серии А. У молодого Кефрена Тюрама на один голевой пас больше. Ещё приносил пользу турок Йилдыз. Выдавал классные матчи осенью, помог обыграть «Манчестер Сити». Но в 19 лет Кенан не может быть новым лидером. Йилдыз не второй Зидан. А в центре обороны не хватает звёзд. Бразильский защитник Бремер порвал кресты в начале октября. Без его отборов даже у «Эмполи» есть моменты с «Ювентусом».

Команда Мотты собрала 13 ничьих в 26 матчах Серии А. Худший результат в топ-5. Так много мировых нет даже у «Болоньи», бывшей команды тренера «Ювентуса». Молодые футболисты время от времени устраивают голевые вечеринки. По забитым мячам в чемпионате «Ювентус» на гол выше, чем «Наполи». А по очкам отстают от лидера «Интера» на целых восемь пунктов. С такой нестабильной игрой Мотта вряд ли устроит исторический чемпионский рывок, проскочив «Наполи», «Аталанту» и «Лацио».

Задача «Ювентуса» после трех неудач в кубковых турнирах – цепляться за четвертое место в Серии А ради Лиги чемпионов. Кроме Кубка Италии и Лиги чемпионов, не вышли в финал Суперкубка. Уступили в полуфинале «Милану» Консейсау. В итоге португалец обыграл «Интер» и взял трофей. А вот команда его сына Франсишку, хотя отличается количеством наследников легенд, демонстрирует футбол, который заставляет зрителей переключать канал. «Ювентус» работает вспышками для обзоров.

После просмотра полных матчей к тренеру Мотте и футболистам накопились вопросы. Коллектив несбалансированный. Даже арендованный у ПСЖ форвард Коло Муани, которому в Париже не хватало места в составе, мгновенно стал важным звеном. Рандаль забил 5 мячей и сделал 1 ассист в пяти матчах Серии А. Но статистика всей команды не радует. «Ювентус» лишь на восьмой строчке в чемпионате по ударам. Зато Мотта пытается привить игру первым номером и просит качественно отдавать передачи.

Но в лаборатории верных решений не научили побеждать. Хотя проигрывают редко, в Серии А уступили только в Неаполе. В идеальном мире «Ювентус» может раскрыться осенью. Набили шишки, Мотта найдет людей с лидерскими качествами. Однако всё это теория. На практике депрессивный футбол Аллегри приносил больше очков. Мотта выдал неоднозначный старт. Осталось не упустить путевку в Лигу чемпионов. Такой исход заставит задуматься о смене наставника, если у Тиаго есть трения с игроками.