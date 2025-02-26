«Барселона» может остаться без крупных трофеев. Четыре гола не перекрыли чудовищную игру в защите

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вчера, 08:51

Пощекотали нервы юбиляра Флика.

Каталонцам не хватает класса у своих ворот

Наивность ребят из «Барселоны» описывает забавный эпизод на тренировке. Тренер Ханс-Дитер Флик отпраздновал 24 февраля шестидесятилетие. Выглядит немец на свои годы отлично. Футболисты выстроились в коридор, чтобы поздравить наставника с юбилеем дружескими ударами по хребту. Флик рукой показал в сторону, чем отвлек всю команду. Быстро пробежал по коридору из футболистов, не получив удары. Фокус Флика – метафора действий сильных соперников, когда каталонцы без мяча. Их можно отвлечь.

Поймать и обхитрить, что сделал «Атлетико» на первых минутах в гостевом поединке. Сначала Гризманн навесил мяч на голову Альваресу. Опытный Щесны потащил мяч. Но ведь поляк пенсионер. Знаменитый курильщик летом завершил карьеру. Вернулся лишь из-за травмы тер Штегена. Войцех не может работать на прежнем уровне. Впрочем, вратарь не виноват, что забивали Альварес и Гризманн. А вот оборона «Барселоны» вчера допустила четыре результативные ошибки. «Атлетико» отыгрался в концовке.

А на старте матча Альварес удачно открылся на дальней штанге после навеса Гризманна и скидки напарника. Затем сам Антуан выскочил один на один. Не сказать, что Флик сразу увидел высокую линию защиты, которую так любит. Однако «Атлетико» четко вошел в игру. А вот Кубарси и Мартинес огорчили на первых минутах первого полуфинала Кубка Испании. Бальде и Кунде тоже не мастера работы в обороне. Защите «Барселоны» не хватает лидера, который умел бы руководить линией, когда команда без мяча.

Кубарси шикарно отдает передачи, но в восемнадцать лет Пау не вожак всей линии. Вчерашний подросток однозначно талантливый малый. Однако рядом с ним нет защитника мирового класса. Мартинес скромнее, чем Араухо. Уругваец был в лазарете, а зимой подумывал об уходе. Вроде бы останется, но у «Барселоны» нет идеальной четверки в защите. Поскольку соперники в Ла Лиге и Лиге чемпионов невероятно опасные, то именно оборона может оставить каталонцев без трофеев, невзирая на все стартовые успехи.

Касадо пока не может работать как Бускетс

В полуфинале Кубка Испании в центре сыграл де Йонг. Присутствие Френки в заявке стало финансовой проблемой. Лапорта ищет деньги, а у голландца высокая зарплата. Футболист хочет играть чаще, а для этого Флику нужно убирать из основы Марка Касадо. Молодой воспитанник «Барселоны» порадовал во многих матчах бодрого старта сезона Флика в новом клубе. Касадо напомнил о знаменитых разрушителях в центре поля «Барселоны» – Яя Туре, Хавьере Маскерано и Серхио Бускетсе. Невысокий Марк удачно боролся за мяч.

Вот только у него нет опыта. У Марка были явные ошибки, невзирая на очевидные козыри. Касадо отдавал голевые передачи, хотя не мешал Рафинье, Ямалю и Педри чаще оказываться на правильных позициях для последних передач. При этом отмечаем, что у «Барселоны» невероятно скромные показатели по отборам и перехватам мяча. Для команды, которая располагает все линии настолько высоко, важна статистика быстрого отбора. Прессингуют неплохо. И позже необъяснимо раскрываются, позволяя разящие контратаки.

Бускетс в лучшие годы был настоящим волнорезом. Глубинным диспетчером, Серхио пугал соперников. А легендарные Хави с Иньестой без мяча работали лучше, чем Педри и Ольмо. У «Барселоны» симпатичная команда. Но вряд ли достаточно просто красивого футбола. Побед над «Реалом» в Эль Класико тоже мало. Хотя отобрали у «сливочных» Суперкубок Испании, важнее чемпионат страны. Кубок тоже важен. Во втором полуфинале встречаются «Реал Сосьедад» и «Реал». Снова может случиться Эль Класико в финале.

Кстати, в Лиге чемпионов знаменитые испанские гранды в разных частях сетки. «Реал» сыграет как раз против «Атлетико», а «Барселона» снова против «Бенфики». Португальцев нужно проходить. Однако не стоит забывать, сколько ещё впереди сложных матчей. Дуэт де Йонга и Педри плохо работает на оборону команды. А у вингера Рафиньи не будет в каждом матче серии удачных голевых передач. Возможно, Флику пора ставить Гави и Касадо с первых минут. Тогда Марк в опорной зоне, а Педри и Гави ниже, чем играет Ольмо.

Компенсируют огрехи великолепной атакой

«Бенфика» забила «Барселоне» четыре мяча, но проиграла. «Атлетико» отправил в ворота Щесны два быстрых гола к шестой минуте, но каталонцы дома побежали за камбэком. Педри быстро сократил отставание. «Барселона» прекрасно ищет моменты. Могут разыграть классическую атаку правым флангом, где Кунде и Ямаль прекрасно друг друга понимают. Не так хорошо, как Алвес и Месси, но у Флика работает не только правый край. Рафинья слева тоже великолепен. Также бразилец умеет опасно подать мяч верхом с угла поля.

После Педри забил другой молодой испанец – защитник Кубарси. Удачный стандарт позволил «Барселоне» перехватить инициативу. «Атлетико» допускал нетипичные для себя ошибки. Подопечные Симеоне расслабились, забивал. За что быстро поплатились. Мадридцы паниковали. Если бы Левандовски сыграл в основе, а не вышел на замену, хозяева могли выйти вперед к концу первого получаса великолепного матча. А если абстрагироваться от одного поединка, то «Барселона» слишком наивно ставит на силу своих нападающих.

Проще опередить всех в сезоне, когда игра проработана до мелочей. У «Барселоны» нет голкипера из списка лучших в сезоне. Центральные защитники допускали ошибки, даже умница Кубарси. Зато в атаке Пау и его напарник Мартинес пригодились против «Атлетико». Иньиго тоже забил до перерыва. Наверное, Симеоне зря доверился в важном кубковом матче не Облаку, а запасному голкиперу Муссо. Впрочем, вратаря не подстраховали защитники. А ещё вопросы к арбитрам, ведь перед третьим голом «Барселоны» мог быть фол.

Испанские судьи в нюансы не вникают, у каталонцев тоже есть к ним претензии. Перестрелка 4:4 заставляет говорить о плохом контроле игры. Опытная команда не отдала бы преимущество 4:2. Флик хочет играть размашисто, но такое отношение к футболу – наивное и подростковое, крайне опасно. Немецкий тренер в последнее время ругает свою команду даже после побед. Наставник прав. Вчера «Атлетико» и «Барселона» обменялись серией детских ошибок у двух ворот. Яркий матч, но бестолковые решения игроков.