«Ростов» без Карпина едва не обыграл «Динамо». Были голы и остались вопросы к тренеру Личке

1740943214

вчера, 22:20

Москвичей выручила контратака.

«Динамовцев» спасла отмена гола Комарова

Полузащитник «Ростова» забил классным ударом в угол ворот. Единственная проблема – форвард Комличенко закрывал обзор голкиперу «Динамо». Если бы нападающий прочитал момент и отскакивал от ворот, то судьи засчитали бы гол без офсайда. Но бывший форвард москвичей помог столичной команде. Причем момент на стартовых минутах не был первым для хозяев поля. «Ростов» явно переигрывал «Динамо» в дебюте. Щедро создавали подходы и моменты. Оборона Лички в очередной раз сыграла нервозно и допускала банальные ошибки.

В первых матчах сезона видно, какие экзекуции наставники придумали для команд на сборах. «Динамо» загоняли. Тяжелый дебют для многих футболистов москвичей, они не успевали к мячу. А полузащитник Глебов, хотя готовился в «Ростове», не сумел добавить новой команде солидности и спокойствия. Соперники не задерживались в центре поля. Были выносы от ворот и много борьбы. Ростовчане казались свежее. Новый тренер команды Джонатан Альба, который раньше работал аналитиком в штабе Карпина, не обманул до игры.

Испанец говорит, что философия «Ростова» не изменится после ухода Валерия Георгиевича. Сыграли агрессивно и по сумме действий заслужили гол в ворота «Динамо». Однако в футболе не всегда игра и счет совпадают. Например, если бы экс-игрок «Ростова» Скопинцев реализовал контратаку, то москвичи могли уйти на перерыв с преимуществом в счете. Также можно вспомнить выход Маухуба, но форвард забрался в офсайд. Эль Мехди появился на поле после травмы Тюкавина. Защитник Осипенко потянул того за футболку, нападающий упал.

Константин ощутил боль в колене, захромал. Тюкавин вернулся на поле, но быстро ушел. У «Динамо» не клеилась игра, а «Ростову» не хватило второго темпа. Совсем не удивляет. Даже когда команда после сборов может работать быстрее, чем соперник, выносливость мгновенно не появляется. Официальные поединки сильно отличаются от спаррингов, которые многие тренеры недолюбливают. Для «Динамо» нулевой первый тайм был удачей, могли пропустить. А тренер Альба недоволен, «Ростову» стоило забить первым.

Команда Лички в гостях надеялась на контратаки

У «Динамо» долго не было ни одного касания в чужой штрафной площади. Только разрезающие передачи Карраскаля украшали бледную игру команды в белых футболках. Хозяева смотрелись лучше. Но их можно ругать после пауз, которые позволили «Динамо» отойти назад и спокойнее встречать чужие атаки. В результате гости подравняли показатели по владению мячом. И хотя по ударам счет был 10:1, за первый тайм соперники лишь по одному разу потревожили голкиперов. Слишком мало конкретики, чтобы устроить красивый размен голами.

Понятно, что у Лички было плохое настроение в перерыве. Потерял основного форварда Тюкавина – надеемся, травма окажется несерьезной. Увидел панику в защите на первых минутах матча. Справа вышел новичок Касерес. Но друг капитана Бальбуэны не показал ничего интересного в атаке. А сам Фабиан быстро устал и тяжело дышал. Комличенко старался нагружать центральных защитников «Динамо» силовой работой. Поскольку на лавке у Альбы есть форвард Голенков, то у «Ростова» был вариант разнообразить игру популярной заменой.

А от «Динамо» ждали извинений за плохой футбол после перерыва. Ставка на контратаки разок сработала. Свежий Фомин забил в день рождения. Однако «Ростов» не тот, с кем стоит шутить в таких поединках. Когда команда, которой сложно найти мотивацию, демонстрирует желание, то остановить ребят в желтых футболках сложнее. Особенно когда у «Ростова» выпал из игры только форвард Роналдо. А вот у «Динамо» до перерыва половина состава наработала на замены. Логично, что гол Фомина не стал последним, Мохеби сравнял счет.

Обе команды в итоге недовольны. Невысокая точность передач стала отличительной чертой матча. Тут «Ростов» не сильно оторвался от «Динамо», что понизило качество поединка. Точно не такой футбол должна демонстрировать команда, которая хочет сократить отставание от тройки лидеров. «Динамо» было всего в пяти пунктах от «Спартака», «Краснодара» и «Зенита». Хватало победы над «Ростовом» после перерыва как реакции на неважный дебют матча, чтобы оказаться в двух очках от первого места. А это переход к борьбе за титул.

После перерыва «динамовцы» не сыграли лучше

До матча левый латераль Скопинцев выдал интервью, где высказал парочку резонансных мыслей. Понятно, почему у Карпина и Лички были конфликты с Дмитрием. Зато этот футболист боец, сегодня сыграл после травмы головы. Но Скопинцев наивно верит, что зарплаты в РПЛ отвечают уровню футболистов. Забывает, что футбольные клубы лиги не зарабатывают. А тратят нередко государственные деньги. Или компаний, которые связаны с казной. Оклады в РПЛ точно высоковатые. При этом Скопинцев не готов играть за 400 тысяч евро в год во Франции.

Речь о трех миллионах рублей в месяц чистыми. В «Динамо» игрок получает больше. Хотя у крайнего защитника, разумеется, не самая высокая зарплата в клубе. Больше получает, например, плеймейкер Бителло. Осенью, как только бразильца выключали из игры, или хавбека не было на поле, «бело-голубые» теряли остроту. Сегодня тоже осмысленности не хватало, как и последних передач. «Ростов» продолжил играть первым номером после перерыва. И снова можно было поругать Глебова. Данил оставлял пустые зоны перед штрафной «Динамо».

Команды ждали, что игра раскроется на фоне усталости. Личке в перерыве не удалось заставить коллектив преобразиться, владеть мячом и заиграть как фаворит в схватке. «Ростов» искал удары в створ, а москвичи слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. По такой игре не остается другого выхода, кроме как признать реальность. Альба – главный тренер совсем без опыта, переигрывал коллегу Личку. Не знаем, как штаб чеха изучал «Ростов», но анализ не удался. Кроме контратак, нечего особо вспомнить. «Динамовцы» точно не играли на победу.

Борьба вышла на первый план. Дважды получал от соперников голкипер Лунёв, но ветеран оказался крепким и доиграл поединок. А защитник Осипенко, знаменитый голевым чутьем, едва не вырвал для «Ростова» победу, попав в перекладину. Альба огорчен, что пропустили и не победили. А вот Личка должен радоваться, что свежие футболисты, которых выпустил, разыграли голевую атаку. Но в этом туре мало кто из наставников подготовился к сопернику хуже, чем чешский тренер «Динамо». Увидели старые мотивы – плохую игру в обороне.