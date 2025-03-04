Главный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ достался один из фаворитов турнира

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вчера, 19:00

Дома парижане – опаснейший соперник.

Парижане – неудачный жребий для каждого

ПСЖ долго набирал форму и на первых порах испытывал серьёзные проблемы с равными по силам и ресурсам соперниками. На общем этапе Лиги чемпионов команда Луиса Энрике получила 0:2 от «Арсенала» и проиграла «Атлетико», а также «Баварии». Даже скромный ПСВ смог отобрать очки у французов (1:1). С того момента французский гранд сделал ощутимый рывок вперёд. После победы над «Монако» в Суперкубке парижане неожиданно разобрались с «Манчестер Сити» и забрались на последних порах в зону плей-офф ЛЧ .

Последующие встречи с монегасками в чемпионате и «Брестом» в стыковом раунде только подтвердили – «Пари Сен-Жермен» сейчас в огне и готов бороться за победу в главном еврокубке. В Лиге 1 ситуация дежурная – у команды нет конкурентов. ПСЖ лидирует в таблице и оторвался от «Марселя» – ближайшего преследователя – на 13 очков. Вопрос с титулом де-факто уже решён, теперь Энрике может приступить к главному.

Подобралась грозная группа атаки

Несмотря на ощутимые потери в последние годы (сначала Неймар и Месси ушли на футбольную пенсию, теперь Килиан Мбаппе свободным агентом достался «Реалу»), парижане довольно быстро пересобрали атаку. Главное преображение сезона – Усман Дембеле, который окончательно реабилитировал карьеру. У вингера уже 18 мячей за 22 игры и 10 из них приходятся на 2025 год. Ещё на старте кампании статус лидера атаки подхватил молодой Брэдли Барколя.

Зимой парижане добавили составу мощи, подписав Хвичу Кварацхелию у «Наполи». Вингер пока адаптируется в новой команде – но на дистанции это усиление должно принести много пользы. Кажется, в этом списке нет центрфорварда – парижане успешно справляются и без него. Энрике обратился к тактике с ложной девяткой, которую чаще всего играет оживший Дембеле. При этом на скамейке клубу хватает исполнителей, чтобы освежить игру. Усилить ПСЖ по ходу матча могут Ли Канджин и Гонсалу Рамуш, плюс прошлым летом состав команды пополнил 19-летний вингер Дезире Дуэ. Футболист не может бороться ни с Барколя, ни с Хвичей – при этом получает игровую практику, благодаря чему быстро адаптируется.

Резюмируя – в Париже собрался отличный костяк, который нивелирует потерю Месси и Неймара, а самое главное – Мбаппе. Плюс к этому моменту лидеры ПСЖ достаточно сыгрались и набрали форму.

Мерсисайдцы пугают осечками

От этой пары стоит ожидать противостояния титанов – это точно. При этом стоит учитывать, что соперники подходят к противостоянию в разных кондициях. У «Пари Сен-Жермен» за весь 2025 год только одна ничья. «Ливерпуль» же катком шёл по соперникам в первой половине сезона. Сейчас тревожных звоночков стало ощутимо больше. Январь для коллектива Арне Слота начался с одной победы в четырёх матчах – при этом осечки были даже с кризисными «Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Заключительный тур общего этапа ЛЧ (поражение от ПСВ ) можно списать на ротацию – «красные» уже решили поставленную задачу и решили дать лидерам отдых.

А вот 2:2 с «Эвертоном» и «Виллой» – настоящая трагедия. В дерби мерсисайдцам пришлось отыгрываться после 11-й минуты – а при 2:1 команда упустила победу: «ириски» сравняли на восьмой добавленной минуте. Что касается игры со «львами», банда Эмери показала, что находится в хорошей форме. Коллектив смог отыграться, несмотря на неудачный дебют – и на перерыв ушёл при 2:1. Гол «красных» во втором тайме – скорее удача.

Оверперформансы от Салаха продолжаются

У «Ливерпуля» не такой уж глубокий состав, не самая качественная ротация – при этом любые недостатки маскирует возрастной лидер команды Мохамед Салах. Вингер на всех парах мчит к «Золотому мячу». Египтянин в 32 года поддерживает высочайшую результативность в самом интенсивном чемпионате — у него на счету уже 25 забитых мячей и 17 голевых за 28 игр. Исполнителю осталось одно результативное действие, чтобы повторить личный рекорд результативности в профессиональной карьере.

Начало года показало, что у «Ливерпуля» нет других опций в атаке, если Салах не входит в игру. При этом позднее вингер показал, что это была лишь передышка. В неудачных матчах с «Эвертоном» и «Виллой» он был героем, который разбавлял слишком густые краски. В обоих матчах у Мо – гол+пас, то есть он поучаствовал в обоих голах своей команды.

Вдобавок – гол и ассист с «Сити» (2:0), голевая против «Ньюкасла» (2:0). Так что даже если у «Ливерпуля» не идёт игра, всегда может подтащить Салах.

Главное испытание проекта Энрике

У парижан давно сложился неоднозначный имидж. К топ-клубам они относятся из-за ресурсов владельцев – но не по своей ДНК. Отсюда постоянные вылеты из плей-офф Лиги чемпионов и только один финал за всю историю клуба. ПСЖ давно хочет переломить эту тенденцию, но никак не получается, так что попадание на «Ливерпуль» в 1/8 финала – это злая ирония от футбольных божеств.

Прогноз Soccer.ru: у команд не так много игр между собой. Встречались дважды, забрали по одной победе. Сейчас «Ливерпуль» не в лучшей форме – с другой стороны, лидеры мотивированы бороться за трофеи, у ТАА, Салаха и ван Дейка последний год по контракту. Поставим на результативную ничью в Париже.