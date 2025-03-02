«Краснодар» и московские футболисты задолжали фанатам победы. У «Зенита» можно забрать титул

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сегодня, 13:33

Перестанут играть в поддавки?

Идеальные условия для смены чемпиона

Прошлый год был самым сложным для Семака в «Зените». Сейчас вынужденная перестройка. Два поражения в РПЛ подряд не перекрыли победой над ЦСКА . Матч запомнился двумя симуляциями Соболева и нулевой ничьей. Жерар Пике предложил наказывать команды за счет 0:0, лишать очков обе стороны. Глупая идея. Никто не помешает на любом из отрезков матча обменяться голами. Невозможно будет доказать, что это не сговор с целью избежать нулевой ничьей.

А у футболистов «Зенита» мало что получается. Кадров много и недостаток игры, подчеркивающей непобедимость. Вспомните команды, которые отбирали у Семака очки. «Химки» заслужили победу дома, пропустили ответный мяч лишь на последних минутах. А ведь у них футболисты с истекающими контрактами. «Химки» с долгами и задержками зарплаты. «Крылья Советов» лихорадило, что не помешало середняку в конце года обыграть «Зенит» в выездном поединке.

Ещё очки у Семака отобрал «Акрон». Дебютант высшей лиги. «Краснодар» тоже обыгрывал «Зенит». «Спартак» мог выиграть в гостях, ведь бегал в большинстве. ЦСКА вчера забрал у Семака очки. «Локомотив» Галактионова в прошлом сезоне дважды обыграл «Зенит». В новом сезоне у москвичей выездная ничья против фаворита. Впереди у «Зенита» выездные игры против «Спартака», «Локомотива» и «Динамо», а также матч дома с «Краснодаром» в середине апреля.

Понятно, почему все называют «Зенит» явным фаворитом. Тоже так делаем, заявление правдивое. Однако нет ни одной причины, если смотреть на мир через линзы «Краснодара» и тройки московских клубов без денежных проблем, чтобы не мечтать о титуле. У «Зенита» за три тура минус семь пунктов. У Семака 7 осечек в 19 матчах, дошли до графика по неудаче в каждом третьем поединке. Впереди много сложных матчей. Сколько можно играть в поддавки против клуба Семака?

«Краснодар» продлил свою ужасную серию

Конкурент пока помогает. У «Зенита» три осечки подряд. Сборы не помогли вернуться к уверенным победам с запасом, как было в лучших сезонах с Малкомом. Но подводит сам «Краснодар». У «горожан» пять неудач подряд. Ничьи против «Рубина» и «Химок» в гостях. Затем знаковое поражение 0:3 дома от «Спартака». И снова ничьи. Соперники приличные – «Локомотив» и «Крылья Советов» по составам не худшие команды РПЛ . Вот только чемпионы должны их побеждать.

«Краснодар» зимой отказался от трансферов, это ошибка. А разговоры о «легком календаре» Мусаева как аргументе в пользу его титула оставьте тем, кто не помнит старт сезона. «Горожане» отдали шесть пунктов «Ахмату», «Динамо» из Махачкалы и «Факелу». Теперь эти клубы ведут борьбу за выживание. «Краснодару» не нужно всегда обыгрывать «Зенит» и «Спартак». Хватало по голу «Факелу», «Ахмату» и «Крыльям Советов», чтобы опережать «Зенит» на внушительные 6 очков.

«Спартак» тоже важно отругать. Сегодня сыграют дома против «Оренбурга». Соперник, которому уступили в первом туре. Станкович уже мог иметь 40 пунктов, и днем благодаря уверенной победе над последней командой РПЛ выйти на чистое первое место. Без магических заклинаний и подарков судьбы. Команда, которая потратила на новичков 57 млн евро, должна забивать больше, чем «Оренбург». Аутсайдеру ещё могут перекрыть газовую трубу, тогда клубу будет сложно выжить.

А у «Спартака» ресурсы, состав и тренер для борьбы за титул. И драйва больше, чем у «Зенита», где Семак экспериментирует, ставя Глушенкова в центр поля. Клаудиньо в Катаре, Вендел уедет в Бразилию летом, хавбека не подписали. Рискуют и пока не побеждают. Шанс для «Спартака». Хвалим Станковича, Угальде и Бабича, но предостерегаем не зазнаваться. Проблемы «Краснодара» и «Зенита» — бонус, но «Спартак» талантливый и незрелый. Кому они только не уступали.

«Динамо» и «Локомотиву» важно рисковать

Московские клубы не приняли реальность. Нет еврокубков. Нет смысла рваться на третье место. Надо рисковать и делать всё ради первой строчки. Чемпион уже мог быть другим. «Динамо» важно разозлиться и не повторить ошибки прошлой весны. Впрочем, ресурсы на месте, а Личка не впечатлил. Зато достаточно обыграть «Ростов» вечером, чтобы «Динамо» отставало от лидеров на два пункта. Как ещё мотивировать их бегать? Впрочем, у «Динамо» есть ещё одна заметная преграда.

Команды с уровнем игры в обороне, как у Лички и Галактионова, не подходят для титула. «Локомотив» огорчил тренера, пропустив на девятой минуте в Махачкале. Не обыграли местный клуб «Динамо». Разумеется, владели мячом, но отыгрались в концовке. Глупая осечка, которая ухудшает шансы «Локомотива» устроить переполох на вершине таблицы. Зато москвичам и «Краснодару» повезло со временем. «Зенит» на взводе, руководство давит. Столетний юбилей, нужны медали.

Могут не справиться. Нет причин считать ситуацию в таблице несправедливой. У «Краснодара» 8 матчей без побед из 19. У «Зенита» и «Спартака» по семь. Но у москвичей игра против «Оренбурга». Зафиксируем в памяти факты. «Краснодар» мог опережать «Зенит» на 6-8 пунктов, обыгрывая аутсайдеров. «Спартак» мог опережать Семака на один пункт и иметь матч в запасе, если бы не потерял очки с «Ахматом» и «Динамо» из Махачкалы. А «Локомотив» 4 тура подряд без побед.