Топ-7 лучших команд сезона прямо сейчас. Короли голов влюбили в свой футбол сотни миллионов фанатов

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сегодня, 12:48

Участник рейтинга выиграет ЛЧ ?

7 место. «Байер»

Обыграли «Интер» в Лиге чемпионов, а итальянцы тоже шикарно прошли общий этап Лиги чемпионов. «Байер» уступил «Ливерпулю» с неприличным счетом, но тот поединок выбивается из серии успехов. Команда Хаби Алонсо, что важно учесть, сохранила уровень игры после чемпионства в прошлом году. Исторический результат не привел к серии существенных кадровых потерь. Подписали хавбека Видаля из «Жироны», остался Вирц. В центре атаки заиграл чех Шик – у Патрика 16 голов в Бундеслиге. Его конкурент Бонифейс думал о переезде в Саудовскую Аравию, но отказался. У «Байера» шикарные фланги, где царят латерали Гримальдо и Фримпонг. Опытный и дикий Джака в центре поля, а также надежный Та в обороне. Конечно, немцы не всегда смогут показать максимум, а жеребьевка Лиги чемпионов подсунула им «Баварию». Но этому сопернику Алонсо не проигрывал, а схема «3-4-2-1» неудобная для остальных команд в этом списке.

6 место. «Атлетико»

Симеоне заслужил, чтобы его уважали и считали одним из главных тренеров 21 века. Диего не повезло в двух финалах Лиги чемпионов против «Реала», но «сливочные» в 21 веке ни разу не уступали в решающем поединке турнира. Зато проигрывали соседям из «Атлетико» в чемпионате Испании. Хотя сейчас у Симеоне нет Луиса Суареса, чтобы получить очевидный козырь в гонке, «матрасники» рядом с «Реалом» и «Барселоной». Они претендуют на испанский титул. Могут показать яркий футбол, как в дебюте кубкового матча с каталонцами. Вообще, «Атлетико» стал веселее. Норвежский форвард Сёрлот удачно выходит на замену. Аргентинец Альварес мгновенно вписался в игру. Гризманн по-прежнему хорош, а в воротах у испанцев Облак. Невероятно жесткая команда, в составе которой футболисты, вроде новичка Галлахера, получают удовольствие от работы с полной выкладкой. «Атлетико» опасен для «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов.

5 место. «Реал»

Пока не могут быть выше, ведь подарили «Барселоне» отрыв на старте сезона, а затем позволили Флику отыграть отставание в семь пунктов на глазах у всего мира. Проход «Манчестер Сити», разумеется, учитывается, поэтому «Реал» с заигравшим Мбаппе в пятерке. Однако на данный момент у этой команды слишком много минусов, что в Ла Лиге доказало не только поражение от «Бетиса». Посмотрим на Анчелотти в двух матчах против Симеоне в плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» будет в финале Кубка Испании, когда пройдет «Реал Сосьедад». Но вот Суперкубок отдали «Барселоне». Два разгрома в Эль Класико тоже мешают поставить команду с травмами защитников и перепадами в игре Винисиуса намного выше. Хотя все осознают мощь победителей Лиги чемпионов, особенно в их любимом плей-офф. «Реал» может оказаться выше по итогам всего сезона, особенно если прибавят в обороне, а пока на почетном пятом месте.

4 место. «Бавария»

Понимаем, что «Реал» может обыграть «Баварию» в очном поединке. Признаем, что немецкий клуб тоже неудачно выступил на общем этапе Лиги чемпионов. Но если «Реал» часто показывает текущий максимум, то у «Баварии» виден запас прочности. Шикарен Киммих, Мусиала – лицо немецкого футбола, как сказал обладатель «Золотого мяча» Маттеус. Вратарь Нойер продлил контракт. Мануэль иногда выдумывает нечто несуразное, но это невероятно сильный вратарь, чемпион мира. У Кейна нет такого звания, только два поражения в финалах Евро с Англией. Зато Харри сохраняет результативность и может выиграть первый трофей с «Баварией». А самое удивительное, что улучшили результаты в чемпионате с 38-летним тренером Компани. Для понимания, Модрич и Роналду на год старше, чем Венсан. У бельгийца нет опыта, зато есть виденье футбола. «Бавария» забила 103 мяча во всех турнирах и попробует выбить «Байер» из ЛЧ .

3 место. ПСЖ

«Бавария» и «Реал» на раздельной четвертой строчке. А вот ПСЖ , поскольку после сложной осени в Лиге чемпионов показали невероятный старт в новом году, располагаются чуть выше. Парижане молодцы, Луис Энрике сумел найти правильные слова для молодых подопечных. Во многих составах этого сезона есть молодые игроки, на глазах фанатов происходит смена поколений. Однако не у всех 26-летний голкипер Доннарумма считается ветераном. Хавбека Заир-Эмери 18 лет, опорнику Невешу 20 лет, вингеру Баркола 22 года. Новичок Кварацхелия чуть старше, ему 24 года, но рядом есть защитники Мендеш и Пачо, оба моложе. Посмотрим, как ПСЖ сыграет против «Ливерпуля». Дембеле попробует огорчить команду, у которой были великие поединки против его бывшего клуба «Барселоны». ПСЖ мечтает о победе в Лиге чемпионов, ведь это главная цель шейхов. Но они сменили концепцию. Неймара, Месси и Мбаппе нет, а забили 105 голов за сезон.

2 место. «Барселона»

124 гола в 40 матчах – рекорд сезона. Дальше идут «Реал» и ПСЖ , у них на 19 мячей меньше. «Барселона» невероятно зрелищная команда, в среднем в их матчах забивают более 4 мячей. И это значит, что пропускают тоже много. Потеряли основного голкипера тер Штегена. В обороне нет идеального напарника для юного Кубарси. Зато молодые воспитанники – причина, почему выжили без крупных трансферов на фоне финансового кризиса в клубе. Вряд ли Лапорте стоит думать о возвращении Неймара и Месси. Ветераны могут испортить атмосферу в команде. Рафинья и Левандовски ощущают себя лидерами, а юный Ямаль помогает им «тривелами», пасами внешней стороной стопы. Педри много работает в центре поля. Касадо классно сыграл в первой части сезона. Был кризис, но Флик его преодолел. Из семи тренеров в этом топе только трое выигрывали Лигу чемпионов. Шестидесятилетний немец рядом с Анчелотти и Луисом Энрике. Но с «Барселоной» Ханси ещё не побеждал.

1 место. «Ливерпуль»