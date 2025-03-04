ПСЖ проверит «Ливерпуль», а Симеоне – Анчелотти. Безумно интересная неделя в Лиге чемпионов

1741037668

сегодня, 00:34

Плей-офф набирает обороты.

Жеребьевка не могла собрать дуэты строго для глорихантеров, ведь в список шестнадцати лучших клубов сезона в Лиге чемпионов прошли не все представители топ-5. Зато дуэли будут сложными для большинства команд. У аутсайдеров будут шансы. А порой нельзя обозвать одну из команд слабее, так как давно знают друг друга, были победы в обе стороны. Выделяются игры в Мадриде и Париже, но другие пары тоже интересные.

ПСЖ – «Ливерпуль»

Парижане одна из лучших команд февраля. Легко прошли «Брест», 10:0 по сумме двух матчей. Побеждают во Франции. ПСЖ может создать проблемы «Ливерплую». У них есть неудержимый Дембеле, который забил 18 голов с начала года. Для Кварацхелии поединок против «Ливерпуля» тоже интересен, потому что Хвичу сватали к «красным». Владелец «Наполи» выбрал знакомый маршрут в Париж. Грузин сыграет против Александер-Арнольда. А Салах нагрузит работой левого защитника ПСЖ . Интересно также сравнить хавбеков. У парижан в центре поля Витинья и Невеш, а также чемпион Европы Руис. Проверка для Гравенберха, МакАллистера и Собослаи. Шансы здесь 50 на 50, хотя учтем, что у ПСЖ были проблемы с грандами на общем этапе. «Ливерпуль» не «Брест», когда получается показать фирменный футбол Слота, ван Дейка и Салаха.

«Реал» – «Атлетико»

Мононациональные пары не самые интересные. Зато потом будет больше малознакомых соперников. У «Атлетико» опасный для больших клубов футбол. Умеют включаться после перерыва. Отыгрались против «Барселоны» в первом полуфинале Кубка Испании с 4:2. Превратили поражение в ничью. А «Реал» допускает осечки в Ла Лиге, позволяя командам Флика и Симеоне надеяться на титул. «Сливочные» знают, что «Атлетико» крайне опасен. У них колоссальный опыт. Есть вратарь Облак и чемпионы мира, вроде де Пауля и Гризманна. Форвард Альварес тоже имеет «золото» в коллекции. Когда у Мбаппе, Винисиуса и Родриго пошла игра, их сложно остановить. Вот только не всегда тройка работает синхронно, а Беллингем показывает максимум. «Реал» формальный фаворит, но у Симеоне серия из четырех дерби без поражений.

«Бавария» – «Байер»

Клуб из Леверкузена сыграет второй поединок дома. Преимущество, хотя нет правила выездных голов. «Бавария» опережает «Байер» в Бундеслиге, разница солидная – 8 пунктов. Зато Хаби Алонсо не проигрывал бывшему клубу как тренер. Шесть матчей, три победы, три мировые. В Бундеслиге у «Байера» 29 матчей без поражений в гостях, рекорд турнира. На выходных «Леверкузен» разгромил приличный «Айнтрахт» на чужом поле. Даже если «салатница» достанется Кейну, команда Вирца не боится «Баварию» в очных матчах. Важная деталь для противостояния в Европе, где всякое случается. Клуб из Мюнхена едва не допустил овертайм против «Селтика». Так что пока Компани нечем хвастаться в Лиге чемпионов. «Байер» прошел общий этап лучше, хотя получил по носу от «Ливерпуля». Уступили в Англии 0:4.

«Брюгге» – «Астон Вилла»

Вывеска не такая яркая и сочная, как предыдущие, зато команды с характером. «Брюгге» стал сенсацией прошлого этапа, выбили сильную «Аталанту». Гасперини ругал Лукмана после промаха с «точки», а лучше бы критиковал защиту. Бельгийцы забили итальянцам пять мячей. У «Брюгге» много смелых футболистов, дадут бой «Астон Вилле». У клуба из Бирмингема есть проблемы, всего 4 победы в последних 11 матчах. Зато у «Астон Виллы» тренер с опытом. Унаи Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европы. Этот кубок в коллекции не помог «Аталанте». Однако «Астон Вилла» богаче, чем итальянская команда. Директор Мончи собрал сильный состав, а зимой пригласил Рэшфорда и Асенсио. У англичан есть прекрасный голкипер Мартинес, а жеребьевка подарила исторический шанс пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Боруссия» Д – «Лилль»

Хотя немцы были в финале Лиги чемпионов, «Реал» не обыграли. А вот «Лилль» побеждал испанцев на основном этапе. У французов команда намного сильнее, чем можно судить по результатам на дистанции. Хотя «доги» на пятой строчке в Лиге 1, у Бруно Женезио много классных футболистов. Разгром от ПСЖ на выходных лишь сильнее разозлит и настроит на матч в Дортмунде. Разумеется, «Боруссии» повезло со жребием. На выбор были «Лилль» и «Астон Вилла». Нормальные соперники, с которыми можно показывать свой футбол. Но немцы даже после смены тренера на опытного Ковача не всегда играли грамотно. Зато начали побеждать и прошли «Спортинг» с Дьёкерешем.

ПСВ – «Арсенал»

Команда Артеты могла сыграть против «Ювентуса», но Мотта умудрился вылететь от ПСВ . Теперь «Арсенал» явный фаворит пары. Но Микель помнит прошлый сезон. Пришлось бить пенальти против «Порту». ПСВ не лидирует в чемпионате Нидерландов, там рванул вверх «Аякс». Зато у клуба из Эйндховена опытный тренер Бос и есть таланты. Вингер Бакайоко и хавбек Тилльман точно мечтают о переезде в АПЛ . Жаль, что второй игрок травмировался. Зато ветераны Перишич и де Йонг могут огорчить оборону «Арсенала», у них колоссальный опыт. Хотя если «канониры» мечтают перекрыть осечки в АПЛ , то должны пройти дальше. А впереди Артету ждёт победитель дерби Мадрида.

«Фейеноорд» – «Интер»

Победа голландцев над «Миланом» лишила ещё одного дерби на этом этапе. Зато у «Интера» незнакомый соперник. Индзаги в последнее время не всегда удачно готовится к сложным оппонентам, вроде «Ювентуса» и «Наполи». Миланцы теряли очки. А «Фейеноорд» бросит все силы на подготовку к двум матчам против итальянского чемпиона. У команды снова другой тренер. Робин ван Перси проверит себя в плей-офф Лиги чемпионов. Ещё «Фейеноорд» лишился крепкого форварда Хименеса, мексиканец играет за «Милан» и даже забил бывшему клубу на прошлой стадии. Зато голландцам совсем нечего терять. «Интер» однозначный фаворит, но с оговорками из-за вылета «Милана».

«Бенфика» – «Барселона»

Поединок в Лиссабоне стал одним из самых ярких в сезоне. «Бенфика» могла победить «Барселону», португальцы повели 4:1 на 68-й минуте. А затем каталонцы включили пластинку «Ремонтада». Камбэк удался, включились форварды «Барселоны». Гол защитника Гарсии открыл путь к победному мячу одного из лучших футболистов сезона – Рафиньи. У бразильца и Левандовского по дублю, оборона «Бенфики» нагрешила в том невероятном поединке. Теперь у подопечных Бруну Лаже два шанса на сенсацию. «Орлы» прошли «Монако» после ещё одной невероятной ничьей в Лиссабоне – 3:3. Веселые португальцы сыграют против неудержимой «Барселоны», которая забила 124 гола в 40 матчах сезона.