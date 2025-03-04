«Реалу» достался самый неудобный соперник. После драмы в Ла Лиге – тяжелейшая Лига чемпионов

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сегодня, 09:58

Симеоне хорош против «сливочных».

«Сливочные» устроили драму в Ла Лиге

Острее всего врезался в память предыдущий матч «сливочных», который поставил крест на всём предшествовавшем прогрессе. Мадридцы отправились на выезд к «Бетису». Конечно, можно иронизировать, что это матч имени Антони (как и несколько предыдущих – бразилец хорош в этом чемпионате) – новой главной звезды Ла Лиги, а лидеры «сливочных» спрятались, чтобы не выглядеть ничтожными на фоне его величия. Но это слишком глубокая аналитика.

Отметить тут стоит, что «Бетис» – точно не из тек команд, которые считаются грозой грандов. Сыграть вничью, удержать 0:0 или хотя бы 1:1 – это да. Но команда – не «тёмная лошадка». При этом свои козыри всё же были – помимо Антони за «Бетис» играли Эктор Бельерин и Иско. Для последнего это была принципиальная встреча с бывшими.

И он-то напомнил «сливочным» о себе, став главным героем матча. После гола Браима Диаса на 10-й минуте Иско ассистировал Кардозо – хозяева сравняли счёт. А после перерыва полузащитник с пенальти вывел «Бетис» вперёд. «Реал» в итоге получил совсем не нужное поражение, пощёчину от экс-игрока и третье место. Испанские страсти в преддверии такого же эмоционального дерби в Лиге чемпионов – что может быть лучше?

Главный новичок «Реала» пробуждает ген «галактикос»

Конечно, последний матч указывает на обратное – но глобально тенденция именно такая: команда принимает Килиана Мбаппе, француз показывает наличие «королевских» качеств. Форвард пережил тяжёлую осень, на фоне которой, как сообщалось, появились и психологические проблемы.

При этом в новом году Килиан действительно похож на себя прежнего. Нападающий в начале января выдал пятиматчевую голевую серию. На этом отрезке он забивал «Барсе», поучаствовал в разгроме «Сельты» и «Зальцбурга», оформил дубль в ворота «Лас-Пальмаса», и хет-трик в игре с «Вальядолидом». Но самое главное показал в феврале – спас ничью в дерби с «матрасниками», поучаствовал в гостевой победе над «Сити». И просто деклассировал «горожан» в домашних стенах. Мбаппе оформил хет-трик – а «Реал» победил 3:1.

Такой несгибаемый стержень – главный критерий для «сливочных». Болельщики избалованы большой историей побед и постоянно требуют большего. Чтобы справиться с этим, нужен стальной характер – Килиан, у которого за плечами два финала ЧМ , он наконец снова проявился.

«Матрасники» тоже умеют забивать много

За «Атлетико» закрепился образ прагматичной команды, которая не стыдится играть в низкий блок, если это поможет принести результат. Особенно это касается моментов, когда играть приходится с топ-соперниками – в таких матчах «матрасники» закрываются и играют на минимальный счёт.

Такими были матчи с «Лейпцигом», «Пари Сен-Жермен» и «Байером» в Лиге чемпионов, «Реалом» и «Барсой» в Ла Лиге. Но недавний кубковый поединок против каталонцев – явное исключение из правила.

Обычно осторожная банда Диего Симеоне открыла счёт в матче уже на первой минуте – а к 10-й на табло уже горели 2:0 в пользу мадридцев. Позднее стало ясно, почему команда обычно не летит вперёд – такой дебют раззадорил «сине-гранатовых», до перерыва они забили трижды. К 80-й гости отыгрывались с 2:4 – и на этот раз смогли. Спасли голы Льоренте и Сёрлота.

Получился весёлый полуфинал Кубка, но для «матрасников» это не плюс – они потратили гораздо больше сил, чем хотели, потом с трудом сломили «Атлетик». И теперь предстоит очередной важный матч.

На фоне каталонцев оба мадридских клуба ужасны

«Реал» и «Атлетико» в скверном положении в Ла Лиге. На бумаге они выглядели предпочтительнее «Барсы» – что те, что другие привезли качественное усиление, а каталонцы потеряли тренера и с трудом заявили Ольмо. При этом именно «блауграна» вырвалась вперёд на старте, пока «матрасники» и «сливочные» страдали на поле.

Сейчас к вышеперечисленному добавился камбэк каталонцев – они вернулись в лидеры Ла Лиги, пока мадридцы допускают ошибки. Такие рывки, будто насмешка и знак – «Барсе» необязательно быть стабильной, чтобы идти в лидерах, класса игроков достаточно.

И ведь в Лиге чемпионов наблюдается нечто подобное. Пока «Реал» опустился до того, что играл в стыковом раунде, «Атлетико» без лишних нервов забрался в топ-5 и получил прямую путёвку в 1/8 финала. Но и те, и другие меркнут на фоне перформансов «Барсы». Последние боролись с «Лиеврпулем» за лидерство, выдали камбэк с «Бенфикой», разгромили «Баварию». Веселились, как могли.

Обновлённому «Атлетико» нужна эта ЛЧ

Понятно, что позиции Симеоне в клубе непоколебимы – он сохраняет стабильность, а большего руководству и не надо. При этом минувшим летом проект обновился. Появились молодые Сёрлот, Галлахер, Альварес, Ле Норман. Команда стала более разносторонней – причём с таким усилением можно претендовать на трофеи даже с сильными «Реалом» и «Барсой» под боком.

Но, во-первых, у «матрасников» явно есть комплекс – в этой гонке они всегда третий лишний. А во-вторых, новому поколению игроков пока не хватает опыта на таком уровне, чтобы конкурировать с европейскими грандами. Длинная дистанция чемпионата – не лучший формат для боевого характерного клуба. Куда лучше «матрасникам» подходит формат игр на вылет. Тут их качества проявляются – вспомнить хотя бы, как в прошлом году выбили финалиста ЛЧ -22/23 (речь об «Интере»). Это даёт шанс на борьбу за трофей – «Атлетико» надо им воспользоваться.

Прогноз Soccer.ru: «матрасники» умеют играть с «Реалом» – Симеоне не стесняется выставлять автобус. Того же стоит ожидать в этот раз. В гостях «Атлетико» будет предельно осторожен и сохранит ничью под ответный матч дома.