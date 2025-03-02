«Реал» отказывается от чемпионства. У подопечных Анчелотти четвёртая осечка за пять туров

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сегодня, 10:16

У одного из фаворитов Ла Лиги проблемы.

В Ла Лиге безумно увлекательный сезон

На днях в одном из рейтингов чемпионат Испании поставили на четвертое место после АПЛ , Бундеслиги и Серии А. Чистая манипуляция составителей. Хотели получить гневный отпор фанатов «Реала» и «Барселоны». Аргументы отбросить Ла Лигу тоже читаются. Анчелотти может покинуть Мадрид. Вряд ли перестроит свою команду, как сможет сделать новый тренер. У «Реала» ситуация в стиле «Ливерпуля» Клоппа. Частенько видно, что многие футболисты плохо реагируют на приказы Анчелотти. А когда они сами по себе, то Мбаппе, Родриго и Винисиус наносят на всех 2 удара в Севилье, а местный «Реал Бетис» побеждает «Реал Мадрид».

Также пусть скажут спасибо, что Рюдигера не удалили. Немец швырял соперников на землю не только в эпизоде с чистым пенальти. А вся Ла Лига в точке, где легко потерять равновесие, сделавшие испанский дивизион особенным. Речь о снижении класса середняков после распродажи лидеров. Но пока существуют такие команды, как «Бетис», где рулит бывший игрок «Реала» Иско и удачно дебютировал вингер из «Манчестер Юнайтед» Антони, Ла Лига остается увлекательным чемпионом для любителей интриги в борьбе за корону. Причем все три претендента действуют с позиции силы, речь о невероятно агрессивных и смелых командах.

После поражения «Реала» на первую строчку вышел «Атлетико». Команда Симеоне играла против опасного «Атлетика». Льоренте выдал пас мирового уровня на Альвареса, а новичок «матрасников» шикарно открылся и успел пробить мимо голкипера. Вертикальный по игре и боевитый «Атлетико» создаст проблемы «Реалу» в будущих матчах плей-офф Лиги чемпионов. А «Барселона» сегодня встретит «Реал Сосьедад». Захарян снова в лазарете, Арсен не сыграет против каталонцев. После веселой перестрелки 4:4 с «Атлетико» в первом полуфинале Кубка Испании «Барселона» задолжала Флику подарок на 60-летие – спокойную победу.

Интрига подружилась с перепадами формы

После пятого тура «Барселона» на 5 очков опережала конкурентов. После десятого «Атлетико» отставал от каталонцев на 7 пунктов, а «Реал» приблизился на расстояние одной победы. После 15-го тура уже «Мадрид» лидировал, «Барселона» отставала на два очка. У «Атлетико» тогда появились проблемы с ничьими, отстали на четыре пункта. После 20-го тура каталонцы отпустили «Реал» на семь пунктов. Когда в АПЛ одна из команд оторвалась на 7 пунктов, то интригу сразу хоронят. А вот теперь, если «Барселона» выиграет свой 26-й поединок, каталонцы оторвутся от «Реала» на три очка. То есть всего за шесть поединков получили +10 в борьбе с «Мадридом».

У «Атлетико» многовато ничьих. Зато команда Симеоне мало пропускает – 16 голов в 26 турах, и редко проигрывает – две осечки. Причем от «Бетиса» и «Леганеса», а не от конкурентов в чемпионате. Появление Альвареса, наличие Гризманна, а также Серлот на скамейке, который тягается с легендами Ла Лиги по голам в добавленное время, делают мадридцев крайне любопытным кандидатом на чемпионство. Тем более, у Симеоне два титула и Диего невероятно давно в клубе. Под него собирали состав. Набрал бойцов, которые подходят. Когда играет основной голкипер Облак, то в воротах надежный спаситель. Оборона хуже, чем раньше, но работает четко.

Симеоне придумал одну штуку, которая может помочь команде весной. «Атлетико» держит в запасе футболистов уровня основы. Вчера встретили «Атлетик» Вальверде – замечательную команду с чемпионами Европы на поле. Но когда мадридцы выпускают на замену Льоренте, Альвареса, Хименеса, Галлахера и Корреа, и каждый четко знает, как действовать в системе Симеоне, то выдержать невероятно сложно. «Атлетико» часто вырывает очки после перерыва, поскольку делают массированные освежающие замены. Например, уступали «Барселона» в Кубке 4:2, но отыгрались в концовке. Также свежие силы помогают реже пропускать от уставших соперников.

«Барселона» и «Атлетико» играют с вдохновением

У каталонцев новый тренер и растут лидеры, вроде юных Ямаля, Кубарси и Касадо. Не принижаем вклад Рафиньи и Левандовского, оба в десятке лучших футболистов сезона. Роскошные нападающие, которые сделали «Барселону» явным кандидатом в чемпионы. У «блаугранас» есть жажда побед. Им нужны трофеи и финалы, чтобы зарабатывать деньги. Даже в Эль Класико «Барселоне» нужнее успехи, чтобы нашлись спонсоры. Долги у клуба неприличные, они подпаливают пятки футболистам и мотивируют тренера Флика рисковать, поднимая линию обороны вверх. Смелая «Барселона» часто рискует, смотреть их матчи стало намного интереснее.

С «Атлетико» тоже всё понятно. После нескольких сезонов, когда казалось, будто Симеоне пора подумать об уходе, к ним вернулся драйв. Диего окончательно утвердился в роли Фергюсона. Не в плане частых победы в чемпионате, как было у МЮ . Зато по умению пережить сложные сезоны с командой. Жаль, что «Атлетико» достался «Реал» в Лиге чемпионов. Обе эти команды заслужили место в восьмерке лучших. А вот к «Мадриду» накопились колкие вопросы. У «Реала» кубковый подход во многих матчах. Побед у них неприлично много. А рядом поединки, которые по качеству не тянут на чемпионские. «Бетис» вчера заслужил свою победу.

У «Реала» одна виктория в пяти турах Ла Лиги. Хитрец Перес специально устроил скандал с арбитрами? Прекрасно знает, что судейские ошибки были разовыми. Аналитики считали ляпы арбитров, «Реал» не «топят», это миф. Просто не готовы из-за травм некоторых футболистов. Или проводят отдельные матчи плохо из-за отсутствия лидерских качеств у сильных форвардов. Также нет нового Крооса. У «Реала» проблема «Манчестер Сити». Стало хуже без аналога Родри в центре поля. Себальос компенсировал нехватку такого футбола, но Дани отправился в лазарет. Да и Анчелотти порой мыслями в Риме, где тренирует местных «волков».

У «Реала» кризис правдивости. Винисиус провокатор, не жертва. Перес ни разу не говорил, что Анчелотти останется на много лет. Это сам Карло заявлял, что хочет работать на клуб как можно дольше. Мбаппе ни разу не заявлял, что ему удобно играть в центре атаки. Килиан прибавил, однако нет четкой тройки с Винисиусом и Родриго. Атака «Барселоны» взаимодействует между собой лучше. Поэтому не удивляйтесь, что «Реал» после 20-го тура опережал «Барселону» на семь очков, а после 26-го рискует отпустить каталонцев на три очка. Впрочем, Флику ещё надо обыграть «Реал Сосьедад». Баски постараются перекрыть недавние неудачи.