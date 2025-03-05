Наступило время для критики «Ливерпуля». Хотят выиграть Лигу чемпионов – пора прибавлять

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сегодня, 12:40

ПСЖ хочет стать экзаменатором «красных».

У «красных» проблемы на флангах обороны

Слот надеется, что парижанам не хватит зрелости. Не реализуют идеи опытного тренера Луиса Энрике в двух матчах против «Ливерпуля». Тогда опытные англичане пойдут дальше, даже если не покажут ничего невероятного. Но что случится, если самый очевидный козырь ПСЖ – набор шикарных вингеров, расположенных по всему фронту атаки, сумеет сломать самое слабое звено «Ливерпуля»? Центральные защитники Конате и ван Дейк играют шикарно, а на флангах не всё гладко.

Пока «Ливерпулю» везло. Пропустили 26 мячей в 28 турах АПЛ , меньше только у «Арсенала» с матчем в запасе. В Лиге чемпионов осенью «красные» допустили пять ошибок в защите, но три в матче против ПСВ . Вчера голландцы поставили антирекорд плей-офф турнира. Стали первыми, кто дома пропустил семь мячей. Причем от «Арсенала», где в центре атаки хавбек Мерино. Акцент на игре ПСВ и «Ливерпуля», поскольку именно в том поединке Слот допустил стратегическую ошибку.

Арне выпустил резерв. Победа над «Ливерпулем» подбросила голландцев в таблице. ПСЖ не занял их место. «Арсенал» мог играть сейчас против команды Луиса Энрике. А «Ливерпуль» получить более легких соперников. Хотя если пройдут ПСЖ , то грех жаловаться. Впереди победитель в схватке «Брюгге» и «Астон Виллы». Бельгийцы плохо реализовали свои моменты, англичане победили в гостях 3:1. От подобного результата не откажется Слот, но Арне понимает уязвимости «красных».

Правый латераль Александер-Арнольд не продлит контракт с «Ливерпулем» и перейдёт в «Реал». У левого латераля Робертсона был конфликт с главным тренером, играл грек Цимикас. В любом случае вся эта тройка недостаточно хороша в обороне, когда напротив Баркола, Дембеле, Кварацхелия, Рамуш и Дуэ. У ПСЖ трио атаки может состоять из вингеров, которые постоянно меняют позиции. Кварацхелия готов сыграть и слева, и на правом краю атаки. Хвича умеет быть назойливым.

Тренту и Эндрю надо выдержать не просто наступления вингеров, которые могут менять друг друга по позиции, а также атаки от латералей ПСЖ . Мендеш один из самых перспективных левых защитников мира. Португалец забил два мяча в Лиге чемпионов и создавал голы пасами в Лиге 1. Хакими тоже не нужно представлять. Для «Ливерпуля», где фланговая игра остается важным компонентом успеха, особенно по правому флангу Трента, ПСЖ точно является крайне неудобным соперником.

Напарники Салаха часто подставляют команду

«Ливерпуль» вылетел от «Плимута» из Кубка Англии. Дальше скромная команда нарвалась на «Манчестер Сити». Достойно бились, но завершили борьбу за трофей. В Кубке Лиги у «Ливерпуля» впереди финал против «Ньюкасла», где играет Исак. За шведского форварда просят безумные деньги, но «Ливерпуль» может их заплатить. Жота и Нуньес не заменяли по классу Луиса Суареса. Также нет идеального трио. Гакпо сегодня вряд ли сыграет, а Диас забил один гол в новом году.

Хавбек Собослаи достаточно наглый, чтобы выходить где угодно, хоть ложным форвардом. Но история других команд подсказывает, что надежнее подписывать футболистов на природные позиции, а не выдумывать велосипед в век автомобилей. Салах прекрасен, к нему нет вопросов. Однако у него нет идеальной поддержки. Нет ни «десятки» для вечной поставки мячей, потому что сам Мохамед с отрывом лучший ассистент сезона в «Ливерпуле». Нет «девятки», чтобы открывался.

У ПСЖ и «Ливерпуля» общие проблемы с центральным нападающим. Луис Энрике перепробовал разные варианты в последних сезонах. Отпустили с миром Коло Муани в аренду в «Ювентус». Рамуш удачно выходил против слабых соперников, но португалец уступает по уровню игры тройке вингеров парижан. У ПСЖ есть свой Салах – Дембеле дико результативный в 2025 году. А «Ливерпуль» ставит на количество ударов по воротам, но эта тактика не всегда работает с грандами.

Слот приказал подписать профильного опорника

Клопп прекрасно знал «Ливерпуль», поскольку это футбольный ребенок Юргена. После Фабиньо немец искал опорника. Именно поэтому шли за Кайседо, Лавией и другими молодыми полузащитниками. Прогресс Гравенберха и мастерство чемпиона мира МакАллистера позволили фанатам на время забыть о потребностях. А вот аналитиков и скаутов клуба так просто не отвлечешь парочкой побед в сезоне, в котором Гвардиола бил себя по голове. «Ливерпуль» ищет хавбека.

Идея подписать Йозуа Киммиха связана с уходом Александер-Арнольда. Немец может играть на правом фланге обороны за спиной у Салаха, если Мохамед продлит контракт. А в центре Слот ищет к МакАллистеру и Гравенберху человека, который сумеет впечатлить в отборе и при этом будет хорошо работать с мячом. Уго Ларссон из «Айнтрахта» как один из вариантов. Шведу всего 20 лет. Если также планируют подписать Исака, то хавбеку Уго будет проще адаптироваться.

Зимой многие клубы АПЛ оценивали американца Кардосо из «Бетиса». Этот игрок оставляет пока не такое сильное впечатление, как другие кандидаты. Говорили о трансфере Френки де Йонга. Вряд ли голландец пригодится Слоту, ведь некогда невероятно талантливый хавбек скис в «Барселоне». Френки давно не прибавляет и допускал ошибки без мяча. Поиски продолжаются. Есть Штиллер в «Штутгарте». Есть Заир-Эмери в ПСЖ , за ним тоже следят скауты «Ливерпуля».

Парадоксально, но жеребьевка, которая отправила к «Ливерпулю» именно ПСЖ , словно за сценарием поэмы «Одиссея». Герой возвращается в Итаку, финал Лиги чемпионов. А на пути встречаются циклопы, сирены, морские чудища, колдунья Цирцея, Кварацхелия, Баркола и Дембеле. Забавно, что козыри ПСЖ – фланговая игра, опытный тренер и крутой центр поля, накладываются на слабые места «Ливерпуля». Нет своего Родри и идеальных напарников для Салаха.