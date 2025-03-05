«Фейеноорд» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» – «Интер», который состоится 5 марта 2025 года
«Фейеноорд»
Команда из Роттердама уже прошла «Милан» в прошлом раунде и сейчас готовится к противостоянию с более сильным соперником из того же города – «Интером». «Фейеноорд» не борется за чемпионство в Нидерландах и все усилия готов вложить в первый домашний поединок с чемпионом Италии, где будет шанс показать себя и достичь приемлемого результата перед ответной игрой.
1 марта «Фейеноорд» сыграл вничью с «Неймегеном» (0:0), а 22 февраля на своем поле справился с «Алмере Сити» (2:1).
«Интер»
«Интер» отлично провел групповой этап и начинает плей-офф сразу со стадии с 1/8 финала. Команда отправляется в Нидерланды, где попробует уже в первом матче заняться вопросом выхода в четвертьфинал, ведь в своих силах не сомневается, учитывая отличную физическую форму главной звезды миланского клуба Лаутаро Мартинеса.
1 марта «Интер» упустил победу на выезде с «Наполи» (1:1), а в кубке страны 25 февраля одолел «Лацио» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фейеноорд» – 5.9
- Ничья – 4.17
- Победит «Интер» – 1.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Фейеноорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Интер» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей миланского клуба на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.17. «Фейеноорд» делает ставку на домашнюю встречу и отдаст все силы на своем стадионе, чтобы иметь достойный результат. Прогнозируем, что клубы не выявят победителя в этой встрече.