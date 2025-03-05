«Фейеноорд» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» – «Интер», который состоится 5 марта 2025 года

«Фейеноорд»

Команда из Роттердама уже прошла «Милан» в прошлом раунде и сейчас готовится к противостоянию с более сильным соперником из того же города – «Интером». «Фейеноорд» не борется за чемпионство в Нидерландах и все усилия готов вложить в первый домашний поединок с чемпионом Италии, где будет шанс показать себя и достичь приемлемого результата перед ответной игрой.

1 марта «Фейеноорд» сыграл вничью с «Неймегеном» (0:0), а 22 февраля на своем поле справился с «Алмере Сити» (2:1).

«Интер»

«Интер» отлично провел групповой этап и начинает плей-офф сразу со стадии с 1/8 финала. Команда отправляется в Нидерланды, где попробует уже в первом матче заняться вопросом выхода в четвертьфинал, ведь в своих силах не сомневается, учитывая отличную физическую форму главной звезды миланского клуба Лаутаро Мартинеса.

1 марта «Интер» упустил победу на выезде с «Наполи» (1:1), а в кубке страны 25 февраля одолел «Лацио» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 5.9

Ничья – 4.17

Победит «Интер» – 1.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.82

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Фейеноорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интер» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей миланского клуба на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.17. «Фейеноорд» делает ставку на домашнюю встречу и отдаст все силы на своем стадионе, чтобы иметь достойный результат. Прогнозируем, что клубы не выявят победителя в этой встрече.