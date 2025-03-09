Дзюба – самый результативный игрок в истории российского футбола. Хулиган обошёл легенду «Зенита»

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сегодня, 19:16

Артём – единоличный лидер.

У Дзюбы новый рекорд – 234 гола в карьере

Теперь форвард «Акрона» не просто лучший снайпер в истории РПЛ и сборной России. Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Артёма 234-м в карьере. Обошел на один мяч лучшего снайпера российского футбола до этого дня Александра Кержакова. Успех 36-летнего Дзюбы является хорошим символом. Футбол развить до мировых стандартов не сумели. Хотя потратили немалые деньги. Артём, который не проходил в основу «Спартака», играл за скромные клубы и не рассматривался в «Зените» как звезда, обошел всех в истории.

При оценке футболиста Дзюбы важно отодвинуть человека Дзюбу. Второй часто портит всю малину первому. Однако даже если оценивать строго футбольные качества, то речь о таране, который поздно раскрылся, воспользовался щедрыми передачами лучших футболистов «Зенита», а также упрямо собирал полезные действия у чужих ворот. Дзюба корректировал амплуа, учился играть глубже. Умеет взаимодействовать с напарниками. Обожал играть в связке с Азмуном, а до этого прекрасно понимал Халка. Игра Артёма – это не только борьба.

Достаточно техничный форвард, который с годами научился лучше выбирать позицию. Силовой футбол – его конек. Дзюба – физически одаренный нападающий, и выжал максимум на поле после тридцати лет. Скоро Артёму стукнет тридцать семь, а по-прежнему отличается в матчах РПЛ . У Артёма точно есть лидерские качества. Поехав на ЧМ -2018 из-за травмы Кокорина в роли запасного, именно Дзюба повел за собой команду Черчесова. Центральный нападающий на короткое время до нового скандала стал любимцем публики.

У Дзюбы все российские футболисты должны поучиться умению возвращаться. Кержакова и Аршавина, Родионова и Мостового столько раз клубы не отфутболивали. Дзюбу выгоняли из «Спартака», затем из «Зенита» в Тулу. Сидел на лавке в чемпионате Турции в составе середняка. Артём всегда возвращался и дрался. В этом смысле форвард точно первый среди коллег по РПЛ . При этом Дзюба, как и многие другие знаменитые игроки сборной России, не решился в молодости променять деньги дома на возможность заиграть на другом уровне.

Так что пусть не зазнается. У Джеко средняя результативность 0.45 в АПЛ , Бундеслиге и Серии А, а у Дзюбы 0.38 с множеством голов в РПЛ . А в сборной были покеры Лихтенштейну и Сан-Марино. Важно уметь уничтожать слабых соперников, но даже в еврокубках Дзюба чаще ждал слабого оппонента, чем помогал против грандов. В национальной команде Артём забил важнейший гол Испании на ЧМ -2018. Тогда после ничьей в серии пенальти Акинфеев протащил хозяев турнира в четвертьфинал. Но многие другие мячи не были такими важными.

В еврокубках Дзюба забил меньше, чем Кержаков и Вагнер Лав, если берем не только россиян, а всех футболистов российских клубов. При этом именно Артём олицетворяет спортивный принцип. Дзюбе было важно собирать голы и не останавливаться после тридцати лет. Форвард успевал отдыхать и тренироваться, тут ему повезло с природными данными. Дзюба один раз в жизни пропустил 6 матчей из-за травмы спины. Для Артёма нормально отсутствовать максимум в трех играх подряд. Скорости никогда не было, зато выносливости хватало.

Лучший снайпер – символ места в иерархии

Сейчас невозможно определить место РПЛ в мировом рейтинге лиг, ведь местные клубы не играют в еврокубках. Нет возможности сравнить с лучшими командами сезона. В прошлом поражения в Лигах чемпионов и Европы часто подрезали крылья разговорам о величии. Дзюба даже близко не великий футболист. И даже не замечательный игрок, так как в таком списке ребята с победами на Евро, на ЧМ и в Лиге чемпионов. Зато Артём лучше всех по забитым голам в сборной, национальной лиге и в российском футболе за всю историю.

Как там говорил Роналду? «Я не бью рекорды, это они меня преследуют». Артём настраивается перегнать Лоськова по системе «гол плюс пас» в РПЛ , хотя здесь есть нюансы с подсчетом. Раньше статистику голевых передач вели не так тщательно. У Дзюбы есть шанс выиграть сразу во всех номинациях. И о чём это скажет болельщикам? Во-первых, не родили за три десятилетия ни одного великого снайпера. У поляка Левандовского 709 голов за карьеру, у Луиса Суареса 589, а у Бензема 518. Дзюба даже близко не настолько крутой.

Во-вторых, Артём отличается упрямством от многих более талантливых коллег. Кокорин и Смолов могли собрать по 250 голов за карьеру? Легко, причем у них появился бы такой шанс даже в случае работы в топ-5, где у среднего, но жутко стабильного Ширера 260 голов в АПЛ . То есть нападающий сборной Англии результативнее Дзюбы без учета голов в других соревнованиях. При этом Алан не играл за английский аналог «Зенита» или «Спартака». Артём хорошо подчеркивает, что центральные форварды – слабое звено в РПЛ .

Хотя Дзюба лучший снайпер в истории российского футбола, никто даже близко не подпустит его к вершине лучших игроков в истории страны. Карпин был мастером более высокого уровня. Аршавин и Акинфеев талантливее. Жирков выше в мировом рейтинге как латераль, чем Дзюба в качестве «девятки». Артём как российский Крис Вуд, только стабильнее. Форвард из Новой Зеландии помогает «Ноттингем Форест» стать сенсацией сезона в АПЛ . Дзюба помогал «Томи», «Ростову» и тульскому «Арсеналу». И стал чемпионом с «Зенитом».

Скандалы питали игрока, как Златана Ибрагимовича. Есть люди, которым нужны конфликты, чтобы зарядиться чужой энергией и выдать результат в спорте. Дзюба именно такой плохой герой. И неплохой нападающий. Но смешно называть Артёма великим футболистом. Таковым никогда не был. Зато стоит признать, что нападающий с непростой футбольной судьбой смог в итоге стать первым по разным параметрам в новейшей истории российского футбола. Не только новейшей, в советское время россияне не забивали больше голов.