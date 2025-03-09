Дзюба – самый результативный игрок в истории российского футбола. Хулиган обошёл легенду «Зенита»

Артём – единоличный лидер.
У Дзюбы новый рекорд – 234 гола в карьере
Теперь форвард «Акрона» не просто лучший снайпер в истории РПЛ и сборной России. Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Артёма 234-м в карьере. Обошел на один мяч лучшего снайпера российского футбола до этого дня Александра Кержакова. Успех 36-летнего Дзюбы является хорошим символом. Футбол развить до мировых стандартов не сумели. Хотя потратили немалые деньги. Артём, который не проходил в основу «Спартака», играл за скромные клубы и не рассматривался в «Зените» как звезда, обошел всех в истории.
При оценке футболиста Дзюбы важно отодвинуть человека Дзюбу. Второй часто портит всю малину первому. Однако даже если оценивать строго футбольные качества, то речь о таране, который поздно раскрылся, воспользовался щедрыми передачами лучших футболистов «Зенита», а также упрямо собирал полезные действия у чужих ворот. Дзюба корректировал амплуа, учился играть глубже. Умеет взаимодействовать с напарниками. Обожал играть в связке с Азмуном, а до этого прекрасно понимал Халка. Игра Артёма – это не только борьба.
Достаточно техничный форвард, который с годами научился лучше выбирать позицию. Силовой футбол – его конек. Дзюба – физически одаренный нападающий, и выжал максимум на поле после тридцати лет. Скоро Артёму стукнет тридцать семь, а по-прежнему отличается в матчах РПЛ. У Артёма точно есть лидерские качества. Поехав на ЧМ-2018 из-за травмы Кокорина в роли запасного, именно Дзюба повел за собой команду Черчесова. Центральный нападающий на короткое время до нового скандала стал любимцем публики.
У Дзюбы все российские футболисты должны поучиться умению возвращаться. Кержакова и Аршавина, Родионова и Мостового столько раз клубы не отфутболивали. Дзюбу выгоняли из «Спартака», затем из «Зенита» в Тулу. Сидел на лавке в чемпионате Турции в составе середняка. Артём всегда возвращался и дрался. В этом смысле форвард точно первый среди коллег по РПЛ. При этом Дзюба, как и многие другие знаменитые игроки сборной России, не решился в молодости променять деньги дома на возможность заиграть на другом уровне.
Так что пусть не зазнается. У Джеко средняя результативность 0.45 в АПЛ, Бундеслиге и Серии А, а у Дзюбы 0.38 с множеством голов в РПЛ. А в сборной были покеры Лихтенштейну и Сан-Марино. Важно уметь уничтожать слабых соперников, но даже в еврокубках Дзюба чаще ждал слабого оппонента, чем помогал против грандов. В национальной команде Артём забил важнейший гол Испании на ЧМ-2018. Тогда после ничьей в серии пенальти Акинфеев протащил хозяев турнира в четвертьфинал. Но многие другие мячи не были такими важными.
В еврокубках Дзюба забил меньше, чем Кержаков и Вагнер Лав, если берем не только россиян, а всех футболистов российских клубов. При этом именно Артём олицетворяет спортивный принцип. Дзюбе было важно собирать голы и не останавливаться после тридцати лет. Форвард успевал отдыхать и тренироваться, тут ему повезло с природными данными. Дзюба один раз в жизни пропустил 6 матчей из-за травмы спины. Для Артёма нормально отсутствовать максимум в трех играх подряд. Скорости никогда не было, зато выносливости хватало.
Лучший снайпер – символ места в иерархии
Сейчас невозможно определить место РПЛ в мировом рейтинге лиг, ведь местные клубы не играют в еврокубках. Нет возможности сравнить с лучшими командами сезона. В прошлом поражения в Лигах чемпионов и Европы часто подрезали крылья разговорам о величии. Дзюба даже близко не великий футболист. И даже не замечательный игрок, так как в таком списке ребята с победами на Евро, на ЧМ и в Лиге чемпионов. Зато Артём лучше всех по забитым голам в сборной, национальной лиге и в российском футболе за всю историю.
Как там говорил Роналду? «Я не бью рекорды, это они меня преследуют». Артём настраивается перегнать Лоськова по системе «гол плюс пас» в РПЛ, хотя здесь есть нюансы с подсчетом. Раньше статистику голевых передач вели не так тщательно. У Дзюбы есть шанс выиграть сразу во всех номинациях. И о чём это скажет болельщикам? Во-первых, не родили за три десятилетия ни одного великого снайпера. У поляка Левандовского 709 голов за карьеру, у Луиса Суареса 589, а у Бензема 518. Дзюба даже близко не настолько крутой.
Во-вторых, Артём отличается упрямством от многих более талантливых коллег. Кокорин и Смолов могли собрать по 250 голов за карьеру? Легко, причем у них появился бы такой шанс даже в случае работы в топ-5, где у среднего, но жутко стабильного Ширера 260 голов в АПЛ. То есть нападающий сборной Англии результативнее Дзюбы без учета голов в других соревнованиях. При этом Алан не играл за английский аналог «Зенита» или «Спартака». Артём хорошо подчеркивает, что центральные форварды – слабое звено в РПЛ.
Хотя Дзюба лучший снайпер в истории российского футбола, никто даже близко не подпустит его к вершине лучших игроков в истории страны. Карпин был мастером более высокого уровня. Аршавин и Акинфеев талантливее. Жирков выше в мировом рейтинге как латераль, чем Дзюба в качестве «девятки». Артём как российский Крис Вуд, только стабильнее. Форвард из Новой Зеландии помогает «Ноттингем Форест» стать сенсацией сезона в АПЛ. Дзюба помогал «Томи», «Ростову» и тульскому «Арсеналу». И стал чемпионом с «Зенитом».
Скандалы питали игрока, как Златана Ибрагимовича. Есть люди, которым нужны конфликты, чтобы зарядиться чужой энергией и выдать результат в спорте. Дзюба именно такой плохой герой. И неплохой нападающий. Но смешно называть Артёма великим футболистом. Таковым никогда не был. Зато стоит признать, что нападающий с непростой футбольной судьбой смог в итоге стать первым по разным параметрам в новейшей истории российского футбола. Не только новейшей, в советское время россияне не забивали больше голов.
Первое место Кержакова тоже было символом. Александра также сложно назвать великим футболистом. Видать, такова судьба российского футбола. Самые результативные не являются мастерами мирового класса. Веретенников тоже не поехал играть за «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, хотя забил много мячей в чемпионате России. А Дзюба не дорос до лавки «Тоттенхэма», как Павлюченко. Зато Артём заявил, что его рекорды побьют лишь сыновья. Дзюба не верит, что в РПЛ появится более успешный снайпер.