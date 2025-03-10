Рекордсмен Дзюба, хулиган Даку и результативные защитники. Символическая сборная 20-го тура РПЛ

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сегодня, 19:15

В этот раз без футболистов «Спартака».

Вратарь

Никита Кокарев («Химки») – коллекционер тура

У Кокарева 13 сейвов. Никита постоянно спасал «Химки» в поединке против ЦСКА . Голкипер не всегда тащил мертвые удары, но при таком навале сразу становишься героем. И тяжело не пропустить. ЦСКА отличился после стандарта, но там нет вины голкипера. В этом туре многие вратари понравились, но Никита установил новый рекорд сезона по количеству спасений за матч.

Защитники

Хуан Хосе Касерес («Динамо») – навес выходных

Парагвайцу было неудобно в матче против «Ростова», но после сложного дебюта получил соперника, с которым раскрылся на правом фланге. Касерес ходил в атаку и удачно навесил мяч на голову Маухубу. Марокканец забил важный быстрый мяч. Дальше Хуан Хосе работал в обороне, ведь победа «Динамо» над тезками из Махачкалы не была такой легкой, как показывает счет.

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – меткость недели

У ЦСКА 27 ударов по воротам «Химок». 14 раз попали в створ чужих ворот, а у центрального защитника Роши 3 выстрела и все точные. Если бы бразилец не смог удачно сыграть головой у чужих ворот, то «армейцы» получили одну из самых обидных нулевых ничьих сезона. Хотя «Химки» огрызались, даже проверили на прочность перекладину ворот Акинфеева, ЦСКА заслужил три очка.

Максим Осипенко («Ростов») – штрафной тура

У Осипенко 7 голов и 3 ассиста в сезоне. В РПЛ у многих нападающих статистика результативности намного слабее, чем у центрального защитника «Ростова». Максим реализовал штрафной, а также принял участие ещё в парочке моментов против «Оренбурга» в гостях. В обороне у Максима и его напарников были помарки, но бывший клуб тренера Карпина взял три очка на выезде.

Руслан Безруков («Рубин») – ассистент недели

Защитник казанцев заставил Денисова допустить ошибку. Так Руслан создал первый гол для Даку. Дальше Безруков точно навесил мяч на голову Мирлинду. Маркиньос увидел в той голевой атаке огромный офсайд, а Безруков и Даку не увидели сопротивления со стороны защиты «Спартака». Руслан не только сделал 2 ассиста, но и успешно закрыл Бонгонда.

Полузащитники

Ярослав Гладышев («Динамо») – уверенность тура

У Гладышева хватает конкурентов в «Динамо». Но молодой российский нападающий вышел в основе и создал 2 мяча в матче с тезками. Ярослав смещался в глубину поля, часто принимал острые и рискованные решения. Иногда ошибался в передачах, но забил на старте второго тайма и не выключился до последних минут, когда помог отличиться капитану Бальбуэне.

Егор Смелов («Динамо») – дебютант выходных

После плохого матча против «Ростова» тренер «Динамо» Личка убрал из основы Чавеса и Глебова. Правильно сделал, ведь 19-летний дебютант Смелов в итоге провел прекрасный час на поле. У Егора обводки и созданные моменты. Уходил от соперников из махачкалинского «Динамо», помог Гладышеву подготовить плацдарм для голевых атак на правом краю поля.

Александр Черников («Краснодар») – чутье тура

Центральный хавбек «горожан» сначала оказался самым проворным в штрафной площади «Пари НН» и протолкнул мяч в ворота. Затем именно Александр вовремя откатил мяч на Батчи, а вингер «Краснодара» красивейшим ударом упрочил лидерство фаворита. У Черникова гол плюс пас. Подменяет в основе Сперцяна и может активнее работать на атаку в связке с Ленини.

Лусиано Гонду («Зенит») – мистер полезность

У тренера Семака много вариантов ведения игры. В центре атаки могут сыграть Кассьерра, Соболев и Гонду. Даже Глушенков подходит для роли ложного форварда. Но в основе вышел Лусиано, и аргентинец оказался самым полезным у петербуржцев на поле. Сначала забил после паса Мантуана. Позже заработал красную карточку для соперника. А на десерт ассист на Кассьерру.

Нападающие

Артём Дзюба («Акрон») – рекордсмен недели

Дзюба забил 234-й мяч в карьере. Раньше был наравне с Кержаковым, а теперь установил единоличный рекорд. Артём долго шел к голевой вершине. На поле против «Крыльев Советов» появился со специальной футболкой под игровой. Рассчитывал порадовать фанатов «Акрона». Дзюба нанес 7 ударов в сторону ворот Песьякова и сумел в классическом для себя стиле протолкнуть мяч в сетку.

Мирлинд Даку («Рубин») – хулиган тура

Если хавбек «Зенита» Вендел просто сглупил, когда показал средний палец фанатам «Факела» – плохой ответ на провокацию и заслуженная красная карточка, то Даку сначала принес победу над «Спартаком» дублем, и лишь после этого устроил «балканские штучки». Албанец нарвался на агрессию со стороны Дуарте. Защитника «Спартака» и форварда «Рубина» удалили с поля.

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо») – реванш недели

В прошлый раз был в антисборной тура. Допустил немало ошибок в матче против «Ростова». А теперь Личка внес изменения в состав и заставил футболистов сыграть иначе. Понятно, что оборона столичного «Динамо» по-прежнему ошибалась, Лещук совершил пять сейвов. Зато атака заработала. Быстро забили после атаки правым краем. Классно дебютировал юниор Смелов. Бителло вышел на замену и создал моменты. Гладышев стал одним из героев, хотя у тренера были другие варианты в атаке. Личка празднует успех перед матчами с ЦСКА в Кубке и «Локомотивом» в РПЛ .

Сюрприз тура. Победа «Рубина» над «Спартаком»