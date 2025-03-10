Скандал с Венделом и начудившие защитники «Спартака». В антисборной 20-го тура РПЛ много знаменитостей

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сегодня, 12:15

Хавбек «Зенита» показал средний палец трибунам.

Вратарь

Давид Волк («Динамо» Махачкала)

Хороший молодой вратарь с гоголевской прической напоролся на удачную игру «Динамо» в атаке. В первом голевом эпизоде из четырех Волк не прочитал момент и позволил форварду соперника срезать мяч в сетку головой. По второму голу вряд ли есть вопросы. А вот третий и четвертый мячи – ошибки вратаря. Неудачно выставил руки и не успел в ближний угол.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

В составе 7 игроков из «Спартака», «Зенита» и «Локомотива». Денисов заслужил здесь место, поскольку подарил «Рубину» победу. Именно его неудачные действия привели к первому голу Даку. Затем правый защитник «Спартака» не помешал Безрукову сделать второй голевой пас на центрфорварда «Рубина». Денисов боец, но также мастер разовых ошибок.

Алексис Дуарте («Спартак»)

В среду парагваец отпразднует день рождения, а вчера в Казани позволил «Рубину» отпраздновать победу над «Спартаком». Дуарте не сыграет против «Зенита» в следующем туре, ведь толкнул Даку и получил вторую желтую карточку. Можно спорить о первом предупреждении, но Алексис сыграл безответственно. Также Дуарте проигрывал Даку борьбу у ворот Максименко.

Сезар Монтес («Локомотив»)

Из шести первых клубов в таблице проиграл только «Спартак». Но «Локомотив» тоже потерял очки. Причем против аутсайдера «Ахмата» в домашнем матче. Пока Пиняев и Батраков старались создавать моменты, Монтес плохо сыграл у своих ворот. Мексиканец снимал воздух и работал банально, а в решающей атаке «Ахмата» не сумел остановить нападающего Самородова.

Ян Дапо («Динамо» Махачкала)

Словенский защитник проиграл Гладышеву на своем левом фланге. Инсайд «Динамо» смещался в глубину поля на полуфланг, сделал ассист и забил сам. А Ян просто наблюдал, как Ярослав помогает «Динамо» нарастить лидерство в матче с тезками. Клуб из Махачкалы тоже создавал моменты, но не реализовал их в бою с перекладиной и Лещуком. Дапо помог москвичам.

Полузащитники

Маркус Вендел («Зенит»)

Попадает сюда за игру в футбол – сыграл вяло, а также за поведение. К фанатам «Факела» ещё вернемся. А здесь фиксируем, что Вендел в ответ на оскорбления с трибун показал зрителям средний палец левой руки. Сделал знаменитый жест исподтишка, но повторы позволили оценить некрасивое поведение Маркуса. Удаление по делу, Вендел не сыграет со «Спартаком».

Николай Калинский («Пари НН»)

В первом матче тура «Краснодар» прервал неудачную серию из пяти игр без побед. Помогли ему в этом стандарт и красивый дальний удар Батчи. А затем вышел на первый план Калинский. Сначала хавбек «Пари НН» создал для «горожан» третий мяч, а затем не сумел забить гол престижна. Не реализовал пенальти, голкипер Агкацев четко отразил удар Николая в угол ворот.

Вячеслав Якимов («Факел»)

«Зенит» успел забить гол до удаления Якимова, но хавбек попросту лишил «Факел» шансов на камбэк. Схватил форварда «Зенита» Гонду руками, лишив шанса создать явный момент. Аргентинцу оставалось срезать угол с левого фланга и принять голевое решение – забить или катнуть мяч на напарника. Якимов сглупил, пытаясь исправить позиционную ошибку всего «Факела».

Нападающие

Тео Бонгонда («Спартак»)

У «Спартака» появились варианты на правом фланге атаки. В основе пока Бонгонда, но Тео подвел команду, фанатов и Станковича. Опытный крайний форвард был незаметен в матче против «Рубина». Пока Безруков по его флангу ходил вперед и создавал голы, Тео был пассивным в атаке. Тренер убрал вингера с поля в перерыве. Против «Зенита» в основе может быть Солари.

Манфред Угальде («Спартак»)

Лучший снайпер сезона в РПЛ должен иначе реагировать, когда надо отыграться. Пруцев заработал пенальти для Барко, а вот Угальде запомнился только несколькими неудачными ударами. Манфред мог забить спасительный второй мяч, подарив «Спартаку» хотя бы ничью. Теперь «Зенит» и «Краснодар» выше на три пункта, «красно-белым» нужна воскресная победа над Семаком.

Максим Глушенков («Зенит»)

Второй раз подряд здесь. Максим жестко выпадает из игры «Зенита» после сборов. Если неудачи в конце прошлого года списывали на последствия повреждений, то сейчас Глушенков, даже когда играет на понятной позиции под нападающим, оказывается тактической проблемой Семака. Тренер «Зенита» убрал плеймейкера с поля в перерыве, а вышедший Кассьерра забил гол.

Главный тренер

Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Станковича сильно подставили футболисты «Спартака», допускали грубейшие ошибки в разных фазах игры. «Локомотив» не играл ужасно, команду Галактионова подвело отсутствие опыта. А вот «Крылья Советов», играя дома против «Акрона», клуба из Тольятти, допустили много ошибок, причем не только персональных, но и тактических. Хотя речь о принципиальном противостоянии, самарцы подарили Дзюбе голевой рекорд, а Лончару два убойных момента. Один из них хавбек реализовал. Тренер Осинькин не смог переиграть коллегу Тедеева и «Акрон».

Глупость недели. Поведение Даку и Дуарте

Вот зачем устраивать конфликт на ровном месте? Нападающий «Рубина» Даку хотел придержать мяч, защитник «Спартака» Дуарте махал руками у лица соперника, а затем завалил Мирлинда на землю. Албанец провокатор, очень агрессивный форвард. Но и Дуарте ничем не лучше в подобных эпизодах. Впечатляет глупость профессиональных игроков с миллионными зарплатами. Оба подставили свои команды и зрителей, ведь футбол десять на десять не был таким классным, как мог быть. Матч «Рубина» и «Спартака» по качеству удался, но два хулигана подпортили зрелище.

Скандал тура. Фанаты «Факела» и Вендел

Семак говорит, что один из футболистов «Факела» опустился до изображения жестов обезьяны, пытаясь оскорбить темнокожих игроков «Зенита». Эту информацию пусть проверяют по камерам. А вот повтор четко показал, что в ответ на провокации и оскорбления с трибун в Воронеже хавбек «Зенита» Вендел показал зрителям средний палец. Пытался сделать это незаметно для арбитров, но камеры раскрыли глупость. Футболистам всегда обидно, когда звучат расистские оскорбления, понимаем. Но разве Вендел поступил достойно? Теперь не сыграет против «Спартака».