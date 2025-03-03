Нырки Соболева и слабые матчи фаворитов сложного сезона. В 19-м туре РПЛ подвели «Зенит» и «Краснодар»

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вчера, 16:34

Перемены на вершине таблицы.

Вратарь

Николай Сысуев («Оренбург»)

Многие фавориты сыграли в атаке очень бледно. Ни один голкипер не пережил разгром. Но если оценивать 15 голов тура, то один мяч выделяется. Сысуев понимал, что Маркиньос навесит на ближнюю штангу на Угальде, но голкипер «Оренбурга» не прочитал момент, странно вышел из ворот и пропустил мяч рядом с собой, хотя удар Манфреда головой был несильным.

Защитники

Максим Сидоров («Оренбург»)

Единственная красная карточка в туре у Сидорова. Максим глупо подставил свою команду. При счете 1:0 в пользу «Спартака» ударил сзади Маркиньоса, одного из героев тура. Удар был по касательной, поэтому нет прямого удаления. Но поскольку у Сидорова была желтая карточка, то Максим получил второй «горчичник» и покинул поле. Защитник разочаровал.

Кайо («Краснодар»)

Бразилец активно выходил из обороны с мячом. Кайо позволяли пасовать, ведь «Крылья Советов» выбрали низкую линию обороны. Вот только передачи не стали важными. А когда Кайо оборонялся, то упускал Сергеева и Олейникова. Хотя матч в Краснодаре был качественным по уровню футбола, конкурент травмированного Тормены сыграл с ошибками без мяча.

Ионуц Неделчару («Акрон»)

Новичок «Акрона» не остановил дебютанта «Пари НН» Кокшарова. Рослый форвард отдал голевой пас на Грулева. Также Ионуц, хотя это мастеровитый и опытный защитник, не закрыл удар соперника, когда Кокшаров забивал самостоятельно. Показывал на напарников, но сам мог намного лучше сыграть в решающих эпизодах. Неделчару пригодится в будущем, но «Пари НН» уступил.

Кирилл Печенин («Крылья Советов»)

Когда Галдамес сможет играть с первых минут, вряд ли у белоруса будет много игровой практики. Готовился к игре против «Краснодара», изучал ходы Батчи. В итоге вингер «горожан» без проблем прострелил на Са, а Виктор сравнял счет. «Крылья Советов» заставили фаворита нервничать, Агкацев спасал «горожан». А Печенин и его напарники по обороне огорчали вратаря Песьякова.

Полузащитники

Луис Чавес («Динамо»)

Новый опорник «Динамо» Глебов сыграл плохо. Но Данил встречал бывший клуб, где был капитаном, привыкает к игре за москвичей. Луис Чавес в команде давно, но непонятно, почему не уступил Фомину место в составе. Его конкурент вышел и забил, а вот мексиканец запомнился браком в передачах в 47 %. Даже в дворовой лиге играют точнее. Также Чавес плох в обороне.

Никола Чумич («Рубин»)

На тренировках футболисты отрабатывают не только штрафные, но и действия стенки. Чумич неудачно выставил руки после удара соперника со стандарта и заработал пенальти. Открыл путь «Ахмату» к волевой победе. Сербский хавбек Чумич провел на поле лишь первый тайм, ведь успел получить желтую карточку и рисковал быть удаленным. В атаке тоже команде не помог.

Ярослав Михайлов («Оренбург»)

Слишкович предпочел поставить в центр поля молодого Ярослава, оставив ещё одного нестарого футболиста на лавке – Коваленко. В решающей атаке матча, когда Бонгонда пошел через центр поля, Михайлов не остановил вингера. Так родился гол Угальде, после которого «Спартаку» оставалось не пропустить. Михайлов не успевал перехватывать мяч и не связывал линии «Оренбурга».

Нападающие

Максим Глушенков («Зенит»)

«Зенит» использовал в середине поля центрального защитника Дркушича в паре с Барриосом. Но Глушенков должен был им помогать на позиции правого центрального хавбека. И прессинговал против ЦСКА неважно. Также слабо продвигал мяч в атаку. Формально создавал моменты, но их качество не впечатлило оборону ЦСКА . Когда Глушенков не в настроении, то теряется на поле.

Лусиано Гонду («Зенит»)

Молодой нападающий вышел в центре атаки, хотя у Семака есть Кассьерра и Соболев, которые лучше подходят на роль тяжелого нападающего. Гонду иногда правильно действовал без мяча. Но с передачами и ударами не сложилось. За 83 минуты на поле центральный нападающий «Зенита» в домашней игре против ЦСКА ни разу не потревожил Акинфеева. Нулевая игра от Гонду.

Роналдо («Ростов»)

Многие игроки «Ростова» неплохо сыграли с «Динамо». Но не Роналдо. Бразилец выпал из игры, ни разу не попал в створ ворот. Отдал всего одну передачу под удар и был заменен на Голенкова. Роналдо умеет действовать намного техничнее, но после сборов не готов сразу показать максимум. «Ростов» в результате не одержал победу, на которую явно претендовал.

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо»)

Молодые тренеры Мусаев и Галактионов не добились побед против середняков, но их команды не смотрелись плохо. А вот первый тайм «Динамо» вызывал справедливую критику. Вышедшие на замену спасли Личку от поражений в концовке, ведь москвичи первыми забили «Ростову». Но если суммировать весь поединок, то команда Альбы была ближе к победе. «Динамо» не готово присоединиться к чемпионской гонке с такими действиями обороны, опорной зоны, без плеймейкера в основе и после травмы Тюкавина. Личке пора собраться.

Ожидаемое огорчение. Функциональная готовность

Чуда не случилось, девятнадцатый тур не удался. Даже у кого получилось удачно сыграть на первых минутах, как у «Ростова» против «Динамо», не смогли провести весь матч на одном дыхании и допускали ошибки. В восьми поединках четыре ничьих. Никто не забил три мяча за матч. Только у «Спартака» победа с разницей в два мяча, но в большинстве. Тур получился слабым. Центральный матч «Зенита» и ЦСКА завершился нулевой ничьей. Борьбы было много, а брака в передачах и ударах ещё больше.

Дельфин тура. Александр Соболев

В эпоху повторов симуляции – трата времени. В шутку надевал кепку с дельфином, ведь у Соболева есть справедливая репутация. Он симулянт. И не такой искусный актер, как были Тотти и Джеррард, великие мастера приукрасить фол или намек на нарушение правил. Бывший хавбек «Зенита» Семшов прокомментировал падения Соболева в концовке матча с ЦСКА :