В Лиге Европы сменился фаворит. Баланс «Атлетика» против английского класса и «тёмных лошадок»

1741980157

сегодня, 22:22

Во втором еврокубковом турнире свои расклады.

МЮ берёт своё на разнице в классе и физике

У «красных дьяволов» была тяжёлая проверка в 1/8 финала, поскольку «Реал Сосьедад» тоже метил в фавориты турнира, при этом баски – более сыгранная команда под руководством тренера, который работает с «бело-голубыми» не первый год. И в первом матче испанский клуб навязал сопротивление, сыграли вничью. Но вот в ответной встрече всё встало на свои места.

Да, счёт открыли баски, да и первые моменты возникли у ворот манкунианцев. Но со временем «красные дьяволы» настолько крепко ухватились за инициативу, что наиграли на разгром и без голов с пенальти. На этом отрезке проявились козыри «Юнайтед». Когда команда не валяет дурака, выясняется, что у неё довольно сильная группа атаки. Центральная фигура команды – Бруну Фернандеш, который в том поединке был задействован почти во всех атакующих взаимодействиях. Он ищет способы вскрыть чужую штрафную, управляет темпом атак в финальной трети, сам выходит на удар и выводит на завершение партнёров. Он участвовал в обоих эпизодах, в которых МЮ заработал пенальти, и сам же их реализовал. Потом оформил хет-трик.

Плюс неплохо могут смотреться Джошуа Зиркзее и Расмус Хёйлунд. Голландец неплохо смотрелся на мяче и отлично обострял, Расмусу не хватило реализации – при этом датчанин грамотно выбирал позицию, поэтому сам мог забить. Вот что о форварде говорит тренер Рубен Аморим:

Мы играем двумя «десятками», и нужно, чтобы один игрок разгонял атаки. Хёйлунд это делает и очень сильно помогает команде. Сегодня у него было 3-4 взаимодействия, поменявших игру. Он сделал ассист, и ему нужно просто забить. Он обеспокоен, и это видно. Он забьет.

Вдобавок команде хватает физики, так что если МЮ грамотно распорядится своими качествами, может и оправдать статус фаворита.

«Шпоры» нестабильны, но в топ-матчах проявляют свои качества

Тут ещё непонятно, кто более нестабилен: «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм». Иронично, что обе команды после 28 туров имеют в активе по 34 очка и располагаются по соседству в турнирной таблице. «Шпорам» точно так же хватает поражений, провалов – в то же время клуб находит силы на топ-матчи, просто не всегда везёт. В 2025 году лондонцы зарубились с «Ньюкаслом», «Арсеналом», «Ливерпулем», «Юнайтед». В первых двух случаях забивали первыми – просто потом соперник возвращался в игру и дожимал. Первый кубковый поединок против «Ливерпуля» завершился минимальной победой: это показатель, что «Тоттенхэм» не готов уступать именитым соперникам.

До этого «шпоры» трижды обыгрывали команды из Манчестера (2:1 с «Сити» в Кубке Лиги и 4:0 в – чемпионате, 4:3 с МЮ в Кубке Лиги), а в феврале «красные дьяволы» снова отдали лондонцам дома три очка. Двухматчевое противостояние с АЗ тоже показало, что «Тоттенхэм» настраивается на важные матчи (отсюда – уверенная победа после 0:1 в гостях). Вдобавок к этому у «шпор» тоже есть сильные лидеры атаки – если команда дождётся восстановления лидеров обороны, то вернётся на прежние позиции.

«Атлетик» – сбалансированный фаворит

На бумаге коллектив из Бильбао едва ли конкурирует с МЮ и «Тоттенхэмом». При этом на поле у английских грандов игра не складывается, есть травмированные, не чувствуется химия – а вот «Атлетик» пропасть в классе компенсирует отличной сыгранностью и симбиозом тренера и игроков.

Баски под руководством Эрнесто Вальверде рвутся обратно в Лигу чемпионов. Специалист постепенно развивал команду. Если сезон-22/23 коллектив завершил на восьмом месте в чемпионате, то уже на следующий год был пятым. Теперь «Атлетик» в зоне ЛЧ . Отрыв от «Вильярреала», идущего пятым, составляет пять баллов. До тройки банде Вальверде тоже далеко – но клуб в любом случае сделал рывок вперёд.

Иньяки и Нико Уильямсы уже достаточно опытны и ведут команду за собой, за завершение теперь отвечает Ойан Сансет. В коллективе достаточно ярких исполнителей, чтобы подтащить в важный момент – на опыте баски после поражения от «Ромы» в первом матче выиграли второй и пробились дальше.

«Тёмные лошадки» выйдут на свет ближе к решающим стадиям

Эта тройка – скорее те, кто в первую очередь приходит на ум. На самом деле крепких клубов, которые готовы дать бой, ещё больше. Например, никто же не ожидал увидеть «Айнтрахт» и «Рейнджерс» в финале Лиги Европы-21/22. В сетке на пути к финалу затерялись и более интересные «Лейпциг», «Барселона», «Аталанта», «Монако», «Байер», «Боруссия».

С текущим розыгрышем вполне может оказаться так же. В тени за «Атлетиком», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом» спрятались скромные, но неуступчивые «Лацио», «Айнтрахт», «Лион», «Рейнджерс». Римляне в текущем сезоне удивляют и в Серии А. «Орлы», несмотря на смену тренера и скомканный прошлый сезон, идут в пятёрке и поджимают «Юве». У «Айнтрахта» и «Рейнджерс» уже есть опыт финала Лиги Европы. Команды за три года обновились, но старожилы ещё помнят то время. И тот же Франкфурт вполне может оставить «Тоттенхэм» без трофея, а в случае с МЮ никто не удивится, если они запнутся о «Лион».

Обычно такие команды не привлекают лишнего внимания, пока не наткнутся на кого-то из фаворитов. Потом раз – фаворит вылетает из сетки, а «тёмная лошадка» продвигается дальше, обозначая свои претензии. Уже в полуфинале мы увидим, что неожиданно далеко забрался условный «Лацио» или «Лион» – и тогда это будет вполне реальный претендент на победу.