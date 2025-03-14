Soccer.ru
ГлавнаяБлоги"Соккер" ТопПревью, анонсы, раскладыЛига Европы 2024/2025

В Лиге Европы сменился фаворит. Баланс «Атлетика» против английского класса и «тёмных лошадок»

сегодня, 22:22
Атлетик - Рома

Во втором еврокубковом турнире свои расклады.

МЮ берёт своё на разнице в классе и физике

У «красных дьяволов» была тяжёлая проверка в 1/8 финала, поскольку «Реал Сосьедад» тоже метил в фавориты турнира, при этом баски – более сыгранная команда под руководством тренера, который работает с «бело-голубыми» не первый год. И в первом матче испанский клуб навязал сопротивление, сыграли вничью. Но вот в ответной встрече всё встало на свои места.

Да, счёт открыли баски, да и первые моменты возникли у ворот манкунианцев. Но со временем «красные дьяволы» настолько крепко ухватились за инициативу, что наиграли на разгром и без голов с пенальти. На этом отрезке проявились козыри «Юнайтед». Когда команда не валяет дурака, выясняется, что у неё довольно сильная группа атаки. Центральная фигура команды – Бруну Фернандеш, который в том поединке был задействован почти во всех атакующих взаимодействиях. Он ищет способы вскрыть чужую штрафную, управляет темпом атак в финальной трети, сам выходит на удар и выводит на завершение партнёров. Он участвовал в обоих эпизодах, в которых МЮ заработал пенальти, и сам же их реализовал. Потом оформил хет-трик.

Плюс неплохо могут смотреться Джошуа Зиркзее и Расмус Хёйлунд. Голландец неплохо смотрелся на мяче и отлично обострял, Расмусу не хватило реализации – при этом датчанин грамотно выбирал позицию, поэтому сам мог забить. Вот что о форварде говорит тренер Рубен Аморим:

Мы играем двумя «десятками», и нужно, чтобы один игрок разгонял атаки. Хёйлунд это делает и очень сильно помогает команде. Сегодня у него было 3-4 взаимодействия, поменявших игру. Он сделал ассист, и ему нужно просто забить. Он обеспокоен, и это видно. Он забьет.

Вдобавок команде хватает физики, так что если МЮ грамотно распорядится своими качествами, может и оправдать статус фаворита.

«Шпоры» нестабильны, но в топ-матчах проявляют свои качества

Тут ещё непонятно, кто более нестабилен: «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм». Иронично, что обе команды после 28 туров имеют в активе по 34 очка и располагаются по соседству в турнирной таблице. «Шпорам» точно так же хватает поражений, провалов – в то же время клуб находит силы на топ-матчи, просто не всегда везёт. В 2025 году лондонцы зарубились с «Ньюкаслом», «Арсеналом», «Ливерпулем», «Юнайтед». В первых двух случаях забивали первыми – просто потом соперник возвращался в игру и дожимал. Первый кубковый поединок против «Ливерпуля» завершился минимальной победой: это показатель, что «Тоттенхэм» не готов уступать именитым соперникам.

До этого «шпоры» трижды обыгрывали команды из Манчестера (2:1 с «Сити» в Кубке Лиги и 4:0 в – чемпионате, 4:3 с МЮ в Кубке Лиги), а в феврале «красные дьяволы» снова отдали лондонцам дома три очка. Двухматчевое противостояние с АЗ тоже показало, что «Тоттенхэм» настраивается на важные матчи (отсюда – уверенная победа после 0:1 в гостях). Вдобавок к этому у «шпор» тоже есть сильные лидеры атаки – если команда дождётся восстановления лидеров обороны, то вернётся на прежние позиции.

«Атлетик» – сбалансированный фаворит

На бумаге коллектив из Бильбао едва ли конкурирует с МЮ и «Тоттенхэмом». При этом на поле у английских грандов игра не складывается, есть травмированные, не чувствуется химия – а вот «Атлетик» пропасть в классе компенсирует отличной сыгранностью и симбиозом тренера и игроков.

Баски под руководством Эрнесто Вальверде рвутся обратно в Лигу чемпионов. Специалист постепенно развивал команду. Если сезон-22/23 коллектив завершил на восьмом месте в чемпионате, то уже на следующий год был пятым. Теперь «Атлетик» в зоне ЛЧ. Отрыв от «Вильярреала», идущего пятым, составляет пять баллов. До тройки банде Вальверде тоже далеко – но клуб в любом случае сделал рывок вперёд.

Иньяки и Нико Уильямсы уже достаточно опытны и ведут команду за собой, за завершение теперь отвечает Ойан Сансет. В коллективе достаточно ярких исполнителей, чтобы подтащить в важный момент – на опыте баски после поражения от «Ромы» в первом матче выиграли второй и пробились дальше.

«Тёмные лошадки» выйдут на свет ближе к решающим стадиям

Эта тройка – скорее те, кто в первую очередь приходит на ум. На самом деле крепких клубов, которые готовы дать бой, ещё больше. Например, никто же не ожидал увидеть «Айнтрахт» и «Рейнджерс» в финале Лиги Европы-21/22. В сетке на пути к финалу затерялись и более интересные «Лейпциг», «Барселона», «Аталанта», «Монако», «Байер», «Боруссия».

С текущим розыгрышем вполне может оказаться так же. В тени за «Атлетиком», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом» спрятались скромные, но неуступчивые «Лацио», «Айнтрахт», «Лион», «Рейнджерс». Римляне в текущем сезоне удивляют и в Серии А. «Орлы», несмотря на смену тренера и скомканный прошлый сезон, идут в пятёрке и поджимают «Юве». У «Айнтрахта» и «Рейнджерс» уже есть опыт финала Лиги Европы. Команды за три года обновились, но старожилы ещё помнят то время. И тот же Франкфурт вполне может оставить «Тоттенхэм» без трофея, а в случае с МЮ никто не удивится, если они запнутся о «Лион».

Обычно такие команды не привлекают лишнего внимания, пока не наткнутся на кого-то из фаворитов. Потом раз – фаворит вылетает из сетки, а «тёмная лошадка» продвигается дальше, обозначая свои претензии. Уже в полуфинале мы увидим, что неожиданно далеко забрался условный «Лацио» или «Лион» – и тогда это будет вполне реальный претендент на победу.

Тренерский вопрос «Динамо», неожиданные осечки «Локо». У дерби будет непредсказуемый результат
Сегодня, 19:11Максим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии4
Тяжелейший матч «Зенита» без Вендела, московское дерби. 21-й тур РПЛ – время топ-противостояний
Сегодня, 13:00Максим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии6
Выделяются клуб с российским голкипером и непобедимый гранд. В Лиге Европы мощные команды
Вчера, 16:24Roman Novikov в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Оцените четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. Турнир покинули «Ливерпуль», «Атлетико» и «Байер»
Вчера, 09:58Roman Novikov в блоге Магический шарКомментарии12
«Спартак» и «Зенит» не готовы к очному матчу. Не заиграли самые дорогие новички и хромает защита
12 мартаRoman Novikov в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Вылет «Краснодара» и увлекательное московское дерби. Кубок России приучает к сенсациям
12 мартаRoman Novikov в блоге Забыли спроситьКомментарии2
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:00
Выдуманные пенальти в пользу МЮ
SonicStar
SonicStar ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 22:58
Атлетик не возьмёт ЛЕ в этом году. Они Рому то прошли только благодаря подарку от Хуммельса. В равных составах они бы не вывезли
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:28, ред.
Атлетик должен взять в этом году, из всех претендентов самая стабильная команда, хотя может бы и Айнтрахт всех нагнёт, в остальных верится с трудом. МЮ облажаются ну потому что это нынешний МЮ, им кармически необходимо облажаться чтобы быстрее до дна доплыть, как говорится во благо. Тотенхем вообще не впечатлил ничем, АЗ их чуть не прошли. Рейнджерс вчера так выступил трусливо и посредственно что их просто надо дисквалифицировать, противно смотреть, как Лилль во второй игре против Боруссии. Лиону просто серьёзных противников не доставалось, а Лацио вообще не фаворит после такой вялой игры против Плзени, очень слабенько и ненадёжно выглядит итальянский клуб. Тут как с Ливерпулем, группу выиграли, но это формат лиги, а формат плей-офф играют плохо, не ровно, не их это тема под таким давлением ответственности играть.

З.Ы. Я за Будё-Глимт буду болеть, единственная команда выскочка которую не упомянули вообще, будет круто если они выиграют ЛЕ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 