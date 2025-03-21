Датчанин победил своего кумира Роналду. Португалия рада минимальному поражению

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сегодня, 11:39

Заслуживали худшей участи.

Дания нанесла 23 удара по воротам Португалии

Впечатляет умение датчан находить правильных тренеров для национальной сборной. Брайан Ример был ассистентом крутого Томаса Франка в «Брентфорде». Затем решил перебраться в «Андерлехт». А после Евро-2024, на котором увлеклись ничьими и вылетели от Германии в плей-офф, сменил толкового Каспера Юльманна. Датчане – умные и сильные люди. У них в стране 6 миллионов человек, то есть выбор футболистов как в случае со сборной города Санкт-Петербурга. И умудряются часто удивлять фаворитов.

У португальцев, где вдвое больше населения, древние футбольные традиции. У бывшей империи возможность вербовать бразильцев и внуков африканцев. У команды Роберто Мартинеса есть легенда всех времен Криштиану Роналду. Но когда Португалия сыграла против Дании, то оказалась намного хуже. Вчера в Копенгагене бедняга Кошта отразил восемь ударов. Голкипер «Порту» взял пенальти в дебюте встречи. Эриксен в целом сыграл очень круто, но не реализовал пенальти и другие свои заметные моменты.

А вот Хёйлунд не просто забил на глазах у кумира детства Роналду, но отпраздновал победный гол в ворота Португалии в стиле Криштиану. Понимаем, что Каспер выразил уважение. Но вряд ли Роналду понравилось. А ещё сильнее Криштиану не пришлась по душе игра Португалии. Команда с роскошным составом – игроки ПСЖ , МЮ , «Челси» и «Милана», могли проиграть с разницей от трёх мячей футболистам «Эвертона» и «Фулхэма». Впрочем, у Дании есть как проверенные звезды, вроде Эриксена, так и таланты.

Очень активно и технично сыграл Исаксен. Правый вингер «Лацио» всю весну намекает скаутам больших клубов, что пора писать электронные письма руководству римского клуба. Активничал сенсационный новичок «Монако» Бирет. Напарник Головина собрал 11 голов и 2 ассиста в 9 матчах Лиги 1. В сборной Мика нагрузил оборону Португалии работой. В результате Хёйлунд вышел на 25 минут и добрался до точного удара, который не потащил замечательный голкипер Диогу Кошта. А где был тренер португальцев Мартинес?

Португальцы успешны в клубах и слабее в сборной

За весь матч у Бруну Фернандеша 1 удар мимо ворот и ни одного созданного момента. Для сравнения, Эриксен, который не входит в планы Аморима в «Манчестер Юнайтед» и покинет клуб, нанес 7 ударов и создал 1 момент. Фернандеш в клубе собрал 5 мячей и отдал 2 ассиста в трёх последних играх. В сборной словно разучился играть. Идём чуть ниже по схеме – там великолепные Витинья и Невеш. Недавно издевались над «Ливерпулем», лидером АПЛ , в матчах Лиги чемпионов. А в Дании проиграли в центре.

У соперника опытные и сильные хавбеки. Успех хозяев не удивляет. Но удивляет легкость, с которой Роберто Мартинес берет готовых к подвигам португальцев, а потом превращает их в футболистов Лиги конференций. В плей-офф Лиги наций не прощают такой футбол. Хорваты напомнили об этом французам. А португальцы получили урок от неудобного соперника. Вот только не играли с Данией почти 10 лет. Это старичок Роналду помнит поражения от северян в 2008-м и 2011-м. А молодежь почему так явно подвела?

Вингер Леау хочет в клуб с финалами Лиги чемпионов после «Милана». Но уровень дисциплинированности не соответствует уровню таланта. Педру Нету время от времени помогал «Челси». И даже под руководством Марески крайний форвард не оставляет впечатления будущего мегазвезды. «Челси» ищет крутого нападающего на фланг, предлагая контракт Родриго из «Реала». А взрывной Далот с удачными матчами за МЮ в последние недели вчера в Копенгагене сосредоточился на выносах мяча от собственных ворот.

Роналду ни разу не попал в створ ворот Шмейхеля. Каспер с каждым годом всё сильнее напоминает отца Петера. Ещё во время игровой карьеры великий голкипер МЮ иногда весил сто килограммов. Теперь Каспер подбирается к отметке, хотя чуть ниже отца. Голкипер «Селтика» совсем не переживает, что у него утолщение в области талии. Крутые португальцы потревожили 38-летнего толстячка лишь дважды. Полевые футболисты сборной Дании отработали намного, намного качественнее, чем известные соперники.

Реформа в Лиге наций привела фаворитов к обрыву

Если бы турнир проводили в старом формате, то Португалия, Германия, Испания и Франция отдыхали бы. Готовились к летнему финалу четырех в одной из этих стран. Вместо этого играют дополнительный раунд плей-офф. Хорваты в Загребе наказали французов. Итальянцы заставили немцев отыгрываться, ведь Тонали забил на девятой минуте. Испанцы заслужили поражение в Нидерландах. Слишком часто ходили полем, но Мерино вырвал для них ничью. Наконец, Португалия должна быть рада минимальному поражению.

Данию жаль. С разницей в один мяч в воскресенье им будет тяжело в Лиссабоне. На групповом этапе португальцы обыгрывали хорватов в одном из двух матчей. Вот только команде Роберто Мартинеса непросто даются поединки против упрямых соперников. И непросто даются голы. Матчи против Польши в расчёт не берем, Дания намного сильнее. А поскольку подопечные Римера увидели несправедливый исход – заслуживали на крупную победу, то постараются в Лиссабоне не позволить португальцам переключить режим.

Благодаря новому формату Лига наций стала намного увлекательнее. Команды, которые заняли третьи строчки в первом дивизионе, рискуют вылететь. Бельгия уступила украинцам в первом поединке, а венгры проиграли дикой турецкой сборной. Темп, в котором заставляют работать футболистов, не назвать нормальным. Однако если говорим о зрителях, то получили больше сенсационных разворотов. Вторые команды в группах дивизиона А не стали легкой добычей для фаворитов. Роналду может рано вылететь из турнира.