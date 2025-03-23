«Зенит» – команда футбольных разочарований. Нужна реакция на одну победу в пяти турах РПЛ

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сегодня, 16:14

Разгромы только в спаррингах.

После поражения от «Спартака», которое петербуржцы оспаривают – настаивают, что во время второй голевой атаки был офсайд, Семаку нужно сделать серьезные выводы. Тренер не сумел подготовить футболистов к возобновлению сезона. Пока уверенные победы только в спаррингах. Причем сам наставник не спорит, что не готовы. Также Сергей Богданович подчеркнул провал в работе академии клуба:

Нет молодых ребят, которые помогут «Зениту» здесь и сейчас. Очень большая разница в уровне между турнирами. Надо обладать особым талантом. Молодым игрокам сложно конкурировать с теми, кто у нас в распоряжении.

Правильный вывод. «Зенит» давно потерял шарм «городской команды». Заправляют легионеры. Таланты РПЛ последнего десятилетия – Сафонов, Головин, Тюкавин и Захарян, вежливо и не очень отказывали «Зениту». Подписанные россияне, вроде Волкова и Глушенкова, не принесли пользу на дистанции хотя бы в полсезона. Крайний защитник из «Краснодара» травмирован. А форвард из «Локомотива» позволяет поговорить о виновниках плохих результатов в конце прошлого года и в новых матчах в 2025-м. Кто подвел «Зенит» и почему?

Максим Глушенков, второй форвард

Глушенков играет ужасно. Даже Карпин сжалился и решил поддержать Максима, выпустив против слабой команды Гренады. В результате Глушенков не забил и не провел классный поединок. Вряд ли сыграет против Замбии. Будет отдыхать и готовиться к матчам с «Рубином», «Локомотивом» и «Краснодаром». Календарь словно издевается над «Зенитом». До середины апреля сыграют с крайне сложными соперниками. Каждый из этих оппонентов забирал очки у Семака в рамках РПЛ . Глушенкова они вряд ли боятся.

Вильмар Барриос, опорник

Глушенков может кивать на травмы и на адаптацию, ведь игрока его позиции сложно внедрить в классические схемы Семака. Подписание Максима стало экспериментом. А вот Барриос давно в «Зените». Выиграл много трофеев, но сбавил. Вильмар не выступает за сборную Колумбии. Тренер Лоренсо был недоволен группой ветеранов. Хавбек «Зенита» оказался в списке. Вместо матчей против Бразилии и Парагвая сосредоточен на клубных делах. И подводит со Зделаром в центре. Мартинс и Умяров обыграли коллег из «Зенита».

Дуглас Сантос, левый латераль

Ещё один ветеран, некогда стабильный игрок «Зенита». И лучший на позиции в РПЛ , как Барриос. А теперь Дуглас скис. Сантос стал банальным в атаке. Вечно навешивает мяч, а закрыть подачи некому. Бывали отдельные крутые матчи, но Сантос не прошел в заявку сборной Бразилии, где слева давно нет Роберто Карлоса и Марсело. Показательный момент. При этом Дуглас не рвется в команду Карпина, мечтает о ЧМ -2026. С нынешней игрой объективно не проходит в заветный список «избранных».

Александр Соболев, центрфорвард

Полный провал. Нападающий за 10 млн евро по меркам РПЛ должен играть на уровне албанца Даку из «Рубина». У казанского хулигана 11 голов и 5 ассистов в чемпионате, а у Соболева ни одного голевого действия. Семак чаще выпускает Александра на замену, и почти всегда сожалеет о решении. Если переход Дзюбы свободным агентом в «Зенит» после «Спартака» стал удачным для петербуржцев, то Соболев пока рискует повторить судьбу форварда Сергеева. Иван вернулся в «Крылья Советов».

Маркус Вендел, центральный хавбек

У Вендела уже есть жирный контракт с «Ботафого». Нет смысла стараться в весенних матчах «Зенита». Нужно беречь себя, чтобы не получить травму до лета. Вендел будет играть по инерции. А ещё подставил Семака перед поражением «Спартаку», поскольку показал средний палец фанатам «Факела» и пропустил центральный бой. Принимается аргумент о провокации с трибун. Но Маркус не вчера стал темнокожим. Знает, что его будут выводить из себя мерзкими методами. На поле полезен, но не растет.

Нино, центральный защитник

Мало говорят о защите «Зенита», потому что хватает разочарований в других линиях. Но смотрим на статистику ударов соперников. Хотя «Зенит» привычно работает с мячом, его оппоненты редко получают возможность развить атаку, почти нет разницы между командой Семака и «Ростовом» по количеству ударов соперников. Середняк равен фавориту. Кивок в сторону Нино. У него менялись напарники, но сам бразилец не показал выдающийся футбол в этом сезоне. Грубых ошибок мало, но много решающих промахов.

Матео Кассьерра, центрфорвард

Глушенков в прошлом сезоне был лучшим ассистентом РПЛ , сделал 15 голевых передач за «Локомотив». Кассьерра был лучшим снайпером лиги. В прошлом сезоне у Матео 21 гол и 4 ассиста в Премьер-Лиге. Сейчас в 21 поединке чемпионата России у нападающего всего 7 мячей и 3 ассиста. Изменилась эффективность ударов Кассьерры. Даже если сделать скидку на аномальность результатов год назад, остается вопрос прогресса 27-летнего форварда. Колумбиец ни в центре атаки, ни на левом фланге вместо Педро и Мостового не впечатлил Семака и соперников.

Луис Энрике, левый вингер

Сам вызвал критику, ведь заявил, что его задача – быть лучшим футболистом РПЛ . Для этого мало набивать статистику. У Энрике есть обводки, удары и передачи. Но важно смотреть глубже и учесть влияние Луиса на состояние команды. Молодой человек даже близко не так хорош, как Малком на лучшем отрезке в Санкт-Петербурге. Клаудиньо тоже управлял игрой «Зенита» лучше, когда был частью атакующей группы. Понятно, что новичку всего 24 года. Но если футболист за 33 млн евро сыграет как Соболев, то подставит «Зенит».