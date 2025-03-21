Голландцы красиво рискнули, но не выиграли. Коварный испанец Мерино – мастер поздних голов

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сегодня, 13:59

В Роттердаме было жарко.

Нидерланды озадачили именитых испанцев

Куман – легендарный защитник «Барселоны», прекрасно знает испанский футбол. Рональд не стал выдающимся тренером на клубном уровне. Зато подхватил Нидерланды и пытается выжать максимум. Для голландских фанатов матчи против Испании принципиальные. Дело не только в футболе. Каждый голландец в школе проходил тему войны за независимость от испанской короны. Потратили восемьдесят лет. По разным причинам потеряли невероятно много людей. И выгнали оккупантов. Нидерланды – маленькая, но гордая страна.

Команда в оранжевых футболках провела сильный первый тайм против команды Испании. Часто били по воротам, сумели сравнять счет после удара форварда «Ливерпуля» Гакпо. Если бы однажды получилось пробить в угол, а не в голкипера, то могли вести в счете. И вели по игре, заставив чемпионов Европы ошибаться. А когда после небольшой травмы поле покинул защитник «Барселоны» Кубарси, то у фанатов Нидерландов появилось развлечение. Свистели каждый раз, когда мяча касался вышедший защитник «Борнмута» Хёйсен.

Дебютант сборной Испании родился в Амстердаме. Молодой футболист хочет стать похожим на своего кумира Рамоса, а не на скалу Ван Дейка. Папа Хёйсена – голландский футболист, даже играл за молодежную сборную Нидерландов. Когда Дин был маленьким, его родители по работе перебрались в Андалусию. Но гражданином Испании Хёйсен стал лишь в прошлом году. Посчитал, что конкуренция в центре защиты у «Красной фурии» ниже, чем в составе Нидерландов, где даже Де Лигт сидит на лавке. Вот такая футбольная связь.

Две команды, богатые детьми мигрантов, пытались озадачить друг друга. Кроме гола Нико Уильямса, чьи родители пешком прошли африканскую пустыню, теряя друзей, чтобы сыновья росли в достатке, была ещё активная для Испании концовка первого тайма. У фаворита мало что получалось. И важно отметить смелость тренера Кумана. Рональд бросил на поле семь созидательных игроков. Рейндерс играл высоко. Фримпонг и Гакпо не большие мастера работы на оборону. Даже если пытаются, могут нарушать правила и потерять позицию.

Нидерланды рискнули, чтобы удивить Испанию. По первому тайму получилось, хотя ничейный счет позволял тренеру гостей де ла Фуэнте внести правки в перерыве и перехватить инициативу. Если бы Ямаль не украл мяч у голландского защитника, Педри не катнул на Уильямса, а Нико не сумел классно развернуться перед воротами с другим оборонцем на спине, то Испания начала бы нервничать. Пропустив ответный мяч, не сумели успокоить игру сразу. Зато не дали Нидерландам преимущество. Молодые мастера снова выручили чемпионов.

Нынешняя Испания опасна в любом состоянии

Хвалим голландских футболистов и Кумана. Но не было ощущения, что испанцы аутсайдеры в паре, даже когда счет на табло стал 2:1. У гостей были интересные подачи с флангов. Вырезали умные диагонали через всё поле. Защитников Испании стоит критиковать за вольности, позволенные сопернику, но паники не было. Зато увидели отрезок от Нидерландов с давлением и голом. Играли полуфиналисты последнего кубка Европы. Переход инициативы от одной команды к другой не должен удивлять. Но между соперниками есть разница.

Нидерланды на турнире прошли более легких соперников, чем Испания. Пускай заметно, что на поле у Кумана почти не было свежих футболистов на пике формы, ведь многие устали в клубах, сам факт, что хозяева соответствовали сопернику, является для них комплиментом. Достойная игра против крутой Испании – редкость. Клюйверт, лучший игрок АПЛ в январе, катнул мяч на лидера английского дивизиона Гакпо, и крайний форвард не промахнулся. Депай не повторил за напарником, но сейчас у Нидерландов нет идеальной «девятки».

Мемфис играет в далекой Бразилии и до сих пор основной для Кумана на неродной для второго форварда позиции. Ветеран пытался доказать право находиться на поле грамотным выбором позиции. Кроме Рейндерса, у хозяев поля старался активно работать Фримпонг. Латераля «Байера» поставили в линию атаки на правый край. Мешал жить кучерявому защитнику «Челси» Кукурелье. Порро из «Тоттенхэма», который занял правый край Испании без травмированного Карвахаля, тоже не дали разгуляться. Фавориту не хватает суперзвезд.

Без Родри нет человека, который идеально работает в центре поля. Педри умница, но вместе с Руисом и Субименди не загоняли Нидерланды, не заставили соперника вечно работать без мяча. Без Карвахаля, который восстанавливается после травмы, не было агрессивности справа. У легенды «Реала» такой долгий простой, что одна нога Дани двое тоньше другой. Потерял мышцы во время простоя. А в Роттердаме простаивал центральный нападающий сборной Испании Мората. Ещё одно слабое место де ла Фуэнте, хотя это капитан команды.

Хотелось увидеть после перерыва громилу из «Порту» Саму Омородиона. Бывший форвард «Атлетико» порадовал «драконов», но пока 20-летнему парню не доверяют в сборной Испании. Выпустили других игроков. И хотя Нидерланды претендовали на победу, ведь умница Рейндерс четким ударом низом после паса Фримпонга подтвердил, что не зря их похвалили выше. А вот левого защитника Хато нужно критиковать. Девятнадцатилетний игрок «Аякса» в первом тайме помог Испании забить, потеряв мяч, а во втором тайме получил удаление.

Судья мог показать желтую карточку, фол грубый и случайный. Но выбрал красный цвет. В большинстве Испания выпустила джокера. Мерино выбил на Евро-2024 немцев, забив за несколько мгновений до финального свистка в овертайме. А теперь хавбек «Арсенала» сравнял счет в Роттердаме на 92-й минуте. Гол создал Уильямс. Нико прошел Фримпонга – в защите голландец хуже, чем в атаке, и пробил. После сейва голкипера мяч достался Мерино. Несправедливый результат после всех стараний Нидерландов, но Испания умеет выжать максимум.