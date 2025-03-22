Удивительные дебюты и незыблемый Кейн. Дебют Англии под началом Тухеля

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вчера, 19:30

Спокойно обыграли Албанию, но не обошлось без критики.

Среди событий, связанных с матчами сборных, конечно, стоит обратить внимание на дебют Томаса Тухеля у руля национальной команды Англии. Любой тренер на этом посту будет подвергаться особому давлению, вниманию и критике. Собственно, немец успел получить всего этого немало от прессы, болельщиков и экспертов просто по факту того, что он не англичанин. Но наверняка Тухель знал, на что идет, и с какой публикой ему придется столкнуться. Впрочем, дебют, можно сказать, удался. Точнее, вхождение в борьбу было настолько мягким, что провалиться – задача сложнее.

Старт отборочного турнира чемпионата мира дома против Албании. Трудно придумать что-то удобнее. Подумайте: Англия дома не проигрывала в отборах на Евро и ЧМ с ноября 2007 года, то есть на протяжении 38 матчей, выиграла при этом в 34 из них. Тем не менее, матч с Албанией дал некоторую пищу для размышлений и кое-чем был примечателен.

Для начала о том, как складывалась игра. Тухель известен своей тактической гибкостью, поэтому уже интересно было, какую схему он выберет. Предпочел 4-2-3-1. Еще его команды известны своим интенсивным прессингом. Но Англии это было тяжело продемонстрировать против соперника, который заперся очень глубоко. Особенно в первом тайме.

Не стоит забывать и о том, что тренер встретился со своими игроками всего четыре дня назад. Это была их первая встреча в сборной после назначения Тухеля в январе. Ждать сразу какого-то особенного почерка вряд ли стоит. При этом Англия уверенно доминировала. Она владела мячом 74 процента времени, нанесла 12 ударов, шесть из которых пришлись в створ. У Албании было всего три неточных попытки. В первые 45 минут встречи англичане выполнили 437 передач, что является рекордом для этой сборной в первых таймах за все время, что Opta ведет статистику. Так что с точки зрения сопротивления игра не представляла большого интереса.

Дебют Льюиса-Скелли

Но были другие любопытные моменты. Например, яркий дебют левого защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли. Уже на 20-й минуте игры «канонир» отметился голом, став в 18 лет и 176 дней самым молодым футболистом, забившим в дебютном матче за Англию. А ведь всего несколько месяцев назад парень вряд ли вообще оказался бы в поле зрения тренерского штаба сборной. Он не играл на профессиональном уровне до сентябрьского перерыва в чемпионате.

Сразу после начался стремительный взлет, прорыв в основу «Арсенала», недавний гол в ворота «Манчестер Сити». И вот у него уже 26 матчей за «канониров» — внушительный фундамент для роста и завоевания права на дебют в сборной. Да и тут он не терялся, действовал как очень современный крайний защитник с постоянным присутствием в средней линии, со смещениями в центр и включениями в чужую штрафную. Понятно, что Албания особо не тестировала его по основному амплуа в обороне, но уверенные действия юноши впереди наверняка вносили сумятицу в плотные ряды гостей, засевших в тылу.

К слову, Льюис-Скелли чаще мяча касался на чужой половине поля, чем на своей. И Тухель подчеркнул после матча, что Майлз играл во втором тайме скорее как «восьмерка» или «десятка». Лучшего дебюта не придумать. В трех последних матчах Лиги наций Англия использовала трех разных левых защитников: Трента Александера-Арнольда, Льюиса Холла и Рико Льюиса. Но с такой заявкой у Льюиса-Скелли теперь есть некая бронь – главное, поддерживать заданную планку и показать себя в битве не с таким закрытым противником.

Дебют Берна

А центральный защитник «Ньюкасла» Дэн Берн оказался на другом конце спектра, когда мы говорим о дебютах. Это был первый матч для 32-летнего футболиста, у которого многое за плечами. Он оказался самым возрастным дебютантом в сборной Англии со времен Кевина Дэвиса и 2010 года. Несомненно, Берн пережил свою лучшую неделю в карьере.

Ведь до этого на «Уэмбли» он вывел свой «Ньюкасл» вперед в финале Кубка Лиги против «Ливерпуля», в котором «сороки» одержали верх (2:1) и завоевали первый трофей за 56 лет. На следующий день Берн отправился в сборную, за которую тоже мог забить на «Уэмбли». Но не повезло, что мяч после его удара попал в каркас ворот албанцев.

Если углубляться, то можно отметить, что Берн стал первым дебютантом сборной Англии, сделавшим более 100 передач. В итоге у него 135 точных пасов из 137. Кроме того, он больше всех в команде выиграл воздушных единоборств и сделал подкатов. Опять же, делаем скидку на игру Албании, но цифры есть цифры и дебют есть дебют. Он войдет в личную историю Дэна Берна уж точно – не только из-за памятной кепки.

Впрочем, если уж придираться, то во втором тайме у Берна были неприятные моменты, когда албанцы стали угрожать с помощью Армандо Бройи. Временами с этим форвардом он справлялся с трудом. С другой стороны, хорошо себя рядом в центре обороны проявил и Эзри Конса, который, очевидно, вышел на новый уровень игры вместе с «Астон Виллой», оказавшись в Лиге чемпионов.

Не оправдали надежд

Но давайте придираться дальше. В качестве фланговых игроков атаки Тухель выбрал Фила Фодена, что кажется логичным, и Маркуса Рэшфорда, который в аренде в той же «Астон Вилле» снова набирает форму. Однако оба они не могли должным образом оживить и обострить игру. Об этом Тухель сам прямо заявил после матча. Он признался, что не очень понимает, что именно не срабатывало, но и Рэшфорд, и Фоден не показали того футбола, которого тренер от них ждет и на который они способны. Четкий сигнал – четче не придумаешь.

Оба в итоге были заменены на 74-й минуте. При этом Тухель, конечно, даст им еще шанс. Он подчеркнул, что постарается перестроить структуру так, чтобы ребята могли наилучшим образом себя раскрывать. Вполне возможно, что слишком закрытая игра Албании не позволила им раскрепоститься, а в битве с более сильным и открытым противником они окажутся эффективнее.

Не теряет хватку

А вот уж кому не занимать эффективности в любой ситуации, так это Харри Кейну. Капитан-бомбардир забил второй мяч англичан в этой встрече, доведя счет своих голов за сборную до 70. Он теперь на 17 мячей впереди предыдущего рекордсмена Уэйна Руни. И этот разрыв только будет нарастать, если посмотреть на форму Кейна.

Интересно, что Кейн стал первым игроком сборной Англии, который забивал в своих дебютных матчах под руководством трех разных тренеров: Роя Ходжсона, Гарета Саутгейта и Тухеля. Гол Харри, забитый им на 77-й минуте с передачи Деклана Райса, был вполне типичным для него. Всего же он нанес четыре удара, став самым бьющим на поле. Тоже типично.

Не стоит забывать, что Тухель для Кейна в принципе весьма подходящий наставник. Ведь они пересекались в «Баварии», где бомбардир забил 44 мяча в 45 матчах под началом Томаса. Так что только под руководством Маурисио Почеттино Кейн забивал чаще. Но там и матчей было сыграно гораздо больше.