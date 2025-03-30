«Спартак» отказывается от чемпионства в РПЛ. Не сломали цепкого и неудобного соперника

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сегодня, 19:05

Плохой футбол от фаворита.

Станкович перемудрил с тактикой

Сербский наставник «Спартака» столкнулся с двумя кадровыми потерями. Из-за перебора карточек не вышел левый защитник Рябчук. В результате вместо замены по позиции Станкович придумал слишком сложную для его команды схему. Слева играл центральный защитник Дуарте. У парагвайца ничего не получалось. Иногда даже уходил за спину Бабичу, коллеге по левому полуфлангу. А левый вингер Маркиньос опускался в оборону. «Спартак» себе навредил, ведь случайно переходили на схему в пять защитников.

Правый латераль «красно-белых» Денисов слабо атаковал. А перед ним не смог сыграть Бонгонда. Вместо основного правого вингера вышел Ливай Гарсия. Самый дорогой новичок «Спартака» в истории получил хорошие моменты в разных таймах. Попал в перекладину, а также не сумел обыграть опытного голкипера Шелии после удачной скидки Маркиньоса. В той атаке впервые сработала атакующая тройка «Спартака». Попытка расположить фаворита по схеме «4-1-4-1» не сработала. Угальде закрыли, был незаметным.

Даже полузащитник Мартинс, герой скандального матча против «Зенита», не сумел показать себя в атаке в борьбе с цепкими защитниками «Ахмата». Чистых моментов было мало, как и ударов в створ ворот до перерыва. Футболисты «Спартака» время от времени принимали классные решения, но играли в одиночку. Комбинации не особо удавались. Барко, который неудачно искал мяч, отметился только опасным ударом со штрафного до перерыва. Технично бросил мяч в чужие ворота, но Шелия спас в отчаянном прыжке.

Такие яркие моменты сегодня случались редко. Хотя левый вингер Маркиньос активничал чаще остальных, его напарники не поддержали бразильца. Станковичу стоило применить другую тактику. Ни одна из уловок серба не стала неприятным сюрпризом для «Ахмата». И хотя это один из аутсайдеров, уже покинули последнюю строчку в РПЛ . Полюбили ничьи, несколько раз сумели выиграть. «Спартаку» предложили удивить, а москвичи не сумели. Когда фаворит мучается, то второму номеру намного легче не проиграть.

«Ахмат» постоянно тормозил игру

Задача у команды опытного тренера Ташуева была нехитрой – не проиграть. Всем понятными способами. «Ахмат» является неудобным соперником для «Спартака». У этой команды есть особенность, которую не любят москвичи. «Красно-белые» потеряли немало очков в последние годы, когда середняки успешно останавливали игру. Проблемы с позиционной атакой были у Тедеско и Абаскаля. Станкович тоже не всегда радуется красивому размашистому футболу, когда соперник отдает мяч и работает на контратаках.

«Ахмат» пытался выйти вперед через Мелкадзе. Но бывший нападающий «красно-белых» не нашел напарника для своего преступления против Максименко. А вот торможение игры команде Георгия удавалось намного лучше. Каждая мелкая пауза работала на «Ахмат». Остановок было много. Статичный футбол мешал «Спартаку» поймать высокий темп работы с мячом. Видно было, что со временем хозяева уставали. Но грубых ошибок футболисты из Грозного не допускали. На медленном поле была борьба вместо футбола.

Хозяева сознательно делали всё, чтобы получить поединок без ворот. При этом в центре поля мяч не задерживался. Обе команды искали вертикальные решения. «Спартак» неважно работал флангами. А у «Ахмата» не хватало Бериши, который вышел во втором тайме. Герой кубкового матча против «Краснодара» умеет протаскивать мяч. Ещё один аргумент в пользу убийства времени и ничьей хозяев против фаворита. «Краснодар» после разгрома «Факела» устраивал такой результат в поединке команды Станковича.

«Зениту» оставался их вечерний поединок. Семак сегодня тоже болел против «Спартака» и за «Ахмат». Любой результат, кроме победы москвичей, устраивал чемпионов. Также было важно, чтобы «красно-белые» показали плохой футбол. Речь о команде настроения. Станкович долго настраивал своих подопечных на победную серию. Поражение от «Рубина» не помешало переиграть «Зенит» по счету и показать неплохой футбол. Но после паузы на матчи сборных многие фавориты РПЛ с трудом вспоминают настройки.

«Спартак» не перестроился в концовке

Один из худших матчей «Спартака» за несколько месяцев. Когда очевидный фаворит не может придумать ничего нового против неудобного соперника, то всегда рискует потерять очки. Причем заслуженно. Голкипер Шелия сегодня не был коллекционером сейвов. Спасения были, но не было серии невероятных моментов. А самое главное, что не было скорости и легкости. Даже когда индивидуально футболисты сильнее, чем у соперника, в пешеходном футболе разницу в классе показать всегда намного сложнее.

Именно поэтому все великие футболисты не играют до сорока пяти лет. В таком возрасте Зидана бы просто обгоняли в фазе без мяча и останавливали за счет резкости в атаке. У «Спартака» игроков такого класса нет, но даже в футбольном расцвете сил их созидатели сегодня не смогли себя проявить. Очень плохой поединок для Гарсии, как бы не стал трансферным разочарованием. Угальде оставил все голы в сборной. Маркиньос не попал в ворота в лучшем моменте. Барко не создал ценные яркие моменты.

Станкович выпустил на поле Солари. В первых матчах за «Спартак» аргентинский вингер показал умение убегать. Но в концовке поединка у гостей не открылось второе дыхание. «Ахмату» тоже не было чем козырять. Трибуны были пустыми, ведь в Грозном праздновали завершение поста. Сегодня им не до футбола. А футбола было мало. Наверное, Ташуев зря не рискнул. По такому матчу можно было даже вырвать победу в нулевом поединке благодаря стандарту или контратаке. Но хозяева не мастера реализации.