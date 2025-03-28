Из игрока запаса – в лидера. Галактионов реанимировал Пиняева, его травма – удар по «Локо»

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сегодня, 13:21

Сергей набрал форму.

Перестал быть железным игроком старта

К Пиняеву давно приковано пристальное внимание – стажировки в МЮ в подростковом возрасте, ранний дебют за основу «Чертаново», а потом – в РПЛ за «Крылья Советов», ранний переезд в топ-клуб. Вингер шёл по очень насыщенному графику, что накладывало определённые ожидания – и логично, что в определённый момент случилась просадка. У футболиста начался спад (даже пошли разговоры о смене команды).

В текущем сезоне «Локо» вдруг ворвался в чемпионскую гонку и весь первый круг шёл наравне с «Зенитом». При этом новым лицом молодой команды стал воспитанник Алексей Батраков, но не Пиняев. Сергей между тем переживал тяжёлый этап в карьере. Михаилу Галактионову пришлось принять трудное решение – игрока, на которого возлагали большие ожидания, стали чаще садить на скамейку. Слева на позиции вингера регулярно появлялся Наир Тикнизян, справа раскрылся Самошников – потом арендовали Эдгара Севикяна, так что конкуренция стала лишь серьёзнее.

Как итог, на принципиальные матчи с «Зенитом» в 13-м туре и «Спартаком» – в 16-м Сергей оставался на скамейке. Наставник «железнодорожников» не был готов довериться молодому футболисту в критический момент.

Отличный старт второй части сезона для Сергея

Логично, что после скверной осени от футболиста ожидали рывка весной. Сам Сергей тоже наверняка был недоволен сложившейся ситуацией в команде. И с первых матчей второй части чемпионата вингер стал бороться за место в старте. Против махачкалинского «Динамо» Пиняева выпустили уже с первых минут. И матч для «железнодорожников» складывался очень тяжело (игру усложняло состояние поля, погода). При этом Сергей был одним из тех, кто создаёт угрозу у чужих ворот – он нашёл несколько моментов для опасных забросов.

Против «Ахмата» и «Динамо» 20-летний вингер сыграл действительно на топ-уровне – и снова показал свои главные качества. За счёт физики вингер отлично удерживал мяч и выдерживал единоборства с атлетичными грозненцами – при этом быстро принимал решения при развитии атаки и был нацелен на ворота, находил момент для удара. Именно Пиняев задавал темп «Локомотива» на мяче, по итогам матча пять раз пробил по воротам. Сам не забил, зато отметился голевой передачей.

То же самое можно сказать о дерби с «Динамо» перед паузой на матчи сборных. Игра для «красно-зелёных» не складывалась, соперник оказался активнее на мяче и был ближе к голу. При этом отвечать «Локо» всё же удавалось – и во многом благодаря действиям молодого вингера (всё то же самое – быстрое принятие решений, инициативность на мяче). Результативными действиями Сергей Пиняев в том матче не отметился, хотя моменты были – но «Локо» одержал важную победу

Такого Пиняева терять жалко

На 51-й минуте матча с «Динамо» Пиняева заменили. Уже после матча главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов сообщил:

Почувствовал дискомфорт в задней поверхности, сделаем обследование. Посмотрим, что там и как. Думаю, сборная для Сергея под вопросом. Будем надеяться, что к ближайшим матчам чемпионата вернётся.

Позже появилось больше конкретики – по последним данным, вингеру потребуется порядка трёх недель на восстановление. С большой долей вероятности Сергей пропустит ближайший матч «Локомотива» – 28 марта «красно-зелёные» сыграют против «Крыльев Советов».

На самом деле это крайне серьёзная потеря. Понятно, что осенью «железнодорожники» показали, что не зависят от формы вингера – куда важнее для команды Батраков. При этом тогда Сергей был на спаде, а вот после зимней паузы набрал форму. Сейчас Пиняев был источником остроты в атаках «Локо», настоящим мотором команды – тем, кто возьмёт инициативу на себя, протащит мяч и сам создаст опасный момент. Скорость мышления и физические данные этому только способствовали. Тикнизян тоже активен – но он не даёт те же качества в том же объёме. Остаётся надеяться, что Самошников и Севикян смогут принять на себя освободившуюся нагрузку, а Батраков продолжит вести за собой.

Определяющий момент

Для самого футболиста микроповреждение тоже очень не кстати. В его карьере наступает определяющий этап. Ранее ему удавалось миновать «ловушки», в которые попадали другие молодые таланты. Сергей не снижал к себе требования ни после командировок в «Манчестер Юнайтед», ни после появления пристального внимания медиа, ни после многочисленных похвал, ранних дебютов. Но когда-то кризис должен был наступить – это способ проверить менталитет футболиста. Когда в «Локо» начался спад, Сергей не бросил работать, постепенно вернул себе место в стартовом составе, статус лидера.

При этом без ответа остаётся ещё один вопрос. До этого к Сергею относились как к вундеркинду – поэтому восхищались любыми успехами в Премьер-лиге. Теперь фактор возраста не играет такой важной роли, вингер – просто один из молодых талантливых футболистов. Лидер команды Батраков даже младше Пиняева. И в такой ситуации должна появиться ясность – а не зря ли вингеру выдавали такие авансы? Вдруг это просто акселерат, который перестанет поражать, как только выравняется с остальными игроками в возрасте?

Повреждение появилось очень не кстати. Для Пиняева главное – быстро восстановиться и для самого себя ответить на поставленный вопрос.