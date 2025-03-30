Мбаппе сравнялся с Роналду, а «Реал» едва не потерял очки. Игра в обороне возмущает Анчелотти

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сегодня, 10:15

Дважды пропустили от аутсайдера.

«Реал» заигрывал с ничьей

«Барселона» сегодня сыграет против «Жироны». Могут оторваться от «Реала» на три пункта. А вчера клуб из Мадрида едва не сделал подарок конкуренту. Проигрывали «Леганесу» после первого тайма 1:2, а до середины второй половины не смогли выйти вперед, хотя Беллингем быстро сравнял счет. Игра «Реала» в обороне снова огорчила. Васкес, Асенсио, Рюдигер и Фран – слабая четверка. Каждый допускал ошибки против одного из аутсайдеров.

Не все подходы «Леганес» превратил в опасные моменты. Зато гостевых футболистов пускали к владениям Лунина. Голкипера винить не за что. А Модрич и Камавинга неважно сыграли в опорной зоне без мяча. «Реал» доминировал в плане контроля мяча, а игру не вели. Команде Анчелотти повезло, что забили до перерыва. Гюлер врезался в защитника, а судья указал на «точку». Спорное решение, ведь оборонец сыграл в мяч и не работал грубо.

Футболист «Леганеса» всячески пытался избежать контакта с Гюлером. Арда не владел мячом. Не было лишения явной возможности забить гол. В РПЛ после такого пенальти решение судьи оспаривали бы. В Испании крайне слабые арбитры. Позже Пабло Гонсалес Фуэртес проигнорировал два действия игроков «Реала» в собственной штрафной площади. Оба раза был повод для обсуждений. Беллингем цеплял соперника. И Асенсио ударил оппонента.

Не пенальти на двести процентов. Но спорные эпизоды для дискуссии. Президент «Реала» Перес прекрасно знал, что делал, когда устроил скандал по поводу судейства. Рассчитывал, что некоторые арбитры испугаются его репутации. Гонсалес Фуэртес точно не мешал «Реалу» в сложнейшем поединке после паузы на игры сборных. Играли без целого ряда игроков основы, которые вышли только на замену. Зато с первых минут рвался в бой Мбаппе.

Мбаппе повторил за Роналду

Килиан нанес девять ударов по воротам «Леганеса». Пять раз француз попал в створ ворот и дважды отличился. Не сумел завершить свою феноменальную серию без голов со штрафных. Зато забил после розыгрыша стандартного положения. Выстрелил сильно и точно под штангу, у вратаря Дмитровича не было шансов. Голкипер шесть раз спасал всю команду, но не прочитал хитрость француза. А открыл счет своим голам Мбаппе после «паненки».

Реализовал пенальти ударом по центру ворот. «Реал» вел две минуты и пропустил дважды. Зато Мбаппе понял, что в субботний вечер можно ставить на количество ударов. Рано или поздно старания привели бы к качеству. Килиан сделал дубль и собрал 33 гола в дебютном сезоне за «Реал». Таким образом «девятка» мадридского клуба повторил рекорд Роналду. Но молодой Криштиану забил 33 гола за весь первый сезон в снежно-белой футболке.

У Мбаппе будет много матчей, чтобы значительно превзойти достижение лучшего снайпера в истории «Реала». Француз собрался, невзирая на проблемный старт. Также Мбаппе не смущает отсутствие идеальной тройки в атаке. Винисиус и Родриго недостаточно хороши в этом сезоне, чтобы снабжать Килиана дешевыми голами. А поскольку бразильцев огрели по голове аргентинцы в матче отбора чемпионата мира, то Анчелотти дал им больше отдыха.

В ближайших важных играх «Реала», например, с «Арсеналом» в плей-офф Лиги чемпионов, не стоит так наивно надеяться на Мбаппе. Сильный европейский арбитр не поставит пенальти после аналогичного падения Гюлера в еврокубках. А ещё классный соперник может не сбить Родриго перед штрафной площадью. У Килиана вряд ли будет девять ударов по воротам Райи в матче против «Арсенала». Атакуют «канониры» тоже лучше, чем «Леганес».

Ожидают осечек «Барселоны»

Каталонский клуб накануне обыграл «Осасуну». Роберт Левандовски вышел лишь на замену, но отличился. А до этого поляка подстраховал Ферран Торрес. Флик не жалуется, что приходится играть в плотном графике. Но отсутствие претензий не говорит, что это нормальная практика. Если у «Барселоны» всё будет в порядке в разных турнирах, то их скоро ждёт серия из 10 матчей за 32 дня. Вот на что уповает Анчелотти – осечки каталонцев из-за усталости.

«Реал» волевая и опытная команда. Привыкли побеждать, даже если играют паршиво. Касается и плей-офф Лиги чемпионов, и чемпионата Испании. Во внутренней лиге растеряли преимущество, подаренное «Барселоной». И надеются на новые неудачи конкурентов. «Атлетико» уже потерял очки против «Эспаньола». Симеоне назвал игру своей команды «плоской», а Облак посетовал на отсутствие стабильности в марафоне с двумя монстрами.

«Барселона» играет живее, чем «Реал». Отсюда разгромы в Эль Класико. Но результат сезона легко может определить матч с середняком, вроде «Жироны». Маленькая каталонская команда настраивается на игру против гегемона в их регионе. Если Мичел заберет очки у Флика, то «Реал» не будет отставать на три пункта. Эль Класико 11 мая, к тому времени многое ещё может измениться. А пока «Реал» в привычном режиме выживания без защиты.

Куртуа не спас бы против «Леганеса», дело не в отсутствии бельгийца в воротах. Неорганизованность «Реала» заставляет Переса думать о новом тренере. Хаби Алонсо всегда был одним из кандидатов. Также изучали возможности штаба Ираолы, ведь у испанца симпатичная игра в «Борнмуте». Но теперь всплыл ещё один любопытный кандидат. Перес вспомнил о Клоппе. Юрген рассказывал о пенсии, а фанаты «Ливерпуля» вряд ли оценят выбор «Реала».

Но вчерашние враги могут стать соратниками. Анчелотти не впечатляет в текущем сезоне. Хватало поражения в Лиге чемпионов. С трудом прошли «Атлетико» в прошлом раунде плей-офф. Уступили в финале Суперкубка «Барселоне» 2:5. Мчат в общий финал Кубка Испании. Гранды имеют шансы на дополнительную очную встречу. В Лиге чемпионов раньше финала не свидятся, зато будет решающий поединок в чемпионате. «Реал» спорный, но фаворит.