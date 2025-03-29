«Крылья» разгромили претендента на чемпионство. Игру сделал футболист, от которого отказался «Зенит»

1743232313

сегодня, 10:11

Самарцы были на кураже.

Запредельная мотивация после ужасного старта

Весь текущий сезон для «Крыльев» – как будто в состоянии похмелья. Одна победа за семь матчей на старте сезона, семь туров без побед осенью. В Самаре будто просто ожидали финиша кампании, чтобы начать перестановки. И весна начиналась так же. Подопечные Игоря Осинькина неожиданно отобрали у «Краснодара» балл в гостях, но после этого – кромешный ад. Гол «горожанам» стал единственным в трёх турах после паузы. Через неделю «Крылья» уступили в дерби «Акрону» 0:2. А в следующем туре провалились с другим дебютантом Премьер-Лиги – махачкалинским «Динамо» (0:4).

Главный тренер команды после игры с Махачкалой был подавлен:

У нас не получилось соответствовать тому уровню градуса борьбы, который был с первых минут. Мы могли перетерпеть и найти свою игру, но нам не хватило чего-то. Показалось, что начали выравнивать матч, но в этот момент получили гол, который нас поставил в положение отыгрывающихся. Очень много ошибок, простых грубых ошибок, которые мы обязательно разберем.

На это наслаивались возобновившиеся слухи о тренерской отставке. В общем, в период паузы на игры сборных в Самаре было очень неспокойно. В этой ситуации матч с «Локомотивом» должен был либо пройти на запредельной мотивации, либо стать полной капитуляцией. Получился первый сценарий.

Перформанс Сергеева

Отдельного упоминания достоин форвард самарцев Иван Сергеев. Футболист уходил из «Зенита» с ощущением недосказанности. Когда в команде появился Кассьерра, Семак упорно доверял ему, Иван постепенно оказался на скамейке. Этим летом питерцы усилились под сезон 100-летия. Ставили высочайшие задачи. И Сергеев, видимо, под их решение подходил меньше Александра Соболева – за игрока «Спартака» заплатили, по данным СМИ , 10 млн евро, плюс купили Лусиано Гонду. В обойме оставался и Кассьерра. В такой компании Сергееву просто не было места, его отдали Самаре.

Это решение наверняка разбудило спортивную злость в Сергееве – тот же Соболев за весь период в «Зените» не принёс команде никакой пользы, а его отправили бороться за выживание. И вот минувшим вечером Иван отправил ясное послание: он разобрал «Локомотив», который недавно был конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке и отбирал очки у гегемона. Как будто сказал: «Оставь вы меня – и не было бы ничьи в Петербурге».

Форвард показал весь свой арсенал. на четвёртой минуте идеально подстроился под мяч и пробил в касание. Полуножницами. Позже мог забивать второй – тоже с лёта. Ближе к перерыву вырезал передачу на Бейла, Гленн довёл до разгрома. И после перерыва из-за штрафной положил впритирку со штангой.

Этим матчем Иван многое доказал. Топ-клуб может отдать предпочтение Соболеву, но статистика не врёт (если только речь не о матче с Иорданией).

Слабая оборона, проблемы на флангах

Что касается «Локомотива», команда будто не вышла на поле. Тотальная неразбериха творилась без мяча. Ощутимо просели фланги, именно через эти зоны самарцы разгоняли свои атаки. Когда Ежов на первых минутах подключался к атаке (самарцы забьют второй мяч), Ненахов просто заигрался и оставил фланг пустым. Ньямси играл по Роману, но не мог и оставить свою зону.

До перерыва «напожарили» ещё в нескольких эпизодах – Сильянов обрезался в своей штрафной на 19-й минуте и дал Рассказову отправить мяч в штрафную перед голом на 32-й, Ненахов снова не успел в оборону на 38-й. Спустя пару минут проиграл борьбу Ежову, Роман на пару с Сергеевым убежали в штрафную. «Крылья» забили четвёртый.

Всё то же самое было во втором тайме – просто на этот раз самарцы отметились только одним голом, а «Локомотиву» повезло с рикошетов от забившего ранее Бейла. По игре должно было быть «сухое» поражение. Михаил Галактионов отмечает:

Факторов много. Какой-то явной причины нет. И как команда собралась на этот матч, как мы ребят встречали из молодёжки. Комментировать тут нечего. Результат понятен, счёт понятен. Все у них залетало. Мы говорили, что соперник мотивирован, что у них проводятся мотивационные мероприятия. Страсть и желание Самары сегодня решили исход. Болезненное поражение. Счет обескураживает сегодня.

Молодая команда без лидера – это приговор

Важную роль в поражении сыграли два фактора. Во-первых, на поле не было двух заводил. Сергей Пиняев возвращает свою форму, он снова стал движущей силой «красно-зелёных» на мяче, постоянно брал игру на себя. Но очень не вовремя случилось повреждение. Но куда важнее потеря Дмитрия Баринова из-за травмы мениска. Это харизматичный лидер с неуступчивым характером. «Локомотив» – молодая команда с хорошими перспективами, но на этапе становления. Пиняев им нужен для удержания атакующего потенциала, а Баринов – для того, чтобы кто-то держал всех игроков в узде, заставлял выкладываться на полную.

Во-вторых, в отсутствие этих лидеров «Локо» пропустил два быстрых гола. Некому на поле было подстегнуть футболистов. В итоге «красно-зелёные» сами капитулировали и уже в первом тайме мысленно будто согласились с поражением. К экватору первой половины «железнодорожники» просто развалились.

Сейчас для «Локо» особенно важны опытные лидеры – когда их нет и игра складывается скверно, Батракову, Самошникову, Ненахову, Сильянову просто не хватает опыта и стержня переломить ход игры. Всё же за чемпионство бороться рановато.