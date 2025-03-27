Не удалось подписать новых Бензема и Озила. Талантливые созидатели злятся на «Реал»

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вчера, 20:24

Эндрик, Гюлер и Диас хотят играть чаще.

Анчелотти разочарован молодыми футболистами

Итальянского тренера любят критиковать за привязанность к одному составу. Но ни один наставник не оставит на скамейке футболиста, который сильнее основных игроков. Анчелотти делал поблажки Винисиусу и Мбаппе, когда бразилец и француз были в плохой форме. У Эндрика и Гюлера нет такого статуса в мировом футболе. Они не побеждали в финале чемпионата мира или Лиги чемпионов. Смешно требовать убрать из основы Мбаппе ради Эндрика, а Гюлеру найти особую позицию на поле в стиле Гути и Озила.

Вместо кого турецкий талант должен играть с первых минут? Если убирать Беллингема ради Гюлера, то Арде надо работать в разрушении. И быть всегда лучше, чем мощный англичанин. У Джуда были спады, хавбек тоже молодой футболист. Но ни названные футболисты основы Анчелотти, ни Родриго не слабее юных коллег. Эндрику всего восемнадцать лет, а Гюлеру только двадцать. При этом оба порой ведут себя так, словно им по тридцать лет и нельзя посидеть на скамейке, набираясь опыта на тренировках.

Анчелотти разочарован, поскольку в Мадриде у него и Переса всюду уши. Когда знакомые руководителей «Реала» видят Гюлера в ночном клубе, то первым делом сообщают не прессе, а тренеру или президенту «Мадрида». Арда точно дерзкий парень. После матчей Турции и Венгрии у него случилась длительная перепалка в сети с Домиником Собослаи. Сцепились два наглых молодых футболиста. Турецкий плеймейкер показывал венгру счет двух игр – накидали команде Собослаи шесть мячей, а Доминик отвечал.

Напомнил, как редко Гюлер выходит на поле в «Реале». Чистая правда, у Арды есть проблемы с игровой практикой. Футболист талантливый, но ему сложно пробиться в основу, когда рядом более опытные игроки, которым Анчелотти доверяет. Хотя дело не только в возрасте футболиста. Гюлер может оказаться капризным техничным игроком в стиле старорежимной «десятки». Тогда у него проблемы. В современном футболе на самом высоком уровне чистый плеймейкер не имеет права часто лениться в прессинге.

Собослаи в «Ливерпуле» играл глубоко и отбирал мяч, а не только атаковал. Гюлер в «Реале» не вписался, поскольку в 20 лет не хочет выдавать объем работы, которым Анчелотти убеждали Вальверде и Модрич. А вот более опытный вингер Браим Диас старался цепляться за минуты на поле. Испанец из сборной Марокко выходил чаще. Зато теперь тоже недоволен своим положением, как Эндрик и Гюлер. У «Реала» собирается группа нестарых мастеров, которые уже активно присматриваются к другим вариантам.

Перестановкам в атаке «Реала» мешает Винисиус

Бразильцы проиграли Аргентине, а футболисты «Реала» и «Барселоны» разочаровали в атаке «селесао». Теперь они вернулись в Испанию, где готовятся к новым испытаниям. Винисиус в текущем сезоне больше спорит и провоцирует, чем играет красиво. Но с ним могут продлить контракт. Это значит, что Мбаппе не вернется на левый фланг атаки. Диасу, Гюлеру и Эндрику надо думать о своем будущем. Им нужна стабильная игровая практика, ведь Марокко, Турция и Бразилия рассчитывают сыграть на ЧМ -2026.

К бразильскому форварду Эндрику у Анчелотти вряд ли есть вопросы по дисциплине, как к Гюлеру. Восемнадцатилетний парень уже женат, то есть не ищет приключения в ночных клубах Мадрида. Ненавидит дискотеки. Не хулиган как были Ромарио и Роналдо. Но бывшие форварды сборной Бразилии рано показывали высокую результативность. Эндрик тоже может быстро раскрыться, однако в «Реале» у него мизерные шансы на основу. Без ухода Родриго или Винисиуса молодому человеку нет места в стартовом составе.

Эндрик сказал в интервью, что боится потерять место в заявке сборной Бразилии. С детства мечтал выйти в желтой футболке на чемпионате мира. Юный Роналдо ездил на ЧМ -1994 в качестве запасного. Там его опытная команда взяла «золото» как раз в США . Эндрик пока не основной в сборной, где нужна «девятка». В последних матчах появлялся, но сыграл хуже, чем Кунья из «Вулверхэмптона». У того хотя бы гол Аргентине имеется после ошибки защитника Ромеро. А в клубе Эндрик провел всего 109 минут в Примере.

В среднем у бедняги менее семи минут за игру. Даже Гюлеру доверяют чаще, появлялся в основе. Молодые люди, как и их коллеги – 25-летний вингер Диас и 26-летний голкипер Лунин, точно думают об уходе из «Реала» летом. Ценные кубки не приносят удовольствие, если сидишь в глубоком запасе и появляешься на поле только после травм основных игроков. Пока Жуниор в заявке, Анчелотти прикован к схеме с тройкой с Винисиусом, Мбаппе и Родриго, а также с Беллингемом в роли основного плеймейкера «Реала».

Крутая четверка может в будущем сыграться. А пока это набор индивидуалистов. Будут тестировать себя против не самой надежной в последнее время обороны «Арсенала». Не только центральный защитник Салиба допускал ошибки. Анчелотти пригодятся запасные футболисты с талантами Диаса, Гюлера и Эндрика. Но игроки в разных условиях. Марокканцу 25 лет, в таком возрасте нужно играть в основе. Гюлер останется, если не найдет новую команду и уйдет Диас. А вот Эндрику лучше уже присматривать команду.

Форвард не может развиваться без голов. Трудно отличиться, если играешь менее семи минут за матч. Нападающий забил по голу в Ла Лиге и Лиге чемпионов, но чем успешнее Мбаппе – тем ближе бразилец к уходу из «Реала». Зимой говорили о переходе Гюлера в «Милан». После этого Чалханоглу посоветовал коллеге по сборной выбрать «Интер». Сам Арда заявил, что купил дом в Мадриде и верит в успех в «Реале». Но так думали многие молодые ребята. А потом или скатывались, или играли в основе других грандов.

Эндрику сложнее всех. Мог выбрать аренду в Англии, середняки подходили. Но невысокому футболисту нужно искать клуб с особым подходом в нападении. В этом случае вопрос к тем, кто советовал игроку переходить в «Реал», где несколько лет ждали Мбаппе. Если Браима Диаса зимой звали в богатые клубы из Англии, то у Эндрика и Гюлера предложения были не такими интересными. Многие полагаются на текущую форму игроков. Диас забивал «Манчестер Сити» и «Атлетико», его акции заметно подросли в цене.