Проблемная игра россиян – визитная карточка «Зенита». Говорят о новых конфликтах в клубе

Соболев и Глушенков далеко не первые.
Один город – один клуб легионеров
Семак стал первым тренером «Зенита» в истории, при котором часто подписывали темнокожих футболистов. Уже без выдумок, что Бруну Алвеш, Халк и Рондон белые парни. Учитывая успехи Барриоса, Сантоса, Кассьерры и Вендела, странно вспоминать о порядках, которые были в клубе из Санкт-Петербурга в прошлом. А вот поклонникам «Зенита» приятно вспоминать времена, когда гордились футболом местных ребят из области и города в основе клуба. Также радовались выступлениям других россиян.
Вот только легионеры в основе всех успехов «Зенита» последних тридцати лет. Просто раньше иностранцы были из европейских стран. А теперь в основном из Южной Америки. Тренер Семак открыто говорит, что в академии клуба нет игрока для основы. Один город – один клуб, но из легионеров. Нужно обвинять тех, кто в ответе за подготовку молодых кадров. «Зенит» испортил себе репутацию в глазах юных талантов. Отдельных игроков недооценили, а другие боялись никогда не пройти в первый состав.
«Зенит» покупал россиян, но часто обжигался. Кокорин не является актуальным футболистом для сборной или РПЛ, но не так давно назвал родную лигу «говном». Хотя вряд ли смотрит сотни матчей за сезон. Александр объяснил поведение просто – желал внимания. Молодые учатся у Кокорина. Не знаем, покидал ли Глушенков тренировку «Зенита» досрочно. Зато знаем, что в «Спартаке» и «Локомотиве» жаловались на сложный характер Максима. У Карпина тоже были проблемы в общении с игроком.
Конфликт Семака и Глушенкова не будет сенсацией. Как и непонимание со стороны Соболева. У форварда Александра колючий нрав. Фиксируем как факт, что в начале года запасной легионер Мантуан, которого из правого вингера сделали защитником, смотрелся во многих сложных матчах лучше, чем свои парни. Бывший форвард «Спартака» за 10 млн евро и экс-плеймейкер «Локомотива» за 6.3 млн евро. Легионеры надежнее. Именно они были центральными фигурами по ходу чемпионский серии.
У местных игроков слабые характеры
В психологии истеричное поведение, желание оскорблять и спорить, эгоизм и отсутствие чувства ответственности не относятся к чертам сильного мужского характера. Высокомерие тоже часто защитный механизм слабого человека. Конечно, плохой парень может быть замечательным футболистом. Для этого ему нужен большой талант, как у многих международных звезд футбола. А если хромает стабильность и несносный характер – закончите карьеру на Кипре. И это ещё прекрасный вариант, там тепло и вкусно.
Все дорогие российские игроки отчасти сами виноваты, что не заиграли в «Зените». Бухаров пил и играл в казино. Факт из биографии, не слухи. Приятно, что бывший нападающий клуба из Санкт-Петербурга боролся с зависимостями. Бухаров говорил, что в ремиссии как лудоман и алкоголик. Это здорово. Жаль лишь, что Соболев, которого не связывают с плохими привычками, повторяет опыт Бухарова на поле. Павлюченко и Дзюба – исключения, но многие рослые российские форварды страдали в «Зените».
А Кокорин был как Глушенков. Сыграл ярко на коротком отрезке. В новейшей истории «Зенита», если брать трансферы при Семаке, слишком много неудачных сделок с россиянами. Соболев, Караваев, Волков и Глушенков не порадовали стабильностью. Даже Адамов, хотя универсальный защитник может быть человеком со спортивным характером, не отметился успехами в основе «Зенита». В сборную Арсена зовут из «Ахмата». Хотя в случае Адамова могло немного не хватить мастерства, как и коллеге Чистякову.
Но чаще губила заносчивость. Не все россияне из «Зенита» демонстрируют желание не сдаваться и драться за место в основе с легионерами, как Мостовой. Уроженец Омска и воспитанник школ московских клубов отправлялся в аренду в «Сочи». Вингер всегда получал достойных конкурентов в «Зените». Семак ссорился с футболистом и не всегда ему доверял. Но Андрей хотя бы дрался. Другие часто сдавались. Посмотрим на игру Соболева и Глушенкова в апреле. Максим был хорош лишь в составе сборной.
«Зениту» помогает послабление лимита
При лимите «6+5» Семаку пришлось бы найти пять россиян. Дуглас и Алип позволяют схитрить, использовав всего троих местных игроков. Но даже так набрать их непросто. Это значит, что Латышонок, Глушенков и Соболев постоянно в основе. А Мостовой всегда рядом. Также не помешал бы россиянин справа в защите. Травмы Караваева и Волкова не позволяют выбрать одного из них. Зимой пришлось бы подписывать Сильянова, а не серба Мимовича. Но игрок «Локомотива» мог повторить судьбу коллег.
«Зенит» получает выгоду от формата с восемью легионерами на поле. Никто в клубе не требует от Семака наполнить состав россиянами по максимуму. У команды российский голкипер, но это единственная позиция на поле, где у местного игрока, новичка Латышонка, заслуженное место в основе по игре в новом сезоне. Соболев и Глушенков сейчас не заслуживают место в старте. Волков справа до сложной травмы тоже разочаровывал. Мостовой не во всех поединках работал на своем максимуме.
Сергей Богданович недолюбливает работать с футболистами формата Дзюбы. Наставника «Зенита» можно понять. Есть Барриос, который чаще выполняет установки молча. А есть Соболев. Форвард легко может взбрыкнуть, как сделал со Станковичем в «Спартаке» на старте сезона. Аргентинец Гонду, которому нужно играть хорошо, чтобы быстро уехать в топ-5, будет прилежным футболистом. Работает на разных позициях. А Глушенков в интервью заявил, что в клубе его неправильно используют на поле.
Затем выступил отец Максима. Тоже пнул Семака. Вот только папа выдумал сыну идеальную позицию правого инсайда. А удачные матчи за «Локомотив» и «Зенит» Глушенков проводил как «десятка» и второй форвард, а не как чистый инсайд. Когда игрок заслужил уважение в коллективе, то может высказать предпочтения. Глушенков после личного явного спада обвиняет тренера Семака через прессу, а не общаются лично. Посмотрим, как все вместе отреагируют на одну победу «Зенита» в пяти турах.
но пока не ясно, у кого именно ...
но пока не ясно, у кого именно ...