Проблемная игра россиян – визитная карточка «Зенита». Говорят о новых конфликтах в клубе

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сегодня, 17:45

Соболев и Глушенков далеко не первые.

Один город – один клуб легионеров

Семак стал первым тренером «Зенита» в истории, при котором часто подписывали темнокожих футболистов. Уже без выдумок, что Бруну Алвеш, Халк и Рондон белые парни. Учитывая успехи Барриоса, Сантоса, Кассьерры и Вендела, странно вспоминать о порядках, которые были в клубе из Санкт-Петербурга в прошлом. А вот поклонникам «Зенита» приятно вспоминать времена, когда гордились футболом местных ребят из области и города в основе клуба. Также радовались выступлениям других россиян.

Вот только легионеры в основе всех успехов «Зенита» последних тридцати лет. Просто раньше иностранцы были из европейских стран. А теперь в основном из Южной Америки. Тренер Семак открыто говорит, что в академии клуба нет игрока для основы. Один город – один клуб, но из легионеров. Нужно обвинять тех, кто в ответе за подготовку молодых кадров. «Зенит» испортил себе репутацию в глазах юных талантов. Отдельных игроков недооценили, а другие боялись никогда не пройти в первый состав.

«Зенит» покупал россиян, но часто обжигался. Кокорин не является актуальным футболистом для сборной или РПЛ , но не так давно назвал родную лигу «говном». Хотя вряд ли смотрит сотни матчей за сезон. Александр объяснил поведение просто – желал внимания. Молодые учатся у Кокорина. Не знаем, покидал ли Глушенков тренировку «Зенита» досрочно. Зато знаем, что в «Спартаке» и «Локомотиве» жаловались на сложный характер Максима. У Карпина тоже были проблемы в общении с игроком.

Конфликт Семака и Глушенкова не будет сенсацией. Как и непонимание со стороны Соболева. У форварда Александра колючий нрав. Фиксируем как факт, что в начале года запасной легионер Мантуан, которого из правого вингера сделали защитником, смотрелся во многих сложных матчах лучше, чем свои парни. Бывший форвард «Спартака» за 10 млн евро и экс-плеймейкер «Локомотива» за 6.3 млн евро. Легионеры надежнее. Именно они были центральными фигурами по ходу чемпионский серии.

У местных игроков слабые характеры

В психологии истеричное поведение, желание оскорблять и спорить, эгоизм и отсутствие чувства ответственности не относятся к чертам сильного мужского характера. Высокомерие тоже часто защитный механизм слабого человека. Конечно, плохой парень может быть замечательным футболистом. Для этого ему нужен большой талант, как у многих международных звезд футбола. А если хромает стабильность и несносный характер – закончите карьеру на Кипре. И это ещё прекрасный вариант, там тепло и вкусно.

Все дорогие российские игроки отчасти сами виноваты, что не заиграли в «Зените». Бухаров пил и играл в казино. Факт из биографии, не слухи. Приятно, что бывший нападающий клуба из Санкт-Петербурга боролся с зависимостями. Бухаров говорил, что в ремиссии как лудоман и алкоголик. Это здорово. Жаль лишь, что Соболев, которого не связывают с плохими привычками, повторяет опыт Бухарова на поле. Павлюченко и Дзюба – исключения, но многие рослые российские форварды страдали в «Зените».

А Кокорин был как Глушенков. Сыграл ярко на коротком отрезке. В новейшей истории «Зенита», если брать трансферы при Семаке, слишком много неудачных сделок с россиянами. Соболев, Караваев, Волков и Глушенков не порадовали стабильностью. Даже Адамов, хотя универсальный защитник может быть человеком со спортивным характером, не отметился успехами в основе «Зенита». В сборную Арсена зовут из «Ахмата». Хотя в случае Адамова могло немного не хватить мастерства, как и коллеге Чистякову.

Но чаще губила заносчивость. Не все россияне из «Зенита» демонстрируют желание не сдаваться и драться за место в основе с легионерами, как Мостовой. Уроженец Омска и воспитанник школ московских клубов отправлялся в аренду в «Сочи». Вингер всегда получал достойных конкурентов в «Зените». Семак ссорился с футболистом и не всегда ему доверял. Но Андрей хотя бы дрался. Другие часто сдавались. Посмотрим на игру Соболева и Глушенкова в апреле. Максим был хорош лишь в составе сборной.

«Зениту» помогает послабление лимита

При лимите «6+5» Семаку пришлось бы найти пять россиян. Дуглас и Алип позволяют схитрить, использовав всего троих местных игроков. Но даже так набрать их непросто. Это значит, что Латышонок, Глушенков и Соболев постоянно в основе. А Мостовой всегда рядом. Также не помешал бы россиянин справа в защите. Травмы Караваева и Волкова не позволяют выбрать одного из них. Зимой пришлось бы подписывать Сильянова, а не серба Мимовича. Но игрок «Локомотива» мог повторить судьбу коллег.

«Зенит» получает выгоду от формата с восемью легионерами на поле. Никто в клубе не требует от Семака наполнить состав россиянами по максимуму. У команды российский голкипер, но это единственная позиция на поле, где у местного игрока, новичка Латышонка, заслуженное место в основе по игре в новом сезоне. Соболев и Глушенков сейчас не заслуживают место в старте. Волков справа до сложной травмы тоже разочаровывал. Мостовой не во всех поединках работал на своем максимуме.

Сергей Богданович недолюбливает работать с футболистами формата Дзюбы. Наставника «Зенита» можно понять. Есть Барриос, который чаще выполняет установки молча. А есть Соболев. Форвард легко может взбрыкнуть, как сделал со Станковичем в «Спартаке» на старте сезона. Аргентинец Гонду, которому нужно играть хорошо, чтобы быстро уехать в топ-5, будет прилежным футболистом. Работает на разных позициях. А Глушенков в интервью заявил, что в клубе его неправильно используют на поле.

Затем выступил отец Максима. Тоже пнул Семака. Вот только папа выдумал сыну идеальную позицию правого инсайда. А удачные матчи за «Локомотив» и «Зенит» Глушенков проводил как «десятка» и второй форвард, а не как чистый инсайд. Когда игрок заслужил уважение в коллективе, то может высказать предпочтения. Глушенков после личного явного спада обвиняет тренера Семака через прессу, а не общаются лично. Посмотрим, как все вместе отреагируют на одну победу «Зенита» в пяти турах.