«Реал» Мадрид – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Реал» Мадрид – «Реал» Сосьедад, который состоится 1 апреля 2025 года
«Реал» Мадрид
Мадридский клуб уже добился минимальной победой в первом выездном матче над «Реалом» Сосьедад и сейчас намерен довести начатое дело до конца. «Сливочные» постараются не тратить много энергии в этой встрече и аккуратно довести противостояние до победы и выхода в финал, который пройдет уже совсем скоро.
29 марта «Реал» Мадрид обыграл на своем поле «Леганес» (3:2), а 15 числа обыграла на выезде «Вильярреал» (2:1).
«Реал» Сосьедад
«Баски» не смогли в первом матче добиться приемлемого результата с мадридским «Реалом», однако разница в один мяч оставляет гостям возможность исправить ситуацию и зацепиться за финал турнира, ведь в других соревнованиях коллектив уже ничего серьезного достичь не сможет. Матч обещает быть напряженным и интересным и рекомендуется для просмотра.
29 марта «Реал» Сосьедад обыграл на своем поле «Вальядолид» (2:1), а 16 числа команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.35
- Ничья – 5.2
- Победит «Реал» Сосьедад – 8
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.55
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45
Статистика
- «Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Реал» Сосьдад проиграл семь из десяти последних выездных встреч во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.2. Предполагаем, что команды смогут обменяться забитыми мячами, но этот конкретный поединок завершится ничейным результатом.