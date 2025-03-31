«Реал» Мадрид – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Реал» Мадрид – «Реал» Сосьедад, который состоится 1 апреля 2025 года

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб уже добился минимальной победой в первом выездном матче над «Реалом» Сосьедад и сейчас намерен довести начатое дело до конца. «Сливочные» постараются не тратить много энергии в этой встрече и аккуратно довести противостояние до победы и выхода в финал, который пройдет уже совсем скоро.

29 марта «Реал» Мадрид обыграл на своем поле «Леганес» (3:2), а 15 числа обыграла на выезде «Вильярреал» (2:1).

«Реал» Сосьедад

«Баски» не смогли в первом матче добиться приемлемого результата с мадридским «Реалом», однако разница в один мяч оставляет гостям возможность исправить ситуацию и зацепиться за финал турнира, ведь в других соревнованиях коллектив уже ничего серьезного достичь не сможет. Матч обещает быть напряженным и интересным и рекомендуется для просмотра.

29 марта «Реал» Сосьедад обыграл на своем поле «Вальядолид» (2:1), а 16 числа команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.35

Ничья – 5.2

Победит «Реал» Сосьедад – 8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Сосьдад проиграл семь из десяти последних выездных встреч во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.2. Предполагаем, что команды смогут обменяться забитыми мячами, но этот конкретный поединок завершится ничейным результатом.