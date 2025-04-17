Индзаги: «Это был прекрасный вечер. Мы будем наслаждаться нашей победой»

Главный тренер «Интера» подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).

Это был замечательный вечер, который мы разделили с нашими болельщиками на нашем стадионе. Мы провели два отличных матча, ребята были великолепны. Это победа, которую мы разделим с игроками, клубом и болельщиками. Это был долгий и трудный сезон, но он принёс нам много радости. Победа над такой командой, как «Бавария», только добавляет нам удовлетворения: они невероятная команда, которая сохраняет интенсивность на протяжении всех 90 минут, но мы отвечали ударом на удар, как в Мюнхене, так и здесь, на «Сан-Сиро». Наши игроки жертвуют собой и упорно трудятся. Мы вместе уже почти четыре года, и мы знаем, что у нас отличная команда. Это огромное удовлетворение и награда за всё, что мы сделали. Вместе с персоналом мы стараемся привести игроков в наилучшее состояние. Команда очень сплочённая, и мы все страдали вместе. Мы должны продолжать двигаться вперёд и наслаждаться этими вечерами. Сегодня «Сан-Сиро» по-настоящему тронул нас.