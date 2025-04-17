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Индзаги: «Это был прекрасный вечер. Мы будем наслаждаться нашей победой»

вчера, 10:13
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).

Это был замечательный вечер, который мы разделили с нашими болельщиками на нашем стадионе. Мы провели два отличных матча, ребята были великолепны. Это победа, которую мы разделим с игроками, клубом и болельщиками. Это был долгий и трудный сезон, но он принёс нам много радости. Победа над такой командой, как «Бавария», только добавляет нам удовлетворения: они невероятная команда, которая сохраняет интенсивность на протяжении всех 90 минут, но мы отвечали ударом на удар, как в Мюнхене, так и здесь, на «Сан-Сиро». Наши игроки жертвуют собой и упорно трудятся. Мы вместе уже почти четыре года, и мы знаем, что у нас отличная команда. Это огромное удовлетворение и награда за всё, что мы сделали. Вместе с персоналом мы стараемся привести игроков в наилучшее состояние. Команда очень сплочённая, и мы все страдали вместе. Мы должны продолжать двигаться вперёд и наслаждаться этими вечерами. Сегодня «Сан-Сиро» по-настоящему тронул нас.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:40
В целом- всё верно. Полностью согласен.)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:31
По мне так ПСЖ и Арсенал равны по составу плюс минус, ПСЖ только стал сильнее избавившись от звёзд типа Мбаппе. У ПСЖ именно что есть сейчас это команда. Однако Вилла тоже показала где у этих парижан тонко и рвётся, а Арсенал точно сильнее Виллы, такая логика моих рассуждений.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:47
Однозначно, не стоит переоценивать возможности Интера и Арсенала. Интер играет по ситуации, уже имея опыт игр в ЛЧ. Арсенал же, больше играет на кураже, при этом, не имея должного богатого опыта игр в ЛЧ. ПСЖ, пожалуй, по составу сильней Арсенала. Барселона сильна атакой, Интер организацией игры. Интер силен игровой дисциплиной, чего, точно нельзя сказать о его сопернике, что неоднократно подтверждали конкуренты... Однако, всё это- только предматчевые расклады, а как будет в игре- покажет время.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:32, ред.
Да, вы правы, наверное мне не стоит под копирку сравнивать Артету и Индзаги, у них разные ситуации, и разные противники впереди. Если Арсенал реально управляет ситуацией и может влиять на исход матча с ПСЖ, то в матче Интера и Барселоны по большому счёту всё зависит от того какая Барса выйдет играть против Интера, поэтому Интеру можно просто порадоваться что они уже добились выхода в полуфинал. Возможно Интер как машина и эти настроения не помешают настроиться на свою игру в матчах с Барселоной. Это Артете и Арсеналу нужно держать ухо в остро если они хотя пройти ПСЖ и не расслабляться, у них такого опыта ещё меньше чем у Интера и настроиться будет сложнее в разы. Тем более Арсенал вполне может угодить в ту же ловушку в которую до него попал Реал, победив никакой Манчестер Сити те подумали что уже дело в кармане, а оказалось что просто противник был как никогда слаб. Сейчас у Арсенала очень похожая ситтуация. Но запели два тренера ей Богу такую одинаковую песню как будто это два куплета одной и той же)))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:51, ред.
Тактику Интера предугадать не трудно- сыграют, как обычно от обороны, в чисто итальянском стиле, или в стиле Симеоне. В игре с Барселоной очень важно не дать сопернику разбежаться, а самим- очень внимательно сыграть в обороне... Обычно, я против прессинга, но именно в игре с Барсой использовал бы этот элемент футбола, как сыграл Реал в финале ЛЧ-1998, когда испанцы, буквально висели на ногах футболистов Ювентуса и не давали им дышать! Но в этом случае, важно не попасть на исдержки прессинга. Ну а про слабые места Барсы и говорить нечего- их, больше чем много... Дортмунд ничего героического не совершил, просто наглядно вскрыл еще раз проблемы соперника. Интер не выглядит суперкомандой, но играет грамотно по счёту и умеет находить слабости в игре конкурента. Индзаги давно заматерел как тренер, а его финал против МС можно считать- практически образцовым!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:32
Да, и этот тоже решил точку в сезоне поставить на этом месте. Это было бы конечно прекрасно и замечТательно, но это не правда, правда в том что впереди раз в 10 более опасный соперник, но у него есть слабости - Боруссия всё нащупала в прямом эфире, так что Барселону тоже можно пройти если не терять концентрацию и настрой.
shur
shur
вчера в 10:22
...модный и подтянутый Индзаги победил рэпера Компани,казалось
бы должно было быть наоборот, но имидж победил импульсивностью итальянца против инертности бельгийца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:14
Имеют право, сильного соперника прошли...
Гость
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