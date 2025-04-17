Анчелотти: «Мы должны не опускать голову, а учиться и бороться дальше»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).
Я не думаю, что сегодня стоит делать анализ. Мы должны принять судьбу и те удары, которые она наносит. Мы должны не опускать голову, потому что в последние годы мы очень хорошо выступали в этом соревновании. В этом году нам приходится терпеть и страдать. В спорте такое может случиться, потому что непобедимых команд не бывает. Я чётко сказал своим игрокам. Мы должны не опускать головы, а учиться и бороться в следующих играх. Теперь есть три соревнования, и мы должны быть сосредоточены на Ла Лиге, финале Кубка и Клубном чемпионате мира.
Команда отдала все силы и была максимально настроена. Нам не всё удавалось. По сравнению с прошлым годом нам немного не хватало коллективного настроя.
Не знаю, будет ли это моя последняя игра в Лиге чемпионов. Может быть, клуб решит что-то изменить. Это может произойти в этом или следующем году, когда закончится мой контракт. В тот день, когда я закончу здесь, я могу сделать только одно — поблагодарить этот клуб. Это может случиться завтра, через 10 дней или через год, и единственное, что я сделаю, — поблагодарю клуб. Мне всё равно, покину ли я команду в этом году или в следующем.
Тот факт, что кто-то считает, что виноват только я, не изменит моих мыслей в ближайшие несколько дней. Я думаю только о том, как подготовиться к следующей игре, чтобы остаться в борьбе за лигу и попытаться выиграть Копа дель Рей.
"Команда отдала все силы и была максимально настроена..."
Как вообще хватило наглости такое озвучивать. Три удара в створ за весь матч, всего одна контратака за весь матч, зато целых 43 навеса. Реал пробежал на 8,5 км меньше соперника! Это так команда отдала все силы?! Это так команда была настроена?! Мбаппе и компания на голову вылезли Анчелотти и ноги свесили, а он их ещё защищает и выгораживает.
"Мы должны принять судьбу и те удары, которые она наносит..."
При чём тут судьба, что за нелепые отговорки. Такими словами можно оправдать всё что угодно. У каждой проблемы есть имя и фамилия, и сегодня это фамилия Анчелотти. Я не оправдываю и не снимаю вины с игроков команды, но если бы дело было лишь в конкретных игроках, то можно было бы этим ещё что-то попытаться оправдать, а так безобразно играет вся команда, начиная от защитников, и заканчивая нападающими, а значит главная проблема именно в руководителе, то есть в тренере.
"Тот факт, что кто-то считает, что виноват только я, не изменит моих мыслей в ближайшие несколько дней..."
А эти слова ещё раз подтверждают то, что папе Карло плевать и на команду, и на всех болельщиков Реала, и менять он ничего не собирается.
"Мне всё равно, покину ли я команду в этом году или в следующем..."
И вот ещё высказывания, говорящие о том, что тренеру абсолютно безразлична судьба команды. Если бы Анчелотти действительно беспокоило будущее команды, он бы после стольких разгромных провалов за сезон, не задумываясь ушёл в отставку. Очень жаль, что расставание с тренером, который так много сделал для этой команды, пройдёт на такой негативной ноте.
"Команда отдала все силы и была максимально настроена..."
Как вообще хватило наглости такое озвучивать. Три удара в створ за весь матч, всего одна контратака за весь матч, зато целых 43 навеса. Реал пробежал на 8,5 км меньше соперника! Это так команда отдала все силы?! Это так команда была настроена?! Мбаппе и компания на голову вылезли Анчелотти и ноги свесили, а он их ещё защищает и выгораживает.
"Мы должны принять судьбу и те удары, которые она наносит..."
При чём тут судьба, что за нелепые отговорки. Такими словами можно оправдать всё что угодно. У каждой проблемы есть имя и фамилия, и сегодня это фамилия Анчелотти. Я не оправдываю и не снимаю вины с игроков команды, но если бы дело было лишь в конкретных игроках, то можно было бы этим ещё что-то попытаться оправдать, а так безобразно играет вся команда, начиная от защитников, и заканчивая нападающими, а значит главная проблема именно в руководителе, то есть в тренере.
"Тот факт, что кто-то считает, что виноват только я, не изменит моих мыслей в ближайшие несколько дней..."
А эти слова ещё раз подтверждают то, что папе Карло плевать и на команду, и на всех болельщиков Реала, и менять он ничего не собирается.
"Мне всё равно, покину ли я команду в этом году или в следующем..."
И вот ещё высказывания, говорящие о том, что тренеру абсолютно безразлична судьба команды. Если бы Анчелотти действительно беспокоило будущее команды, он бы после стольких разгромных провалов за сезон, не задумываясь ушёл в отставку. Очень жаль, что расставание с тренером, который так много сделал для этой команды, пройдёт на такой негативной ноте.