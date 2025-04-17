Анчелотти: «Мы должны не опускать голову, а учиться и бороться дальше»

Главный тренер «Реала» подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).

Я не думаю, что сегодня стоит делать анализ. Мы должны принять судьбу и те удары, которые она наносит. Мы должны не опускать голову, потому что в последние годы мы очень хорошо выступали в этом соревновании. В этом году нам приходится терпеть и страдать. В спорте такое может случиться, потому что непобедимых команд не бывает. Я чётко сказал своим игрокам. Мы должны не опускать головы, а учиться и бороться в следующих играх. Теперь есть три соревнования, и мы должны быть сосредоточены на Ла Лиге, финале Кубка и Клубном чемпионате мира.

Команда отдала все силы и была максимально настроена. Нам не всё удавалось. По сравнению с прошлым годом нам немного не хватало коллективного настроя.

Не знаю, будет ли это моя последняя игра в Лиге чемпионов. Может быть, клуб решит что-то изменить. Это может произойти в этом или следующем году, когда закончится мой контракт. В тот день, когда я закончу здесь, я могу сделать только одно — поблагодарить этот клуб. Это может случиться завтра, через 10 дней или через год, и единственное, что я сделаю, — поблагодарю клуб. Мне всё равно, покину ли я команду в этом году или в следующем.

Тот факт, что кто-то считает, что виноват только я, не изменит моих мыслей в ближайшие несколько дней. Я думаю только о том, как подготовиться к следующей игре, чтобы остаться в борьбе за лигу и попытаться выиграть Копа дель Рей.