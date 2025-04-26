Футболисты «Динамо» сделали крутой подарок «Краснодару». «Зенит» потерял важные очки

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сегодня, 16:18

Москвичи повлияли на борьбу за титул.

Команды выручила реализация редких моментов

Второй тайм был лучше первого. До перерыва команды не побаловали публику скоростями и моментами. В холодной апрельской Москве светило обманчивое солнышко, а вратарей редко согревали работой. Удары по воротам Лунёва не были невероятно опасными. Но в одной из атак «Зенит» выжал гол после серии попыток. Мяч удачно отскочил к левому вингеру Педро. Тренерский штаб «Зенита» оставил на скамейке опытного Мостового, выпустив молодого бразильца. Педро провел мяч мимо всех по пути в ворота, словно шар в снукере.

Казалось, что у «Динамо» будут проблемы с голевым ответом. Атака не работала продуктивно. Хотя Личка не стал выпускать резервный состав, невзирая на будущий решающий кубковый матч против «Спартака», хозяева не сразу включились. Опытные футболисты, а у «Динамо» их много, умеют сохранять силы. Даже если играют против важного соперника. «Зенит» в последнее время приободрился благодаря результативной победе над «Краснодаром». Но один результат не решил все многочисленные проблемы команды Семака в новом сезоне.

Легкая травма аргентинского форварда Гонду заставила выпустить в основе Кассьерру. Матео в этом сезоне не заслуживает играть в основе ни на острие, ни на левом фланге атаки. Колумбиец разок удачно выскочил на прострел с правого фланга, но не забил. А вот его напарника Луиса Энрике можно похвалить. Среди всех единоборств выделялись именно дуэли правого форварда «Зенита» и его опекуна в лице Фернандеса. Центральный защитник привык к матчам на фланге, но не успевал за длинноногим соперником с низкой посадкой над мячом.

Луис Энрике создавал моменты. Голевую атаку разогнали тоже с его участием. А у «Динамо» сработала одна тактическая фишка на левом краю. Фернандес во время позиционного нападения уходил на позицию левой «шестерки». А вот левша Чавес перемещался чисто на фланг полузащиты. Бителло в результате мог отработать рядом. Бразилец сбросил мяч на мексиканца, а Луису Чавесу не помешали зряче навесить. В штрафной площади открылся не ложный форвард Карраскаль, а Гладышев. Ярослав весьма результативен в последние месяцы.

Нападающий «Динамо» четко пробил головой прямо в нижний угол ворот. Гладышев обновил клубный рекорд «Динамо». У голкипера Латышонка не было шансов. Это всего один из двух ударов в створ ворот «Зенита» за первый тайм. Идеальное исполнение и позиционная ошибка центральных защитников позволили «Динамо» сравнять счет. Поскольку гости работали на высокой скорости лишь отрезками, удар Гладышева имел значение. «Зенит» часто плохо играет против московских клубов в РПЛ , а «Динамо» вернуло себе уверенность.

«Зенит» провел очень неубедительный второй тайм

До перерыва петербуржцы смотрелись лучше. Но они нестабильные. Семак проигрывал в РПЛ «Крыльям Советов» и «Акрону», которые не сильнее «Динамо». И хотя у москвичей до перерыва хромала мотивация, в перерыве тренер Личка нашел правильные слова и перестроения. Футболисты «Динамо» прекрасно понимали, что поединок против «Зенита» имеет значение для их фанатов. Нельзя было неуважительно встречать исторического недруга. Так что Семаку пришлось сделать ряд замечаний своим подопечным в перерыве поединка.

Не очень активно в атаке отработали латерали Мантуан и Сантос. Густаво ходил вперед, помогая Луису Энрике, а Дуглас располагался слишком низко. Также плохой матч провел Маркус Вендел. Глебов за ним присматривал. Новый опорник «Динамо» не всегда в центре внимания. Зато умеет занять позицию без мяча. Чавесу и Фомину позволяли работать выше, хотя Барриос набирает форму. У «Зенита» не было разрывов между линиями. И были проблемы с доставкой мяча на форварда. У «Динамо» тоже, но сработала смена позиций.

Карраскаль, Гладышев и Бителло постоянно искали пустые зоны. Чавес грамотно работал на разных позициях в центре поля. А вот Семак привычно ждал, что сыграет класс исполнителей «Зенита». Энрике, Глушенков и Педро должны были исправиться после перерыва и создавать прямые моменты Кассьерре. Также у тренера гостей, в отличие от наставника «Динамо» Лички, много форвардов на лавке. Вот только Энрике устал и остановился. Глушенков и Педро были заменены. Гонду и Соболев оставались без чистых передач в центре.

Мостовой пытался напрячь работой Касереса, но во втором тайме парагваец прибавил, как и колумбиец Карраскаль. Хотя у ворот «Динамо» после перерыва привычно была парочка нервных мгновений, москвичи чаще ходили к чужим воротам. Конкретики не хватало, а грубые ошибки соперников не помогли. Гладышева разок схватили руками в штрафной площади, но судья посчитал, что Эракович не применил чрезмерную силу. Момент для разбора экспертам по судейству. А вот судьями для результата матча могли стать футболисты.

Но Мантуан не попал в створ ворот после штрафного из опасной позиции. Семак заменами Сантоса и Вендела показал, что недоволен лидерами «Зенита». Надо отдать должное «Динамо». Они не только справились с давлением до перерыва, но и грамотно перестроились после перерыва. В тренерском смысле Личка провел один из лучших таймов с «Динамо». После перерыва только промах Гладышева на 88-й минуте спас «Зенит» от поражения. Ярослав открыто простил чемпионов РПЛ , а его команда сделала подарок «Краснодару».

После ничьей «Зенита» отрыв команды Мусаева вырос до четырех пунктов. «Краснодару» для исторического чемпионства нужно выиграть три матча из четырех. Даже Ерохину в концовке не хватило резкости. Джокер Семака замешкался, защитники успели накрыть его попытку пробить по воротам. «Динамо» сегодня абсолютно точно не заслужило проиграть «Зениту». И удача не улыбнулась команде Семака в атаке. Как и матче против «Химок» неделю назад, фаворит не показал легкий и цельный футбол. «Динамо» было ближе к победе.