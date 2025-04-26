Николич поднимает ЦСКА к «Зениту». Выключили лидеров и полностью переиграли «Спартак» в дерби

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вчера, 22:34

Топовая весна «армейцев».

Альтернатива Станковича на левом фланге обороны – Маркиньос

Эксперименты от Деяна Станковича в топ-матчах – уже что-то привычное, но применительно к дерби этому было логическое объяснение. Сербский тренер остался недоволен игрой Олега Рябчука в предыдущих матчах (с Махачкалой футболиста заменили ещё в первом тайме, с «Акроном» – в перерыве). Крайний защитник остался на скамейке на игру с ЦСКА . У «красно-белых» был знакомый вариант на эту позицию – Даниил Хлусевич. Но специалист предпочёл другой ход, выпустив Маркиньоса, а в качестве вингера вышел Эсекьель Барко.

В ходе игры задумка вскрылась. У Эсекьеля оставалась свободная роль, для него установка не поменялась. А вот на бразильце была вся бровка. Он оставался в зоне левого защитника, но, когда «Спартак» оказывался на мяче, отдавал предпочтение атаке. В таких случаях вингера страховал Данил Пруцев. Это позволило нивелировать отсутствие профильного латераля и избежать просадки по качеству.

Вездесущий Мартинс

Ещё одна задумка – уже по вскрытию ЦСКА в финальной трети. Станкович сделал упор на Мартинсе (всё-таки полузащитник набрал отличную форму и делает разницу). Кристофер выполнял сразу несколько важных функций. Прежде всего, задавал движение на пару с Барко. Через люксембуржца проходило много атак – он смещался в полуфланги, открывался вблизи чужой штрафной. «Красно-белым» это помогало в борьбе с монструозным Мойзесом (предметнее о нём – ниже). Денисову и Бонгонде не давали разгуляться на бровке, но Крис смещался в их зону, повышая вариативность развития атак. Через такие треугольники удавалось находить подходы к штрафной.

В самой штрафной Мартинс тоже был важным оружием. Угальде было тяжело вести борьбу за габаритными центральными защитниками «армейцев» (об этом тоже расскажем ниже) – «Спартаку» требовалось найти ещё одного адресата на острие. Мартинс благодаря своему росту и навыкам борьбы подходил идеально. Он выдвигался на острие и открывался под подачи. Дальше – два сценария. Первый: Мартинс борется за мяч, стягивая на себя соперника, появляется пространство для Угальде, следует сброс от Криса на Манфреда (момент на 13-й минуте). Второй: сам Мартинс берёт на себя завершение (31 минута). В теории должно было сработать, только моментов всё равно было мало.

ЦСКА играл вторым номером – закрыли Угальде

Для «красно-синих» такой сценарий игры вполне комфортен. Николич понимал, что сильные качества «Спартака» – на мяче, а козыри ЦСКА – при обороне. Габаритные качественные защитники способны задушить Угальде, на флангах Мойзес и Гайич не дадут свободы вингерам. «Красно-белым» придётся взвинчивать темп и искать подходы, а «армейцам» полезнее в режиме энергосбережения ждать свои моменты. На выходе так и получилось.

У «Спартака» – тотальное преимущество по владению. При этом в своей штрафной «армейцы» что в первом, что во втором тайме избегали пожаров. Дождались, когда можно будет развернуть наступление, добились преимущества (гол Гуарирапы с углового) – и после этого продолжили сдерживать соперника, кусая контратаками. Манфреду не дали свободного пространства, в итоге форвард сел на скамейку после перерыва.

Непроходимый Мойзес

Бразилец почти всю игру эффективно выключал всех, кто оказывался в его зоне. Денисову и Бонгонде пришлось привлекать Мартинса, чтобы хоть как-то вскрывать фланг – при этом в таких случаях Угальде не хватало ещё одного игрока, чтобы бороться с центрбеками. А других эффективных рычагов «красно-белые» просто не нашли. В перерыве помимо Манфреда Станкович заменил как раз Денисова – вместо него вышел Зобнин (забегая вперёд, именно его ошибка приведёт к победному мячу ЦСКА ). Во втором тайме несколько раз в его зоне оказывался Леви Гарсия. Новичок тяжело адаптируется в команде, а тут ещё и столкнулся с одним из лучших защитников лиги. Разок удалось создать острейший момент, но в остальном – тоже «сухо».

Откат к базовым настройкам пошёл на пользу

Не сказать, что стартовый план Станковича провалился, просто ЦСКА сдерживал «Спартак», поэтому он оказался малоэффективен. На вторую половину откатились к привычному формату. На поле появился Рябчук – Маркиньос освободился и вернулся на привычную позицию, справа играл Зобнин.

Моментов стало больше. Хотя Гарсия не улучшил ситуацию на острие (как и у Угальде, у Леви получалось немного). При этом какие-то моменты «красно-белые» создавали. Была опасная ситуация, когда Гарсия выдержал единоборство и бил в дальний угол, во вратарскую под подправление сместился Мартинс. После этого включался Барко. Эсекьеля стёрли из игры, но аргентинец смог-таки отметиться плотным ударом в дальний угол в концовке. Единичный случай, хотя и его достаточно, если бы мяч оказался в сетке. В итоге даже удалось сравнять – помог пенальти, который, кстати, заработал тот же Леви.

Важные потери с обеих сторон

Другой вопрос, что сразу после «красно-белые» потеряли концентрацию, за что были наказаны. Роман Зобнин замешкался с мячом, «армейцы» пошли в отбор. «Спартак» не успел расставиться, последовал удар – и «красно-синие» вырвались вперёд.

Два быстрых гола оголили нерв игры, участились стычки. От безысходности Бабич при борьбе за верховой мяч попытался забить рукой, за это получил вторую жёлтую (первая была на 41-й минуте) – и для «Спартака» худшего расклада не представить. Команда уступила в важнейшем дерби, отпустила ЦСКА на третье место, так ещё и осталась без своего ведущего защитника на следующий тур. Играть предстоит с неуступчивым «Факелом» в гостях.

«Армейцам», к слову, тоже не повезло – после того эпизода Мойзес эмоционально отреагировал на единоборство с Гарсией. Мог привезти опасный штрафной, но обошлось. Однако своей реакцией заработал жёлтую, она для защитника – четвёртая. «Армейцы» без своего лидера сыграют в гостях с «Ахматом».