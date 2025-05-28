«Реал» может купить Штиллера

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сегодня, 00:53

Главный тренер мадридского «Реала» поставил задачу перед спортивным руководством «сливочных» найти футболиста, похожего на бывшего полузащитника команды .

По информации источника, среди возможных имён для подписания называется игрок «Штутгарта» , который интересен и другим топ-клубам. Также уже появлялась информация об интересе «Реала» к полузащитнику «Комо» на ту же позицию.

В этом сезоне Штиллер сыграл 32 матча в Бундеслиге за «Штутгарт», забил 1 гол и отдал 8 голевых передач.