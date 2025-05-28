Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Реал» может купить Штиллера

сегодня, 00:53

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поставил задачу перед спортивным руководством «сливочных» найти футболиста, похожего на бывшего полузащитника команды Тони Крооса.

По информации источника, среди возможных имён для подписания называется игрок «Штутгарта» Анжело Штиллер, который интересен и другим топ-клубам. Также уже появлялась информация об интересе «Реала» к полузащитнику «Комо» Николасу Пасу на ту же позицию.

В этом сезоне Штиллер сыграл 32 матча в Бундеслиге за «Штутгарт», забил 1 гол и отдал 8 голевых передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиМодрич интересен командам из США, Саудовской Аравии и Бразилии
Сегодня, 00:41
Слухи«Баварии» интересен Эзе из «Кристал Пэлас»
Сегодня, 00:37
Слухи«Реал» перехватит Субименди у «Арсенала»
Сегодня, 00:11
СлухиКунья станет игроком «Манчестер Юнайтед» уже в следующие выходные
Вчера, 23:13
Слухи«Тоттенхэму» предложили подписать Сане
Вчера, 23:03
Слухи«Челси» нацелился на хавбека «Наполи» Замбо-Ангисса
Вчера, 22:55
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:21
Кто знает, может это действительно второй Тони
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:55
С результативностью у него конечно не густо...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 