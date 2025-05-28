«Реал» может купить Штиллера

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поставил задачу перед спортивным руководством «сливочных» найти футболиста, похожего на бывшего полузащитника команды Тони Крооса.
По информации источника, среди возможных имён для подписания называется игрок «Штутгарта» Анжело Штиллер, который интересен и другим топ-клубам. Также уже появлялась информация об интересе «Реала» к полузащитнику «Комо» Николасу Пасу на ту же позицию.
В этом сезоне Штиллер сыграл 32 матча в Бундеслиге за «Штутгарт», забил 1 гол и отдал 8 голевых передач.