Модрич интересен командам из США, Саудовской Аравии и Бразилии

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сегодня, 00:41

Полузащитник мадридского «Реала» покинет королевский клуб летом.

Новый главный тренер клуба дал понять ветерану, что не сможет гарантировать ему даже регулярного места в ротации. Это подтолкнуло хорвата к активному поиску новой команды.

Среди главных претендентов — американский «Интер Майами», куда Модрича зовёт семейная обстановка и перспектива выступлений в МЛС .

Также «Аль-Наср» из Саудовской Аравии продолжает переговоры с полузащитником — лично заинтересован в его переходе. Кроме того, за ситуацией следит и «Аль-Иттифак», где заинтересованы в громком трансфере.

За Модричем также следят и бразильские клубы, которые стремятся привлекать всё больше именитых игроков.