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Модрич интересен командам из США, Саудовской Аравии и Бразилии

сегодня, 00:41

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет королевский клуб летом.

Новый главный тренер клуба Хаби Алонсо дал понять ветерану, что не сможет гарантировать ему даже регулярного места в ротации. Это подтолкнуло хорвата к активному поиску новой команды.

Среди главных претендентов — американский «Интер Майами», куда Модрича зовёт семейная обстановка и перспектива выступлений в МЛС.

Также «Аль-Наср» из Саудовской Аравии продолжает переговоры с полузащитником — Криштиану Роналду лично заинтересован в его переходе. Кроме того, за ситуацией следит и «Аль-Иттифак», где заинтересованы в громком трансфере.

За Модричем также следят и бразильские клубы, которые стремятся привлекать всё больше именитых игроков.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:49
Может ещё денег на старость заработать...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:04
Дождемся лучше перехода, а это слухи....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:39
А может ему это все не интересно
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