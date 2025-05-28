Модрич интересен командам из США, Саудовской Аравии и Бразилии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет королевский клуб летом.
Новый главный тренер клуба Хаби Алонсо дал понять ветерану, что не сможет гарантировать ему даже регулярного места в ротации. Это подтолкнуло хорвата к активному поиску новой команды.
Среди главных претендентов — американский «Интер Майами», куда Модрича зовёт семейная обстановка и перспектива выступлений в МЛС.
Также «Аль-Наср» из Саудовской Аравии продолжает переговоры с полузащитником — Криштиану Роналду лично заинтересован в его переходе. Кроме того, за ситуацией следит и «Аль-Иттифак», где заинтересованы в громком трансфере.
За Модричем также следят и бразильские клубы, которые стремятся привлекать всё больше именитых игроков.