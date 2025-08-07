«Фредрикстад» – «Мидтьюланн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1754549356

сегодня, 09:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle 888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фредрикстад» – «Мидтьюланн», который состоится 7 августа 2025 года.

«Фредрикстад»

«Фредрикстад» является не самым известным представителем норвежского чемпионата, но команда получила право с этого раунда квалификации Лиги Европы представлять свою страну. В первой домашней игре коллектив принимает более известный «Мидтьюланн» из Дании и постарается достойно выступить, чтобы как минимум оставить шансы на проход в ответной встрече.

2 августа «Фредрикстад» сыграл вничью на выезде с «Тромсе» (0:0), а 25 июля на своем поле переиграл «Стремгодсет» (3:2).

«Мидтьюланн»

«Мидтьюлланн» в прошлом раунде прошел своего соперника только в дополнительное время, но об этом нужно забыть и готовиться к текущему противостоянию. Многие записали датчан в фавориты, но не стоит забывать, как норвежские клубы играют на своих полях и о проблемах, которые соперник способен создать для гостей. Матч будет интересным и напряженным, и вряд ли разочарует зрителей на стадионе.

3 августа «Мидтьюланн» сыграл вничью с «Орхусом» (0:0), а 31 числа выиграл в дополнительное время (2:1) у «Хиберниана».

Котировки БК Pinnacle 888

Победит «Фредрикстад» – 3.85

Ничья – 3.85

Победит «Мидтьюланн» – 1.93

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Мидтьюланн» проиграл лишь один из десяти последних матчей

«Фредрикстад» выиграл пять из десяти домашних матчей на своем поле во всех турнирах

В единственной игре между клубами, минимальную победу одержал «Фредрикстад» (1:0)

Прогноз

Поставить на победу «Мидтьюланна», компания Pinnacle 888 предлагает по коэффициенту 1.93. Предполагаем, что гости смогут забить 1-2 мяча и этого хватит для победного результата в первой встрече.