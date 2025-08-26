 
Барриос не намерен покидать «Зенит»

вчера, 13:57

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос источника о возможном уходе колумбийца из клуба.

Ранее El Deportivo сообщил, что игрок собирается вернуться на родину. По информации источника, хавбек уже предложил свои услуги команде «Атлетико Насьональ».

Нет, это неправда. Вильмар не хочет покидать «Зенит». Продление контракта? У Вильмара ещё 2 года. Но всё возможно.

lotsman
lotsman
вчера в 15:20
Ему в Зените комфортнее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:42
Старички ни Сантос ни Барриос погоды не портят...
Пусть богатеют с пользой для команды и дальше...
Тот случай когда обе стороны в плюсе....
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 14:33
Куда он сбежит? Такую зарплату ему больше нигде не дадут.
Гость
