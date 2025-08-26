Барриос не намерен покидать «Зенит»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос источника о возможном уходе колумбийца из клуба.
Ранее El Deportivo сообщил, что игрок собирается вернуться на родину. По информации источника, хавбек уже предложил свои услуги команде «Атлетико Насьональ».
Нет, это неправда. Вильмар не хочет покидать «Зенит». Продление контракта? У Вильмара ещё 2 года. Но всё возможно.
Пусть богатеют с пользой для команды и дальше...
Тот случай когда обе стороны в плюсе....
Пусть богатеют с пользой для команды и дальше...
Тот случай когда обе стороны в плюсе....