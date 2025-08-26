Барриос не намерен покидать «Зенит»

1756205866

вчера, 13:57

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» , ответил на вопрос источника о возможном уходе колумбийца из клуба.

Ранее El Deportivo сообщил, что игрок собирается вернуться на родину. По информации источника, хавбек уже предложил свои услуги команде «Атлетико Насьональ».