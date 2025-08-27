 
«Манчестер Юнайтед» не намерен торговаться за голкипера «Антверпена»

вчера, 12:49

«Манчестер Юнайтед» и «Антверпен» продолжают переговоры по поводу вратаря бельгийцев Сенна Ламменса.

По информации источника, представителям МЮ сообщили, что турецкий клуб «Галатасарай» якобы готов заплатить за 23-летнего футболиста гораздо больше предложенной манкунианцами суммы в 17,3 млн фунтов. Сторона англичан отреагировала на это, заявив, что не собирается участвовать в каких-либо торгах и повышать стоимость трансфера.

В сезоне-2024/25 Ламменс сыграл 44 матча во всех турнирах и пропустил 56 мячей.

lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:45
44 на 56 ? Не многовато ли? Хотя для страны курильщиков - это, вероятно, топ!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:54
А никто и не настаивает ☝️😜
