«Манчестер Юнайтед» не намерен торговаться за голкипера «Антверпена»

вчера, 12:49

«Манчестер Юнайтед» и «Антверпен» продолжают переговоры по поводу вратаря бельгийцев .

По информации источника, представителям МЮ сообщили, что турецкий клуб «Галатасарай» якобы готов заплатить за 23-летнего футболиста гораздо больше предложенной манкунианцами суммы в 17,3 млн фунтов. Сторона англичан отреагировала на это, заявив, что не собирается участвовать в каких-либо торгах и повышать стоимость трансфера.

В сезоне-2024/25 Ламменс сыграл 44 матча во всех турнирах и пропустил 56 мячей.