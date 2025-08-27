Не нужен Амориму, отметает все предложения. У капризного вингера МЮ проблемы с поиском клуба

1756289326

вчера, 13:08

Было немало вариантов.

Остальные уже отказались

Летом «красные дьяволы» активно ищут, куда бы пристроить капризного футболиста. Аренда с «Челси» не привела к трансферу – «аристократы» даже заплатили, лишь бы не активировать обязательство выкупа. В числе претендентов назывались «Боруссия», «Ювентус», «Наполи», «Фенербахче».

«Юнайтед» был готов отпустить вингера за 25 миллионов евро. Сначала попытались неаполитанцы. Сам футболист был готов к переезду – всё упиралось в финансовые условия. «Наполи» не собирался сохранять зарплату Джейдона на прежнем уровне, это бы не вписывалось в стратегию клуба, тем более футболист не оправдывает этих денег.

Позднее в переговорах продвинулся «Ювентус». Туринцы также согласились на компенсацию в 25 миллионов. В случае с ними проблемы возникли из-за агентов Джейдона – по последним данным, они запросили непомерные комиссионные. По той же причине из переговоров вышел «Атлетико».

Был также вариант с «Фенербахче», но тут переговоры не продвинулись. Футболист хотел бы остаться в топовом европейском чемпионате. Санчо сам себя загнал в тупик. Вингер уже не соответствует финансовым запросам, которые предъявляет – большие клубы достаточно рациональны, чтобы не идти у него на поводу. При этом команды, которые эти условия готовы удовлетворить, не соответствуют ожиданиям самого игрока. И до сих пор англичанин не идёт на компромиссы – иначе как объяснить, что после переговоров с «Наполи», «Юве», теперь – и «Ромой» он всё ещё в Манчестере?

МЮ был согласен даже на 20 млн фунтов

Для английского клуба время поджимает – логично, что с «Ромой» манкунианцы активно шли на контакт. «Джеларосси» предложили 20 миллионов фунтов, либо аренду с последующим правом выкупа. Для «Юнайтед» это была идеальная – и, возможно, последняя возможность. Самой тяжёлой частью были переговоры по личным условиям контракта.

Изначально Джейдон ответил отказом, клуб из Рима решил идти до конца. Футболиста пытались убедить присоединиться к «Роме» – и пока «Ювентус» с «Атлетико» пребывали в шоке от запросов агентов игрока, «жёлто-красные» на пару с «Юнайтед» уговаривали вингера принять предложение и смягчить требования агентов.

В итоге римляне поняли, что лучше прорабатывать альтернативные варианты – присмотрелись к Домингесу из «Болоньи» и Тайрику Джорджу из «Челси». Именно на последнего и переключились, когда Джейдон снова отказался от перехода в «Рому».

Всё это – какая-то злая ирония. Футболист, на которого когда-то претендовали европейские гранды, провалился в МЮ , но упорно не хочет снижать зарплатные требования – и сам отказывается от возможности задержаться на топ-уровне, даже когда его уговаривают.

Капризный вингер вряд ли бы подошёл Гасперини

У Джан Пьеро раскрываются футболисты, у которых тяжело складывалась карьера. Тот же Лукман катался по арендам, а де Кетеларе оказался лишним для «Милана». Оба нашли приют в «Аталанте» – и требовательный специалист раскрыл их с новой стороны. Даже довольно среднего по набору качеств Ретеги Гасперини всего за год превратил в топ-бомбардира. Футболист вырос до форварда сборной Италии, за которого «Аль-Кадисия» платит почти 70 миллионов евро. Но у них есть общая черта – у каждого был характер и дисциплина, благодаря которой они выжили в изнурительных тренировках с Гасперини.

Теперь Джан Пьеро пришёл в «Рому», чтобы вернуть клубу величие. Чтобы тренер показал результат, должно быть полное доверие к его действиям и игроки, которые отвечают его требованиям. Если Ретеги, Лукман и де Кетеларе сохраняли дисциплину, исполняли требования тренера, то у Санчо просто нет этих качеств. Почему он рассорился с тен Хагом в МЮ ? Потому что тренировался спустя рукава. Гасперини таких на дух не переносит.

Мало того, тот конфликт с тренером сказался на атмосфере в раздевалке МЮ – пропало единство. «Роме», которая только открывает эпоху Гасперини, этого тем более не надо. Так что для «джеларосси» даже к лучшему, что с капризным футболистом не срослось.

Никто не хочет рисковать – для англичанина это тупик

С «Боруссией», «Юве», «Наполи» и «Ромой» уже видна тенденция. Санчо не стоит тех денег, которых требует – и сам это понять он не может. Зато клубы осознают, поэтому обходят скандального вингера стороной.

При этом в «Манчестер Юнайтед» он вряд ли останется. Аморим уже сформировал новую группу атаки – у него есть Кунья, Маунт, Мбеумо, подходит к уровню стартового состава Шешко, на скамейке имеется Зиркзее, Диалло впечатлил Рубена прошлым сезоном. У «красных дьяволов» появляется глубина скамейки – Джейдон и в кризисное время не был бы интересен Амориму. Сейчас тем более (пока не всё гладко, но нужна адаптация).

Остаётся только признать: если есть желание остаться в европейском топ-чемпионате, надо идти на компромисс. Если же в приоритете сохранить зарплату, пора попрощаться. Его запросы готовы потянуть только в Турции и Саудовской Аравии. Пожалуй, последний вариант – «Бешикташ». Стамбульцев тренирует Сульшер – значимая фигура в истории «Юнайтед». Норвежец может выстраивать здоровую атмосферу в раздевалке и умеет находить подход к игрокам. Работа с ним может пойти Джейдону на пользу. Других вариантов для 25-летнего вингера уже просто не видно – он сам от всех отказался.