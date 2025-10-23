«Наполи» – «Интер»: прогноз и ставки от Париматч

Представляем обзор линии БК Париматч и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Интер», который состоится 25 октября 2025 года.
«Наполи»
Болельщики уже несколько дней не могут до сих пор понять, что случилось в Эйндховене и как объяснить разгромное поражение в Лиге чемпионов. Тем не менее, для «Наполи» очень важно настроиться на игру в чемпионате Италии, где команда отстает от лидера всего на один балл и не хочет терять свои позиции, хоть сейчас переживает и не лучший отрезок в сезоне. В любом случае центральная встреча тура не оставит равнодушными зрителей.
21 октября «Наполи» разгромно проиграл ПСВ (2:6), а 18 числа коллектив уступил на выезде «Торино» в Серии А (0:1).
«Интер»
«Интер» пережил «период турбулентности» еще в середине сентября и сейчас уверенно выглядит во всех турнирах, где принимает участие. Команда находится в хороших физических кондициях и попробует воспользоваться проблемами чемпиона Италии, чтобы набрать три очка и опередить подопечных Антонио Конте, ведь сейчас клубы делят второе третье место, набрав по 15 баллов каждый. Многие эксперты думают, что самое время зайти в Parimatch login и сделать ставку на победу Лаутаро Мартинеса и компании.
21 октября «Интер» крупно обыграл в Лиге чемпионов «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:0), а 18 числа обыграл на выезде «Рому» (1:0).
Котировки БК Париматч
- Победит «Наполи» – 3.15
- Ничья – 3.2
- Победит «Интер» — 2.35
Статистика
- «Наполи» проиграл четыре из семи последних матчей во всех турнирах
- «Интер» выиграл шесть из восьми последних встреч на выезде во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Интера», компания Париматч предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что у «Наполи» сейчас есть определенные проблемы, которые «Интер» сможет выявить на футбольном поле и реализовать свои моменты.