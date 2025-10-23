«Наполи» – «Интер»: прогноз и ставки от Париматч

1761233852

сегодня, 18:37

Представляем обзор линии БК Париматч и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Интер», который состоится 25 октября 2025 года.

«Наполи»

Болельщики уже несколько дней не могут до сих пор понять, что случилось в Эйндховене и как объяснить разгромное поражение в Лиге чемпионов. Тем не менее, для «Наполи» очень важно настроиться на игру в чемпионате Италии, где команда отстает от лидера всего на один балл и не хочет терять свои позиции, хоть сейчас переживает и не лучший отрезок в сезоне. В любом случае центральная встреча тура не оставит равнодушными зрителей.

21 октября «Наполи» разгромно проиграл ПСВ (2:6), а 18 числа коллектив уступил на выезде «Торино» в Серии А (0:1).

«Интер»

«Интер» пережил «период турбулентности» еще в середине сентября и сейчас уверенно выглядит во всех турнирах, где принимает участие. Команда находится в хороших физических кондициях и попробует воспользоваться проблемами чемпиона Италии, чтобы набрать три очка и опередить подопечных Антонио Конте, ведь сейчас клубы делят второе третье место, набрав по 15 баллов каждый. Многие эксперты думают, что самое время зайти в Parimatch login и сделать ставку на победу Лаутаро Мартинеса и компании.

21 октября «Интер» крупно обыграл в Лиге чемпионов «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:0), а 18 числа обыграл на выезде «Рому» (1:0).

Котировки БК Париматч

Победит «Наполи» – 3.15

Ничья – 3.2

Победит «Интер» — 2.35

Статистика

«Наполи» проиграл четыре из семи последних матчей во всех турнирах

«Интер» выиграл шесть из восьми последних встреч на выезде во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Париматч предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что у «Наполи» сейчас есть определенные проблемы, которые «Интер» сможет выявить на футбольном поле и реализовать свои моменты.