«Наполи» – «Интер»: прогноз и ставки от Париматч

сегодня, 18:37
Представляем обзор линии БК Париматч и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Интер», который состоится 25 октября 2025 года.

«Наполи»

Болельщики уже несколько дней не могут до сих пор понять, что случилось в Эйндховене и как объяснить разгромное поражение в Лиге чемпионов. Тем не менее, для «Наполи» очень важно настроиться на игру в чемпионате Италии, где команда отстает от лидера всего на один балл и не хочет терять свои позиции, хоть сейчас переживает и не лучший отрезок в сезоне. В любом случае центральная встреча тура не оставит равнодушными зрителей.

21 октября «Наполи» разгромно проиграл ПСВ (2:6), а 18 числа коллектив уступил на выезде «Торино» в Серии А (0:1).

«Интер»

«Интер» пережил «период турбулентности» еще в середине сентября и сейчас уверенно выглядит во всех турнирах, где принимает участие. Команда находится в хороших физических кондициях и попробует воспользоваться проблемами чемпиона Италии, чтобы набрать три очка и опередить подопечных Антонио Конте, ведь сейчас клубы делят второе третье место, набрав по 15 баллов каждый. Многие эксперты думают, что самое время зайти в Parimatch login и сделать ставку на победу Лаутаро Мартинеса и компании.

21 октября «Интер» крупно обыграл в Лиге чемпионов «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:0), а 18 числа обыграл на выезде «Рому» (1:0).

Котировки БК Париматч

  • Победит «Наполи» – 3.15
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Интер» — 2.35

Статистика

  • «Наполи» проиграл четыре из семи последних матчей во всех турнирах
  • «Интер» выиграл шесть из восьми последних встреч на выезде во всех турнирах
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Париматч предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что у «Наполи» сейчас есть определенные проблемы, которые «Интер» сможет выявить на футбольном поле и реализовать свои моменты.

 
