«Лидс» – «Вест Хэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» – «Вест Хэм», который состоится 24 октября 2025 года.
«Лидс»
«Лидс» в этом году вернулся из Чемпионшипа и в прямом смысле борется за выживание. Команда набрала восемь очков за восемь туров и располагается на 16 месте, но опережает нынешнего соперника на четыре очка. Хозяева постараются воспользоваться преимуществом домашнего стадионе и набрать важные три очка в матче с нынешним аутсайдером АПЛ, который имеет серьезные проблемы с результатами.
18 октября «Лидс» проиграл на выезде «Бернли» (0:2), а четвертого числа на своем поле уступил «Тоттенхэму» (1:2).
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» проигрывает почти все матчи за последнее время и на данный момент закономерно находится в зоне вылета. Коллектив набрал всего четыре очка и занимает 19 место, отставая на один пункт от ближайшего соперника. В игре с «Лидсом» гости рассчитывают на хороший результат, а лучше победу, которая возможно позволит гостям начать белую полосу своих выступлений в этом сезоне.
20 октября «Вест Хэм» проиграл на своем поле «Брентфорду» (0:2), а ранее четвертого числа уступил «Арсеналу» (0:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Лидс» – 2.75
- Ничья – 3.2
- Победит «Вест Хэм» — 2.65
Статистика
- «Лидс» проиграл три из пяти последних поединков во всех турнирах
- «Вест Хэм» выиграл лишь одну игру из десяти последних в основное время
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Лидса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что хозяева за счет поддержки болельщиков и своего стадиона окажутся немного удачливее молотобойцев и одержат минимальную победу.