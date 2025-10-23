«Лидс» – «Вест Хэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

1761234747

сегодня, 18:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» – «Вест Хэм», который состоится 24 октября 2025 года.

«Лидс»

«Лидс» в этом году вернулся из Чемпионшипа и в прямом смысле борется за выживание. Команда набрала восемь очков за восемь туров и располагается на 16 месте, но опережает нынешнего соперника на четыре очка. Хозяева постараются воспользоваться преимуществом домашнего стадионе и набрать важные три очка в матче с нынешним аутсайдером АПЛ , который имеет серьезные проблемы с результатами.

18 октября «Лидс» проиграл на выезде «Бернли» (0:2), а четвертого числа на своем поле уступил «Тоттенхэму» (1:2).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» проигрывает почти все матчи за последнее время и на данный момент закономерно находится в зоне вылета. Коллектив набрал всего четыре очка и занимает 19 место, отставая на один пункт от ближайшего соперника. В игре с «Лидсом» гости рассчитывают на хороший результат, а лучше победу, которая возможно позволит гостям начать белую полосу своих выступлений в этом сезоне.

20 октября «Вест Хэм» проиграл на своем поле «Брентфорду» (0:2), а ранее четвертого числа уступил «Арсеналу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лидс» – 2.75

Ничья – 3.2

Победит «Вест Хэм» — 2.65

Статистика

«Лидс» проиграл три из пяти последних поединков во всех турнирах

«Вест Хэм» выиграл лишь одну игру из десяти последних в основное время

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лидса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что хозяева за счет поддержки болельщиков и своего стадиона окажутся немного удачливее молотобойцев и одержат минимальную победу.